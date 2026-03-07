Mới nhất
Hà Nội: Nhà riêng tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được rao bán rầm rộ tháng 3/2026, giá bán khiến người mua bất ngờ

Thứ bảy, 07:00 07/03/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng trên địa bàn 3 phường được sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũ đang duy trì ở ngưỡng khá cao.

Diễn biến giá nhà riêng tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Bước sang tháng 3/2026  nhà riêng trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội vẫn duy trì được sức nóng khi lượng thông tin rao bán rầm rộ, giá bán duy trì ở ngưỡng cao. Khảo sát trên nền tảng trực tuyến batdongsan.com.vn, giá nhà riêng tại 3 phường này đang dao động phổ biến từ 190-300 triệu đồng/m2, thậm chí có những căn có giá lên tới trên 500 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 6 tầng, rộng 47m2, mặt tiền 4m tại phố Cảm Hội, phường Hai Bà Trưng (tức phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũ) hiện đang được rao bán với giá 14,5 tỷ đồng, tương đương 308,51 triệu đồng/m2.

Căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 70m2 tại ngõ 61, đường Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy hiện đang được rao bán với giá 28 tỷ đồng, tương đương 400 triệu đồng/m2.

Tại phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, căn nhà lô góc, rộng 55,6m2 hiện đang được rao bán với giá 25,1 tỷ đồng, tương đương 451,44 triệu đồng/m2.

Như vậy đầu năm 2026,  giá nhà riêng tại Hà Nội nói chung, đặc biệt giá nhà riêng trên địa bàn 3 phường mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng cũ vẫn duy trì ở ngưỡng cao.

3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập

Phường Hai Bà Trưng

Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Vĩnh Tuy

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Bạch Mai

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.

Nam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêngNam NSND U70 tìm được tình yêu ở tuổi xế chiều, mua được nhà riêng

GĐXH - Ở tuổi xế chiều, NSND Việt Anh đã tái hôn và tìm được bến bờ hạnh phúc. Cặp đôi mới đây đã mua được nhà riêng.

Nhà riêng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được cho thuê với giá cao sau Tết Nhà riêng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được cho thuê với giá cao sau Tết

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) cũng vẫn duy trì ở ngưỡng cao.

