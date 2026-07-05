Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026 biến động như thế nào?

Chủ nhật, 09:09 05/07/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, thị trường phòng trọ cho thuê tại phường Thanh Xuân khá sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,5–7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.

Nhu cầu thuê nhà trọ, phòng trọ, chung cư mini tại phường Thanh Xuân luôn ở mức cao

Phường Thanh Xuân hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).

Phường Thanh Xuân vốn là nơi tập trung khá đông dân cư, người lao động, cùng với đó lượng lớn sinh viên tại các trường đại học (Đại học Hà Nội, Đại học Tự Nhiên, Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn, Học viện Bưu chính viễn thông, Học viện Mật mã...) sinh sống, học tập và làm việc. Bởi thế nhu cầu thuê nhà trọ, phòng trọ, chung cư mini tại phường Thanh Xuân luôn ở mức cao.

Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026

Không chỉ giá các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại, chung cư, nhà riêng, đất ở, ngay cả thị trường bất động sản cho thuê cũng cho thấy sức hút hấp dẫn. Thậm chí đến cả loại hình phòng trọ cho thuê, phân khúc bất động sản được các đối tượng như sinh viên, người đi làm, những người dân có thu nhập hạn chế quan tâm cũng có sự tăng trưởng rõ rệt về giá.

Khảo sát thực tế trên sàn giao dịch thương mại điện tử batdongsan.com.vn, tại thời điểm tháng 7/2026 cho thấy, các thông tin cho thuê phòng trọ phường Thanh Xuân khá rầm rộ. Giá phòng trọ cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 1,5 đến 8 triệu đồng/phòng/tháng. 

Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ khép kín, rộng 20 m2 được trang bị nội thất cơ bản tại ngõ 40, phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 3 triệu đồng/tháng.

Căn phòng trọ không khép kín rộng 20m2 tại ngõ 190, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 1,5 triệu đồng/tháng.

Đối với loại hình căn hộ chung cư mini mới xây dựng, trang bị nội thất, tiện nghi đầy đủ, có gu hơn, giá cũng nhỉnh hơn, dao động từ 4-9 triệu đồng/căn/tháng.

Có thể kể đến căn chung cư mini được thiết kế theo dạng studio 1 phòng ngủ, rộng 40m2 tại đường Hoàng Ngân, Phường Thanh Xuân hiện đang cho thuê với giá 6,5 triệu đồng/tháng.

Hiện nay hầu hết dịch vụ cho thuê phòng trọ, chung cư mini, căn hộ dịch vụ chủ nhà thường yêu cầu khách thuê đặt cọc trước tiền thuê nhà từ 1 đến 3 tháng. 

Ngoài loại hình phòng trọ cho thuê thường thấy như chung cư mini, phòng trọ nhỏ, hiện nay trên địa bàn phường Thanh Xuân còn rộ lên loại hình cho thuê homestay ở ghép. Các homestay được trang bị đầy đủ điều hòa, nóng lạnh, máy giặt, tủ lạnh, bếp nấu, xoong nồi bát đĩa..., phòng được thiết kế theo dạng giường tầng ở ghép. Chi phí cho thuê dao động 1,5-1,75 triệu đồng/tháng/người. 

Thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ, xu hướng hiện nay là nâng cao dịch vụ, hướng tới không gian sống an toàn và tiện nghi điều người thuê ngày càng quan tâm. Sự tiện ích này khiến cho không chỉ sinh viên, người đi làm, những người có thu nhập thấp lựa chọn, mà ngay cả những gia đình trẻ cũng ưu tiên chọn thuê nhà trọ hoặc chung cư mini.

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026 biến động như thế nào? - Ảnh 1.Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại phường Thanh Xuân

GĐXH - Trong bối cảnh giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại phường Thanh Xuân khi một loạt các dự án, tuyến đường giao thông được quy hoạch đồng bộ hơn.

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026 biến động như thế nào? - Ảnh 2.Hà Nội: Nhà phố thương mại tại phường Thanh Xuân chạm ngưỡng 500 triệu đồng/m2

GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, giá nhà phố thương mại tại khu vực phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cũng tăng đáng kể.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại phường Thanh Xuân

Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại phường Thanh Xuân

Hà Nội: Nhà phố thương mại tại phường Thanh Xuân chạm ngưỡng 500 triệu đồng/m2

Hà Nội: Nhà phố thương mại tại phường Thanh Xuân chạm ngưỡng 500 triệu đồng/m2

Hà Nội: Diện mạo mới ở nhiều tuyến đường, biệt thự tại phường Thanh Xuân vượt ngưỡng 700 triệu đồng/m2

Hà Nội: Diện mạo mới ở nhiều tuyến đường, biệt thự tại phường Thanh Xuân vượt ngưỡng 700 triệu đồng/m2

Hà Nội: Giá đất ở ‘tăng nóng’ tại phường Thanh Xuân tháng sau khi đường Nguyễn Tuân mở rộng, đường Vành đai 2,5 quy hoạch

Hà Nội: Giá đất ở ‘tăng nóng’ tại phường Thanh Xuân tháng sau khi đường Nguyễn Tuân mở rộng, đường Vành đai 2,5 quy hoạch

