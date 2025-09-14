Số phận cháu bé 3 tuổi trong vụ thảm án ở Đắk Lắk sẽ ra sao?
GĐXH - Vụ thảm án ở phường Thành Nhất (Đắk Lắk) hôm 13/9 không chỉ cướp đi 3 mạng người, mà còn để lại nỗi đau cho cả hai gia đình. Trong tang lễ, họ ngồi cạnh nhau, nước mắt hòa chung mất mát người thân và những xót xa cho 2 đứa trẻ.
Cháu bé 3 tuổi được nhà nội đón về nuôi
Có mặt tại tang lễ, ông Nguyễn Thanh Dũng (em của bà Trần Thị Dung - mẹ của chị H) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Dũng ở gần nhà chị gái nhưng khi vụ việc xảy ra, ông hoàn toàn không hay biết. Đến khoảng 2h sáng 13/9, khi nhận tin dữ, ông chết lặng, vội chạy sang nhưng chỉ biết đứng bất lực khi hiện trường đã bị phong tỏa.
“Khi cơ quan chức năng mở cửa, tim tôi như ngừng đập. Không ngờ sự việc lại man rợ, đau thương đến vậy. Đây là mất mát quá lớn cho gia đình. Chúng tôi chỉ mong pháp luật xử lý thật nghiêm minh đối tượng gây ra vụ án để linh hồn các nạn nhân được siêu thoát”, ông Dũng nghẹn ngào chia sẻ với PV Tiền Phong.
Theo ông Dũng, tối 13/9, gia đình nội đã sang đón cháu bé 3 tuổi về nhà bà nội và hứa thay nhau chăm sóc. "Mất mát quá lớn. Người đã mất không thể quay lại. Người gây tội cũng sẽ phải trả giá. Điều quan trọng nhất bây giờ là cùng nhau giúp đỡ để các cháu nhỏ không phải sống mãi trong ám ảnh", ông nói.
Theo điều tra ban đầu, sau khi sát hại 3 người, Thuận còn dùng dao đâm cháu P. khi cháu đang ngủ. May mắn cháu vùng chạy thoát sang nhà hàng xóm cầu cứu. Bé gái 3 tuổi lại chứng kiến toàn bộ cảnh cha xuống tay với bà ngoại, cậu ruột và mẹ. Trước khi bỏ trốn, Thuận còn dặn con gái vào nhà rồi đóng cửa.
Ngồi lặng lẽ trong đám tang, chị T. (chị của Thuận) giọng nghẹn lại: "Nghe tin dữ, cả gia đình tôi bàng hoàng, không tin nổi. Mẹ tôi 70 tuổi gần như ngã quỵ. Thuận là con út trong gia đình có sáu anh chị em, ai cũng đã ra riêng, chỉ một mình nó sống với mẹ tại phường Ea Kao. Nó ham chơi, lêu lổng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ em trai mình lại gây ra thảm án như vậy". Thông tin chia sẻ trên Tuổi Trẻ.
Theo chị T., sau sự việc, gia đình bên nội đã thống nhất đón cháu bé gái 3 tuổi về chăm sóc, cùng góp tiền nuôi nấng. "Người lớn còn kinh hoàng khi nghe tin, huống chi cháu nhỏ phải tận mắt chứng kiến cảnh cha giết mẹ, giết người thân. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cháu bớt tổn thương, có một chỗ dựa để trưởng thành", chị T. nói.
Chung tay chăm lo 2 cháu nhỏ
Sáng 14/ 9, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - thay mặt lãnh đạo tỉnh đến thăm viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án. Ông cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. "Hai cháu nhỏ là những người chịu tổn thương lớn nhất trong bi kịch thảm án. Chính quyền địa phương phải có biện pháp hỗ trợ, đặc biệt là chăm lo lâu dài để các cháu vượt qua cú sốc, có điều kiện trưởng thành", ông Văn nói.
Ông cũng nhấn mạnh cháu P. (học lớp 6) vẫn còn cha nhưng không sống gần để hỗ trợ. Trong khi đó, bé gái 3 tuổi (con chung của Thuận và chị H.) mất mẹ. Cha sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
"Nỗi đau này không chỉ của riêng hai gia đình, mà còn là mất mát chung của cả cộng đồng. Chính quyền các cấp, hàng xóm, đoàn thể phải cùng chung tay giúp đỡ để những vết thương tinh thần phần nào được xoa dịu", ông Văn nói thêm.
