Trước khi nhập viện cấp cứu, 'họa mi núi rừng' 11 năm chưa trả hết nợ sống trong căn nhà thế nào?

Như đã đưa tin mới đây, nữ ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, kèm theo nhiều bệnh nền. Trao đổi với phóng viên Dân trí hôm 28/10, bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, chia sẻ, sáng 27/10, nữ ca sĩ nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, suy hô hấp, suy thận giai đoạn 5. Hiện sức khỏe của nữ ca sĩ có dấu hiệu cải thiện, đã ăn nhẹ và nói chuyện được nhưng còn mệt. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền, đặc biệt là tổn thương ở phổi và tim nặng, cần thời gian điều trị và chăm sóc. Ảnh: Phạm Hoàng

Ca sĩ Siu Black (58 tuổi, dân tộc Ba Na) sinh ra tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Nữ ca sĩ được mệnh danh là "họa mi của núi rừng Tây Nguyên" bởi giọng hát mạnh mẽ đầy nội lực, phong cách trình diễn nhiệt huyết qua các ca khúc: Đôi mắt Pleiku, Ly cà phê Ban Mê, Ngọn lửa cao nguyên…

Có một sự nghiệp rực rỡ nhưng khi đỉnh cao qua đi thì là lúc nữ ca sĩ gặp nhiều rắc rối. Siu Black từng gây chú ý với thông tin 11 năm chưa trả hết nợ. Siu Black từng thừa nhận với phóng viên VietnamNet: "Tôi không ở trên mạng nhiều, không biết người ta viết hay nói gì về mình nhưng thông tin đó không sai". Được biết, số tiền Siu Black thiếu nợ do làm ăn thua lỗ lên đến hơn 40 tỷ đồng. Sau nhiều năm làm việc cật lực và kiếm tiền, đến nay nữ ca sĩ vẫn chưa trả hết.

Được biết, nguyên nhân khiến Siu Black vỡ nợ là do kinh doanh quán cà phê âm nhạc. Biến cố lớn trong cuộc đời này đã lấy đi nhiều nước mắt, tiền bạc, sức lực và cả danh tiếng của Siu Black. Từ năm 2018, Siu Black đã trở về Tây Nguyên để ở ẩn. Trước khi nhập viện cấp cứu, hàng ngày, Siu Black chủ yếu là làm rẫy, chăm sóc vườn cà phê và nuôi heo.

Siu Black chăm heo trong chuồng tại nhà.

Sau khi tạm lui về ở ẩn, nữ ca sĩ gồng gánh cả gia đình khi bươn chải đủ nghề, không ngại làm công việc chân tay. Mỗi ngày, Siu Black đều đặn dậy lúc 5 giờ sáng, ra vườn hái rau cho heo ăn, chiều chiều chở ngô đi xay cám.

Thúy Nga đã từng tới thăm nhà Siu Black. Đó là một ngôi nhà có khoảng sân rộng ở Tây Nguyên - Ảnh: Cắt từ clip

"Họa mi núi rừng" nhiệt tình chào đón danh hài hải ngoại - Ảnh: Cắt từ clip

Ở Tây Nguyên, giám khảo Vietnam Idol một thời nuôi lợn, vịt - Ảnh: Cắt từ clip

Phòng khách rộng rãi của Siu Black, vật dụng mọi thứ đều đơn giản - Ảnh: Cắt từ clip

Không gian trong nhà của Siu Black được chia thành nhiều ngăn với nhiều khu vực bếp, khu vực tiếp khách và phòng ngủ... Tất cả đều rộng rãi, thoáng đãng. Ngoài nơi ở và sinh hoạt là nơi nữ ca sĩ chăn nuôi gia súc, gia cầm.