Hà Nội: Toà căn hộ dịch vụ tại phường Thanh Xuân giá bán chạm ngưỡng vài chục tỷ, cho thuê 80-100 triệu đồng/tháng

Hà Nội: Toà căn hộ dịch vụ tại phường Thanh Xuân giá bán chạm ngưỡng vài chục tỷ, cho thuê 80-100 triệu đồng/tháng

Cùng chuyên mục

Rộng hơn cả Hyundai Grand i10, SUV giá chỉ 230 triệu đồng về đại lý trang bị đẳng cấp, rẻ chỉ nhỉnh Honda SH hấp dẫn người mua

Rộng hơn cả Hyundai Grand i10, SUV giá chỉ 230 triệu đồng về đại lý trang bị đẳng cấp, rẻ chỉ nhỉnh Honda SH hấp dẫn người mua

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - SUV mới của thương hiệu Pháp Citroen đang trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV đô thị với mức giá khởi điểm chỉ từ khoảng 220 triệu đồng, thấp hơn cả Hyundai i10.

SUV 7 chỗ cũ giá chỉ từ 70 triệu đồng: Nên chọn Toyota hay Mazda?

SUV 7 chỗ cũ giá chỉ từ 70 triệu đồng: Nên chọn Toyota hay Mazda?

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều mẫu SUV 7 chỗ cũ vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cơ bản của các gia đình tại khu vực ngoại thành, nông thôn hoặc những tài xế mới cần phương tiện để rèn luyện kỹ năng lái xe.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà tập thể cũ tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà tập thể cũ tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Theo đánh giá của nhiều môi giới bất động sản tại khu vực phường Thanh Xuân, giá nhà tập thể tại phường Thanh Xuân tăng mạnh trong giai đoạn từ 2024-2025, bước sang năm 2026 giá đã chững lại, tuy nhiên giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng mới.

Tỷ giá USD hôm nay 4/7: Đồng Đô la Mỹ suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay 4/7: Đồng Đô la Mỹ suy yếu

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 4/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.

Giá bạc hôm nay 4/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 4/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 4/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đi ngang, ổn định ở vùng 64 - 65 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục neo ở vùng 151,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Xe máy điện giá dưới 19 triệu đồng chạy tới gần 200 km/lần sạc, có mẫu không cần bằng lái phù hợp đi trong đô thị

Xe máy điện giá dưới 19 triệu đồng chạy tới gần 200 km/lần sạc, có mẫu không cần bằng lái phù hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Phân khúc xe máy điện dưới 19 triệu đồng ngày càng sôi động, đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển hằng ngày.

Mitsubishi Attrage 2026 giá rẻ chỉ 444 triệu đồng bổ sung công nghệ an toàn ADAS, tiêu thụ xăng 4,3 lít/100 km có xứng đáng xuống tiền mua?

Mitsubishi Attrage 2026 giá rẻ chỉ 444 triệu đồng bổ sung công nghệ an toàn ADAS, tiêu thụ xăng 4,3 lít/100 km có xứng đáng xuống tiền mua?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Mitsubishi Attrage 2026 vừa chính thức trình làng với giá chỉ từ 444 triệu đồng, đi cùng với đó là diện mạo mới, bổ sung nhiều công nghệ an toàn ADAS và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4,3 lít/100 km.

Thông báo chính thức của Honda liên quan đến xe máy SH, Vision, Lead, Wave Alpha...

Thông báo chính thức của Honda liên quan đến xe máy SH, Vision, Lead, Wave Alpha...

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Honda Việt Nam thông báo chính thức điều chỉnh giá bán của nhiều mẫu xe máy do hãng sản xuất và phân phối, áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Giá bạc hôm nay 3/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bật khiến giới đầu tư phấn khởi

Giá bạc hôm nay 3/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bật khiến giới đầu tư phấn khởi

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 3/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nối tiếp đà tăng, giá bạc phục hồi về vùng 64 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Xe ga 110cc giá 25,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm nhiên liệu, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha phù hợp đi trong đô thị

Xe ga 110cc giá 25,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm nhiên liệu, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha phù hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 110cc ga gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, động cơ phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Cạnh tranh Mitsubishi Xpander, MPV 7 chỗ giá 661 triệu đồng siêu dài rộng, trang bị cửa lùa điện, hệ truyền động hybrid, di chuyển lên tới 1.100 km

Cạnh tranh Mitsubishi Xpander, MPV 7 chỗ giá 661 triệu đồng siêu dài rộng, trang bị cửa lùa điện, hệ truyền động hybrid, di chuyển lên tới 1.100 km

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá dưới 19 triệu đồng chạy tới gần 200 km/lần sạc, có mẫu không cần bằng lái phù hợp đi trong đô thị

Xe máy điện giá dưới 19 triệu đồng chạy tới gần 200 km/lần sạc, có mẫu không cần bằng lái phù hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay 3/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bật khiến giới đầu tư phấn khởi

Giá bạc hôm nay 3/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bật khiến giới đầu tư phấn khởi

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà tập thể cũ tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà tập thể cũ tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.