Sữa Nutri Brain IQ có công dụng chữa tự kỷ, sữa Hikid quảng cáo '100g Hikid bằng 20 lít sữa tươi', Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra

Vụ sản xuất gần 600 loại sữa bột giả: Người nổi tiếng quảng cáo sữa bột giả có công dụng như 'thần dược', không thể 'né' trách nhiệm GĐXH - Theo luật sư, ngay cả trong trường hợp không chứng minh được yếu tố đồng phạm, người tham gia quảng cáo gian dối vẫn có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trong văn bản gửi đến Chi cục An toàn thực phẩm TP Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm cho biết, Thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ "thổi phồng" thành "thần dược" chữa bệnh tự kỷ được phản ánh trên các kênh thông tin đại chúng nằm trên địa bàn TP Hà Nội.

Do đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo vi phạm sản phẩm được nêu trong bài báo (nếu có) và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm.

Ngoài ra, sản phẩm sữa Hikid quảng cáo trong một clip, so sánh "100g Hikid bằng 20 lít sữa tươi", Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm sản phẩm sữa Hikid vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm (nếu có).

Fanpage “Hikid Vietnam” sử dụng hình ảnh bác sỹ để khuyên dùng sản phẩm sữa Hikid. (Ảnh Báo Công thương).

Trước đó, fanpage "Hikid Vietnam" có 10 nghìn lượt thích và 11 nghìn lượt theo dõi cùng các trang tiktok đang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục đăng tải loạt nội dung quảng cáo sản phẩm Hikid với nhiều thông tin dễ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Theo thông tin trên trang facebook này, sản phẩm Hikid do Công ty TNHH XNK & TM Phương Linh (địa chỉ: 33 Nguyễn Như Đổ, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội) nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Tuy nhiên, cách thức quảng cáo trên fanpage này lại thể hiện nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật Việt Nam về quảng cáo thực phẩm chức năng.

Trong nhiều bài viết, video quảng cáo, fanpage này thường xuyên xuất hiện cụm từ "Hikid - số 1 chiều cao".

Thậm chí, trong những clip quảng cáo, hình ảnh hộp sữa Hikid còn được so sánh trực tiếp với sữa tươi qua câu quảng cáo gây sốc: "100g Hikid = 2mg CBP = 20L Sữa tươi". Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng khoản 10 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012. Điều nguy hiểm hơn cả là cách so sánh kiểu này dễ khiến người tiêu dùng, đặc biệt là phụ huynh, ngộ nhận rằng sữa Hikid có giá trị dinh dưỡng vượt trội hơn hẳn sữa tươi thông thường, trong khi đây chỉ là thực phẩm bổ sung, hoàn toàn không thể thay thế thực phẩm chính hoặc có tác dụng thần kỳ như quảng cáo.

Điểm đáng chú ý tiếp theo là việc fanpage Hikid Vietnam liên tục sử dụng hình ảnh nhiều người nổi tiếng để tăng độ tin cậy cho sản phẩm. Trong đó, nổi bật diễn viên Thu Quỳnh xuất hiện trong nhiều video, bài viết quảng cáo sữa Hikid trên nền tảng Facebook.

Trong một clip khác, trang facebook này còn nổ: "sữa Hikid có gì mà thu hút được Nhà báo Lại Văn Sâm". Nhưng thực chất, chỉ là trò cắt ghép ảnh của Nhà báo Lại Văn Sâm rồi đưa vào trong clip. Mới đây, chính nhà báo Lại Văn Sâm đã phải "kêu cứu" trên mạng xã hội, khẳng định ông không quảng cáo cho hãng nào. Đi cùng đó là hàng loạt hashtag như: #Suatangchieucao, #Hikidchieucaoso1, #Caolonvuottroi, dễ khiến phụ huynh ngộ nhận đây là "thần dược" tăng chiều cao cho trẻ.

Trong cùng diễn biến, Công ty TNHH XNK & TM Phương Linh đã thừa nhận thiếu sót: "Về thành phần CBP (Colostrum Basic Protein) trong sản phẩm, Hikid có chứa hàm lượng 2mg CBP/100g bột sữa là hoàn chính xác, phù hợp với hồ sơ công bố sản phẩm tại Hàn Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, cách diễn đạt thông tin và việc so sánh hàm lượng CBP được quy đổi tương đương với lượng sữa tươi gây ra hiểu lầm không đáng có đối với người tiêu dùng.



