Xe máy điện giảm giá mạnh tới hàng chục triệu, chỉ từ 21,9 triệu đồng đã sở hữu hàng xịn, thương hiệu lớn
GĐXH - Xe máy điện Honda, Yadea, Yamaha đều đang được áp dụng khuyến mại hàng triệu đồng dịp đầu năm tại các đại lý.
Xe máy điện Honda ICON e: giảm tới 5 triệu đồng
Sau gần 1 năm kể từ khi chính thức mở bán, giao đến tay người dùng Việt Nam, mẫu xe máy điện Honda ICON e: liên tục được hãng xe Nhật Bản cùng đại lý tung ra ưu đãi giảm giá để tạo sức hút với khách mua. Theo đó, tương tự chương trình đã triển khai vào cuối năm ngoái, ở thời điểm hiện tại khách hàng mua Honda ICON e: tiếp tục được Honda Việt Nam (HVN) tặng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng.
Mẫu xe này do HVN lắp ráp, phân phối trên thị trường 3 phiên bản gồm cao cấp, đặc biệt và thể thao đi kèm mức giá 26,9 - 27,3 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT 10% nhưng không kèm pin). Hãng xe Nhật Bản cung cấp cho khách Việt 2 giải pháp sử dụng ICON e: gồm mua pin (giá 9,8 triệu đồng) hoặc thuê pin với giá 350.000 đồng mỗi tháng.
Với mức ưu đãi này, giá bán thực tế các phiên bản Honda ICON e: giảm về mức 21,9 - 22,3 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Tuy nhiên, theo Thanh Niên, một số đại lý Honda còn mạnh tay giảm giá 9 - 10 triệu đồng (đã bao gồm ưu đãi từ nhà sản xuất) cho khách hàng mua ICON e:. Trong khi đó, một số đại lý Honda khu vực miền Nam lại khá linh hoạt khi cho phép khách hàng lựa chọn giữa hình thức ưu đãi giảm giá xe hoặc miễn phí 1 năm thuê pin kèm theo gói quà tặng.
Xe máy điện Yamaha Neo's giảm giá hơn 15 triệu đồng
Tương tự Honda ICON e:, mẫu xe máy điện đầu tay của Yamaha tại Việt Nam mang tên Yamaha Neo's dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng lại gặp không ít khó khăn trong việc cạnh tranh, tạo sức hút với khách hàng Việt Nam. Khoảng 2 năm trở lại đây, mẫu xe này liên tục được Yamaha Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi với mức giảm giá liên tục gia tăng từ 10 - 15 triệu đồng.
Hiện tại, Yamaha Neo's có giá đề xuất ở mức 49,091 triệu đồng (bao gồm pin), tuy nhiên hãng xe Nhật Bản đang triển khai chương trình tặng voucher tương đương mức giảm giá 15 triệu đồng, đưa mức giá mẫu xe này chỉ còn 34,091 triệu đồng. Dù vậy, tại các đại lý Yamaha, mẫu xe máy điện này còn được áp dụng thêm một vài hình thức khuyến mãi khác như giảm giá trực tiếp hoặc tặng kèm quà phụ kiện…
Xe máy điện Volguard, Orla Velax của Yadea giảm tới 1,2 triệu đồng, sắp làm tủ đổi pin
Tại một số đại lý của Yadea, xe máy điện ăn khách của hãng gồm Volguard, Orla hay Velax đều đang được giảm tiền mặt khoảng 1-1,2 triệu đồng. Đây là chương trình riêng của đại lý nhằm kích cầu mua sắm của khách hàng dịp đầu năm.
Giá xe máy điện Yadea Voltguard và Oris Velax dao động từ khoảng 23 đến gần 39 triệu đồng, tùy phiên bản. Cụ thể: Voltguard U50 giá từ 35,99 - 36,99 triệu VNĐ, Velax có giá khoảng 29,99 triệu VNĐ, và dòng Oris (Soobin) có mức giá khoảng 23,49 - 25,99 triệu VNĐ. Như vậy, sau khi giảm giá, các mẫu xe chỉ còn từ khoảng 22 triệu đồng tùy loại.
Xe máy điện giảm giá đầu năm, người mua hưởng lợi
Ngay khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, loạt thương hiệu xe máy điện nhanh chóng "bắt nhịp" bằng các chương trình ưu đãi, thu hút khách hàng mùa đầu năm. Không chỉ áp dụng khuyến mại, nhiều hãng xe còn sớm tung thêm sản phẩm mới, triển khai các chương trình kích cầu như miễn phí sạc, đổi pin cho dòng xe 2 bánh chạy điện.
Có thể thấy, ap lực cạnh tranh không ngừng gia tăng khi bước sang giai đoạn đầu năm 2026, đặc biệt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sức mua trên thị trường thường giảm mạnh, khiến không ít nhà sản xuất, phân phối gặp khó khăn với tình trạng xe đời cũ tồn kho. Chính vì vậy, khi hoạt động kinh doanh hoạt động trở lại ngay sau kỳ nghỉ tết, nhiều nhà sản xuất, đại lý phân phối xe máy điện tiếp tục mạnh tay triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá bán nhằm tạo sức hút với khách hàng.
