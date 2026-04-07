Xe ga 125cc giá 25 triệu đồng trang bị đẳng cấp vượt tầm giá, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc trang bị đẳng cấp vượt tầm giá

Burgman Street mới tại thị trường Ấn Độ.

Suzuki Motorcycle India vừa chính thức cho ra mắt mẫu xe tay ga cỡ lớn Burgman Street mới tại thị trường Ấn Độ.

Ngoại hình của Suzuki Burgman Street có sự thay đổi lớn nhất đến từ đèn pha LED tách rời mới, cùng với đó là một số điều chỉnh nhỏ về thiết kế ở yếm trước và các tấm ốp bên. Ở phía sau, Burgman Street có thiết kế đèn hậu mỏng mới với đèn báo rẽ tích hợp, cùng với nắp bình xăng nằm bên dưới. Những cập nhật về thiết kế cũng đi kèm với các tùy chọn màu sắc mới, kết hợp cùng bộ mâm hợp kim sơn đen. Một cập nhật khác so với đời cũ là Suzuki Burgman Street 2026 đã chuyển sang sử dụng bánh sau 12 inch, lớn hơn so với kích thước 10 inch ở đời cũ.





Suzuki cho biết họ đã thiết kế lại khung gầm của Burgman Street 2026, với hệ thống khung gầm mới nhẹ hơn so với đời trước. Mẫu xe tay ga này cũng được trang bị bình xăng mới có dung tích 5,5 lít, được cho là nhẹ hơn so với bình xăng của Suzuki Burgman Street đời trước. Đồng thời, Burgman Street giờ đây cũng cung cấp không gian cốp chứa đồ dưới yên xe lên đến 24,6 lít.

Về mặt sức mạnh, động cơ xi-lanh đơn 124cc của Suzuki Burgman Street 2026 đã được nâng cấp và hiện sản sinh công suất tối đa 8,3 mã lực, giảm nhẹ so với mức công suất 8,6 mã lực trước đây. Tuy nhiên, đổi lại thì mô-men xoắn cực đại giờ đây đã tăng từ 10 Nm lên 10,2 Nm. Không những vậy, Suzuki Burgman Street mới cũng có thể đạt tới mức mô-men xoắn cực đại ở vòng tua thấp hơn một chút, cụ thể là 5.250 vòng/phút so với 5.500 vòng/phút trước đây. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động vô cấp CVT tiêu chuẩn.





Về mặt tính năng, New Burgman Street dù giá bán rẻ hơn nhiều so với “Tiểu SH” Honda Vision, nhưng vẫn được trang bị màn hình hiển thị TFT, Smartkey với chức năng khởi động không cần chìa khóa, cổng sạc USB trong ngăn chứa đồ phía trước, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau được hỗ trợ bởi hệ thống phanh kết hợp CBS.

Giá xe ga 125cc Suzuki Burgman Street

Dù giá khởi điểm chỉ từ 1,02 lakh Rs (khoảng 25 triệu đồng tiền Việt) cho phiên bản Ride Connect Edition và 1,13 lakh Rs (khoảng 27,8 triệu đồng) cho bản Ride Connect TFT Edition, rẻ hơn cả Honda Vision, nhưng Burgman Street mới đã được nâng cấp toàn diện cả về thiết kế so, tính năng, sự thoải mái cũng như cải thiện hiệu năng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.