Sun Group sắp khởi công tuyến tàu điện đô thị 9.000 tỷ đồng tại Phú Quốc
Vào ngày 19/12 tới đây, UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group sẽ khởi công tuyến tàu điện đô thị (LRT) đầu tiên tại Phú Quốc. Dự án được xem là một trong những bước phát triển hạ tầng quan trọng bậc nhất của đảo Ngọc trong giai đoạn mới, khi thành phố này chuẩn bị trở thành nơi đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Tuyến LRT Phú Quốc giai đoạn 1 được đầu tư theo hình thức BOT, do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư, với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Dự án sẽ được triển khai thần tốc để về đích trong quý II/2027, vận hành trước nhiều tháng diễn ra APEC 2027.
Tuyến LRT dài gần 18 km, chạy song song với tuyến đường tỉnh 10 làn - ĐT 975. Tuyến đường và tàu đô thị sẽ kết nối trực tiếp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đến Đại lộ APEC, dẫn thẳng tới Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, đảm bảo kết nối thuận tiện cho các sự kiện quốc tế.
Tuyến tàu điện có tốc độ thiết kế 70-100 km/h, công suất 4.500 khách mỗi giờ. Đặc biệt hướng tuyến của hệ thống LRT được thiết kế theo tiêu chuẩn giao thông thông minh, bảo đảm tối ưu hóa tốc độ di chuyển, an toàn vận hành, với 0,78 km đi trên cao, 14,81 km chạy trên mặt đất và 2 km đi ngầm.
Tuyến có tổng cộng 6 ga, bao gồm 5 ga mặt đất và 1 ga ngầm đặt tại Trung tâm Hội nghị APEC. Ga đầu tại sân bay và ga cuối được bố trí sân ga rộng 8 m, nhằm đáp ứng lưu lượng lớn, trong khi các ga trung gian có sân ga rộng 6 m, phù hợp với nhu cầu khai thác từng khu vực. Nhà ga sân bay được đặt tại khu vực bãi đỗ xe để hành khách có thể tiếp cận nhanh chóng. Toàn bộ nhà ga còn lại được trang bị hầm đi bộ ngầm kết nối hai bên đường, tích hợp cầu thang bộ, thang cuốn và thang máy dành cho người khuyết tật. Thiết kế này không chỉ nâng cao tính an toàn khi hành khách tiếp cận tàu điện mà còn thể hiện định hướng xây dựng một hệ thống giao thông công cộng văn minh, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ quốc tế.
Tập đoàn Sun Group hiện là một trong những nhà đầu tư hạ tầng lớn nhất tại Phú Quốc. Trước dự án LRT, tập đoàn đã được chấp thuận đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với mục tiêu nâng công suất lên 50 triệu lượt khách mỗi năm và Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng…
Sự xuất hiện của hệ thống tàu điện LRT tại Phú Quốc được kỳ vọng sẽ giải quyết áp lực giao thông đang tăng nhanh tại Phú Quốc. Những năm gần đây, lượng du khách đến đảo liên tục tăng trưởng, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ ở các trục đường chính, đặc biệt vào giai đoạn cao điểm. Mô hình LRT giúp tạo nên một tuyến vận chuyển xương sống, kết nối các khu chức năng mà không làm gia tăng phương tiện cá nhân. Nhờ đó, thành phố có thể từng bước chuyển đổi sang mô hình giao thông công cộng văn minh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để Phú Quốc tiến tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh, phù hợp với tầm nhìn dài hạn đặc khu và tỉnh An Giang đang theo đuổi.
Bên cạnh ý nghĩa về giao thông, tuyến LRT còn được kỳ vọng tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về trải nghiệm du lịch. Với khả năng kết nối trực tiếp từ sân bay đến tổ hợp khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, quảng trường sự kiện và trung tâm hội nghị, LRT sẽ trở thành phương tiện lý tưởng cho dòng khách quốc tế, vốn ngày càng có nhu cầu cao về di chuyển nhanh, ổn định và an toàn. Khi hoàn thành, tuyến tàu điện LRT góp phần tạo ra hình ảnh một Phú Quốc hiện đại, đồng bộ sánh ngang chuẩn mực vận hành của các điểm đến hàng đầu khu vực như Singapore hay Dubai.
Sun Group
Vì sao hàng nghìn người chọn Hiền Nhung TOEIC thay vì tự học lan man?Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Nhiều người dành hàng tháng trời học TOEIC nhưng điểm vẫn không tăng. Nguyên nhân thường nằm ở cách học thiếu định hướng và không bám sát năng lực thật
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 17/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Nồi chiên không dầu BlueStone - Chọn chuẩn sống khỏe, trọn an tâm mỗi ngàySản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
Khi “sống khỏe” trở thành tiêu chuẩn của mọi gia đình, việc lựa chọn bữa ăn và thiết bị bếp an toàn càng được chú trọng. Nồi chiên không dầu BlueStone mang đến giải pháp nấu ăn ít dầu mỡ, giữ trọn vị ngon, giúp cả nhà an tâm tận hưởng bữa ngon mỗi ngày.
Một loại quả giúp tăng sức đề kháng đang vào mùa, bán đầy chợ Việt giá chỉ bằng cốc trà sữaSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Loại quýt này đang vào mùa, bán đầy thị trường với mức giá phải chăng nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Spa 15 năm tại Đà Nẵng giành giải thưởng quốc tế 'Best Spa Experience 2025'Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
Giữa thị trường spa Đà Nẵng cạnh tranh, Queen Spa hơn 15 năm tuổi được hội đồng quốc tế vinh danh Best Spa Experience in Vietnam 2025, nhờ sự kết hợp giữa liệu pháp trị liệu Việt Nam và không gian trải nghiệm cảm xúc.
Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương HòaGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục ấm nóng.
Giá đất ở tại huyện Hoài Đức cũ: Xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa đang biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV vừa đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.
Giá bạc hôm nay (17/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá giao dịch vượt 68 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục ghi nhận những biến động đáng chú ý khi mặt bằng giá giao dịch trong nước duy trì ở mức cao, có thời điểm vượt ngưỡng 68 triệu đồng/kg.
Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ ngày 17 – 21/12/2025): Số lượng khu dân cư bị cúp điện trên 10 tiếng/ngày tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
SUV cỡ nhỏ giá 252 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách Việt mê đắm nếu bán trên thị trườngGiá cả thị trường
GĐXH - SUV điện Wuling Bingo S vừa ra mắt với bốn phiên bản, giá bán tại Trung Quốc dao động từ 253 đến 301 triệu đồng.