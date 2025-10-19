Số lượng tách trà nên uống mỗi ngày để giảm mỡ máu và huyết áp
Một nghiên cứu mới cho thấy trà nóng mang nhiều lợi ích với sức khỏe, bao gồm hạ huyết áp, giảm mỡ máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường.
Theo Tiến sĩ Tim Bond thuộc Hội đồng Tư vấn Trà Anh, lợi ích của trà đối với tim đã được biết đến từ lâu và các nghiên cứu gần đây tiếp tục khẳng định điều đó. Báo cáo đăng trên tạp chí Frontiers in Nutrition giải thích rằng trà có lợi cho tim nhờ hàm lượng polyphenol cao - nhóm hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa mạnh - đồng thời nhấn mạnh việc uống trà hằng ngày giúp trái tim luôn khỏe mạnh.
“Các hợp chất polyphenol cụ thể là flavonoid có thể là lý do khiến trà có tác dụng tích cực đối với huyết áp, sức khỏe tim, giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tiểu đường tuýp 2. Thực tế, các hợp chất này có thể giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính tới 19% và giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch khoảng 13%”, Tiến sĩ Bond cho biết thêm.
Ông cho hay phần lớn flavonoid trong chế độ ăn của người Anh đến từ trà đen. Người uống trà nạp trung bình 698mg flavonoid mỗi ngày, trong khi người không uống trà chỉ hấp thụ khoảng 33mg. Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ khuyến nghị nạp 400-600mg flavonoid mỗi ngày để cải thiện sức khỏe tim mạch, tương đương với khoảng 4 tách trà mỗi ngày.
Nghiên cứu cũng xác nhận rằng trà có lợi cho việc hạ huyết áp, với hiệu quả được ghi nhận ở mức tiêu thụ từ 1-4 tách mỗi ngày. Uống trà lâu dài còn giúp cải thiện chức năng mạch máu, hỗ trợ ổn định huyết áp.
Trà đen được cho là đặc biệt hiệu quả khi người uống có mức homocysteine cao - đây là một yếu tố nguy cơ tim mạch. Hàm lượng flavonoid cao trong trà đen là nguyên nhân giúp giảm cholesterol máu, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch.
Không chỉ vậy, trà còn giúp cải thiện đường huyết và cách cơ thể xử lý insulin - hai yếu tố quan trọng đối với người mắc tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. Vì bệnh tiểu đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết của trà càng củng cố vai trò phòng ngừa bệnh tim mạch.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chỉ cần uống thêm một tách trà mỗi ngày có thể giảm 4% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.
Tuy nhiên, một cuộc khảo sát trên 1.000 người Anh do Hội đồng Tư vấn Trà thực hiện cho thấy gần 75% số người được hỏi quan tâm đến sức khỏe tim mạch nhưng chỉ 33% nhận ra trà có thể mang lại lợi ích cho tim.
Tiến sĩ Bond nhận xét: “Chúng ta đang bỏ lỡ một cách đơn giản, dễ thực hiện mỗi ngày để bảo vệ trái tim mình. Mỗi người nên uống 3-4 tách trà mỗi ngày để cung cấp 400-600mg flavonoid giúp giảm viêm và giảm căng thẳng trong cơ thể, bao gồm ở tim và mạch máu”.
Nói cách khác, việc duy trì thói quen uống trà mỗi ngày - đặc biệt là trà đen - không chỉ mang lại cảm giác thư giãn mà còn là phương pháp tự nhiên, dễ áp dụng để bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu và hạ huyết áp.
