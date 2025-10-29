Trước khi nhập viện cấp cứu, 'họa mi núi rừng' 11 năm chưa trả hết nợ sống trong căn nhà thế nào?
GĐXH - Biến cố lớn trong cuộc đời này đã lấy đi nhiều nước mắt, tiền bạc, sức lực và cả danh tiếng của 'họa mi núi rừng'.
Sau khi tạm lui về ở ẩn, nữ ca sĩ gồng gánh cả gia đình khi bươn chải đủ nghề, không ngại làm công việc chân tay. Mỗi ngày, Siu Black đều đặn dậy lúc 5 giờ sáng, ra vườn hái rau cho heo ăn, chiều chiều chở ngô đi xay cám.
Không gian trong nhà của Siu Black được chia thành nhiều ngăn với nhiều khu vực bếp, khu vực tiếp khách và phòng ngủ... Tất cả đều rộng rãi, thoáng đãng. Ngoài nơi ở và sinh hoạt là nơi nữ ca sĩ chăn nuôi gia súc, gia cầm.
