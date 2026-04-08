Trải nghiệm xe máy điện giá 24,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, động cơ đẳng cấp, đi 75 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, động cơ khỏe, đi 75 km/lần sạc

EVGO A là sản phẩm xe máy điện đang thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế hiện đại

EVGO A là sản phẩm xe máy điện đang thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế hiện đại, động cơ thương hiệu Bosch và khả năng vận hành phù hợp với môi trường đô thị.

EVGO A sở hữu thiết kế mang hơi hướng hiện đại, tối giản, phù hợp với xu hướng di chuyển trong các đô thị đông đúc. Tổng thể xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1890 x 660 x 1130 mm giúp cân bằng giữa sự gọn gàng và cảm giác đầm chắc khi vận hành.

Chiều cao yên 750 mm được đánh giá là thân thiện với đa số người dùng, đặc biệt là nữ giới hoặc người có chiều cao trung bình. Điểm đáng chú ý trên mẫu xe này là bộ bánh kích thước lớn 16 inch, đi kèm lốp không săm bản rộng 3 inch giúp tăng độ bám đường và cải thiện khả năng vận hành ổn định.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trên EVGO A là việc trang bị động cơ điện đến từ Bosch

Hệ thống khung và bánh xe sử dụng vật liệu thép đúc đảm bảo độ bền khi di chuyển trong điều kiện đường phố phức tạp. Ngoài ra, xe được hoàn thiện với nhiều tùy chọn màu sắc như đỏ, trắng, xám, vàng nhạt và xanh than, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của người dùng trẻ.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trên EVGO A là việc trang bị động cơ điện đến từ Bosch – thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ ô tô và xe điện. Động cơ có công suất danh định 800W và có thể đạt mức tối đa lên tới 1500W, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Tốc độ tối đa của xe dưới 50 km/h, phù hợp với quy định dành cho xe máy điện và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày như đi học, đi làm hoặc di chuyển trong khu vực nội thành.

EVGO A sử dụng hệ thống ắc quy 60V – 20Ah cho phép xe đạt quãng đường khoảng 75 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn. Đây là mức đủ dùng cho nhu cầu di chuyển trong ngày mà không cần sạc lại nhiều lần.

EVGO A được trang bị các tính năng cơ bản

Thời gian sạc đầy dao động từ 8 đến 10 tiếng, tương thích với thói quen sạc qua đêm của người dùng. Bộ sạc đi kèm có tính năng tự ngắt khi đầy, góp phần đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ ắc quy.

Xe vận hành hoàn toàn tự động, không cần sang số, mang lại trải nghiệm lái đơn giản và dễ tiếp cận, đặc biệt với người mới sử dụng xe điện. Khả năng chở tải tối đa 180 kg cũng giúp EVGO A đáp ứng tốt nhu cầu chở hai người hoặc mang theo hành lý.

EVGO A được trang bị các tính năng cơ bản, tập trung vào sự tiện dụng và an toàn trong vận hành. Xe sử dụng phanh đĩa ở bánh trước, kết hợp với hệ thống phanh sau dạng cơ, giúp đảm bảo khả năng kiểm soát tốc độ trong điều kiện di chuyển thông thường.

Hệ thống giảm xóc gồm thụt dầu phía trước và lò xo trụ giảm chấn thủy lực phía sau mang lại cảm giác êm ái khi đi qua các đoạn đường gồ ghề.

Trọng lượng xe khoảng 86 kg – không quá nặng nhưng đủ để tạo cảm giác chắc chắn khi vận hành. Người dùng cũng có thể dễ dàng dắt xe hoặc quay đầu trong không gian hẹp.

Ngoài ra, xe được trang bị các phụ kiện đi kèm như gương chiếu hậu, bộ sạc và hệ thống chống trộm cơ bản. Những trang bị này không quá nổi bật nhưng đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Giá xe máy điện EVGO A

Với mức giá khoảng 24,9 triệu đồng, EVGO A được định vị hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện di chuyển linh hoạt, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền.

Trong bức tranh chung của thị trường xe máy điện tại Việt Nam, EVGO A không phải là mẫu xe thiên về công nghệ cao cấp, nhưng lại tạo được sự cân bằng giữa giá bán, thương hiệu động cơ và khả năng vận hành thực tế.

Với những người đang tìm kiếm một mẫu xe điện đô thị có thiết kế hiện đại, động cơ ổn định, chi phí hợp lý và dễ sử dụng, EVGO A là lựa chọn đáng cân nhắc trong năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng "xanh hóa" phương tiện đang ngày càng lan rộng.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast. Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



