Thực tế xe máy điện giá 13,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trang bị tiện ích, đi 70km/lần sạc rẻ hơn cả Wave Alpha khiến khách hàng mê mẩn
GĐXH - Xe máy điện nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, chạy với quãng đường 70 km/lần sạc, vận hành đơn giản, phù hợp học sinh – sinh viên.
Xe máy điện ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trang bị tiện ích, đi 70km/lần sạc
Được phát triển bởi YADEA là thương hiệu xe điện lớn trên thị trường – X-Bull H hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện đơn giản cho việc đi lại hàng ngày.
Yadea X-Bull H sở hữu thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào tính thực dụng. Xe có kích thước tổng thể 1.675 x 680 x 1.025 mm – thuộc nhóm xe điện nhỏ gọn, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc.
Chiều cao yên ở mức 750 mm giúp người dùng dễ dàng chống chân, trong khi trọng lượng chỉ khoảng 79 kg giúp việc dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong không gian hẹp trở nên thuận tiện hơn.
Xe sử dụng bộ bánh trước và sau kích thước 12 inch, kết hợp lốp không săm, giúp tăng độ bám đường và cải thiện độ an toàn khi vận hành. Hệ thống giảm xóc gồm thụt dầu phía trước và lò xo trụ phía sau giúp xe vận hành êm ái hơn trên các đoạn đường gồ ghề.
Tổng thể thiết kế không quá cầu kỳ nhưng đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế, đặc biệt với nhóm người dùng trẻ hoặc người mới làm quen xe điện. Yadea X-Bull H được trang bị động cơ điện công suất danh định 400W và có thể đạt tối đa khoảng 1.000W. Với cấu hình này, xe không hướng tới hiệu năng cao mà tập trung vào sự ổn định và tiết kiệm năng lượng.
Xe vận hành hoàn toàn tự động, không cần sang số giúp người dùng dễ dàng sử dụng ngay từ lần đầu. Đây là điểm cộng lớn đối với học sinh hoặc những người chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe.
Khả năng chở tải khoảng 75 kg cho thấy mẫu xe này phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển cá nhân, thay vì chở hai người thường xuyên. Đây cũng là đặc điểm chung của các dòng xe điện phổ thông giá rẻ.
Xe sử dụng hệ thống ắc quy 48V – 22Ah cho phép di chuyển khoảng 70 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là mức phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong nội đô mà không cần sạc lại nhiều lần trong ngày.
Thời gian sạc đầy dao động từ 8 đến 10 tiếng, phù hợp với thói quen sạc qua đêm. Bộ sạc đi kèm có tính năng tự ngắt khi đầy, giúp đảm bảo an toàn và tăng tuổi thọ ắc quy. So với xe máy xăng, chi phí vận hành của xe điện thấp hơn đáng kể, khi người dùng không phải chi trả cho nhiên liệu và các chi phí bảo dưỡng định kỳ phức tạp. Đây là yếu tố quan trọng giúp xe điện ngày càng được ưa chuộng.
Yadea X-Bull H được trang bị những tính năng cơ bản nhằm tối ưu chi phí. Xe sử dụng hệ thống phanh cơ cho cả bánh trước và sau – cấu hình phổ biến trong phân khúc giá rẻ. Dù không có các công nghệ an toàn nâng cao như ABS nhưng với tốc độ vận hành thấp, hệ thống này vẫn đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng.
Các phụ kiện đi kèm như gương chiếu hậu, bộ sạc và hệ thống chống trộm cơ bản giúp người dùng có thể sử dụng xe ngay sau khi mua mà không cần đầu tư thêm.
Giá xe máy điện Yadea X-Bull H
Với mức giá chỉ 13,9 triệu đồng, mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển đơn giản trong đô thị. Trong bối cảnh xu hướng sử dụng phương tiện xanh ngày càng phổ biến, những mẫu xe điện giá rẻ như Yadea X-Bull H sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường và thay đổi thói quen di chuyển của người Việt.
Trong bức tranh chung của thị trường xe máy điện, Yadea X-Bull H không phải là mẫu xe nổi bật về công nghệ hay hiệu năng nhưng lại đáp ứng đúng nhu cầu của nhóm khách hàng phổ thông: giá rẻ, dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí.
Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam
Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.
Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.
Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng
Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.
Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.
Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng
Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.
Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.
Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng
Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.
Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.
Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng
Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.
Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.
Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng
Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.
Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.
Trải nghiệm xe máy điện giá 24,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, động cơ đẳng cấp, đi 75 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý nhờ động cơ Bosch, thiết kế gọn gàng, quãng đường 75km mỗi lần sạc, phù hợp di chuyển đô thị.