Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026 biến động như thế nào?

Nhu cầu thuê nhà trọ, phòng trọ, chung cư mini tại phường Thanh Xuân luôn ở mức cao

Phường Thanh Xuân hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).

Phường Thanh Xuân vốn là nơi tập trung khá đông dân cư, người lao động, cùng với đó lượng lớn sinh viên tại các trường đại học (Đại học Hà Nội, Đại học Tự Nhiên, Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn, Học viện Bưu chính viễn thông, Học viện Mật mã...) sinh sống, học tập và làm việc. Bởi thế nhu cầu thuê nhà trọ, phòng trọ, chung cư mini tại phường Thanh Xuân luôn ở mức cao.

Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026

Không chỉ giá các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại, chung cư, nhà riêng, đất ở, ngay cả thị trường bất động sản cho thuê cũng cho thấy sức hút hấp dẫn. Thậm chí đến cả loại hình phòng trọ cho thuê, phân khúc bất động sản được các đối tượng như sinh viên, người đi làm, những người dân có thu nhập hạn chế quan tâm cũng có sự tăng trưởng rõ rệt về giá.

Khảo sát thực tế trên sàn giao dịch thương mại điện tử batdongsan.com.vn, tại thời điểm tháng 7/2026 cho thấy, các thông tin cho thuê phòng trọ phường Thanh Xuân khá rầm rộ. Giá phòng trọ cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 1,5 đến 8 triệu đồng/phòng/tháng.

Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ khép kín, rộng 20 m2 được trang bị nội thất cơ bản tại ngõ 40, phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 3 triệu đồng/tháng.

Căn phòng trọ không khép kín rộng 20m2 tại ngõ 190, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 1,5 triệu đồng/tháng.

Đối với loại hình căn hộ chung cư mini mới xây dựng, trang bị nội thất, tiện nghi đầy đủ, có gu hơn, giá cũng nhỉnh hơn, dao động từ 4-9 triệu đồng/căn/tháng.

Có thể kể đến căn chung cư mini được thiết kế theo dạng studio 1 phòng ngủ, rộng 40m2 tại đường Hoàng Ngân, Phường Thanh Xuân hiện đang cho thuê với giá 6,5 triệu đồng/tháng.

Hiện nay hầu hết dịch vụ cho thuê phòng trọ, chung cư mini, căn hộ dịch vụ chủ nhà thường yêu cầu khách thuê đặt cọc trước tiền thuê nhà từ 1 đến 3 tháng.

Ngoài loại hình phòng trọ cho thuê thường thấy như chung cư mini, phòng trọ nhỏ, hiện nay trên địa bàn phường Thanh Xuân còn rộ lên loại hình cho thuê homestay ở ghép. Các homestay được trang bị đầy đủ điều hòa, nóng lạnh, máy giặt, tủ lạnh, bếp nấu, xoong nồi bát đĩa..., phòng được thiết kế theo dạng giường tầng ở ghép. Chi phí cho thuê dao động 1,5-1,75 triệu đồng/tháng/người.

Thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ, xu hướng hiện nay là nâng cao dịch vụ, hướng tới không gian sống an toàn và tiện nghi điều người thuê ngày càng quan tâm. Sự tiện ích này khiến cho không chỉ sinh viên, người đi làm, những người có thu nhập thấp lựa chọn, mà ngay cả những gia đình trẻ cũng ưu tiên chọn thuê nhà trọ hoặc chung cư mini.

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