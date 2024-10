"Sửng sốt' với giá xe ô tô gầm cao 100 triệu đồng/chiếc: Chọn Mitsubishi hay Nissan?

Xe gầm cao giá rẻ chỉ 425 triệu, đẹp sánh ngang Mazda CX-5, tốn ít xăng hơn cả Vision có gì đặc biệt khi ra mắt tại Trung Quốc? GĐXH - Xe gầm cao này được cho rằng sẽ là đối thủ cạnh tranh với Mazda CX-5 khi có mức giá rẻ bất ngờ và khả năng tiết kiệm xăng hơn cả xe máy Honda Vision.

Nhu cầu có một chuyến đi an toàn là mong muốn của nhiều người. Do đó, thay vì mua một chiếc xe máy đắt tiền, khách hàng giờ đây đã có thể tìm kiếm cho mình một mẫu ô tô chỉ với chi phí trong khoảng 100 triệu đồng, vừa đạt tiêu chí an toàn lại vừa nắng không đến mặt, mưa không đến đầu.

Xe gầm cao Mitsubishi Pajero 2002: Giá 90 triệu đồng

Mitsubishi Pajero.

Đầu tiên là chiếc Mitsubishi Pajero được người Việt coi là một biểu tượng trong dòng xe SUV việt dã, nổi bật với kiểu dáng mạnh mẽ và khả năng vận hành vượt trội trên các địa hình khó khăn.

Đánh giá xe gầm cao Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero ra mắt lần đầu vào năm 1982, còn tại Việt Nam mẫu xe này được ra mắt từ năm 1996. Hiện tại, Mitsubishi Pajero đời 2001 đang được bán trên thị trường xe cũ với giá khá rẻ, chỉ khoảng 90 triệu đồng. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao là 4.755 x 1.875 x 1.850 (mm), chiều dài cơ sở của xe là 2.780 mm. Pajero trang bị động cơ xăng V6 dung tích 3 lít, sản sinh công suất 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 267 Nm.

Vẻ bề ngoài của Pajero khá mạnh mẽ và nam tính, thu hút những người yêu thích dòng xe việt dã. Xe được đánh giá bền bỉ, ít hỏng vặt. Hệ thống dẫn động 4 bánh Super Select 4WD (SS4) của Mitsubishi cho phép người lái dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ dẫn động để thích nghi với địa hình phức tạp. Tuy nhiên, do đã ngừng phân phối tại Việt Nam từ năm 2008 nên việc thay thế phụ tùng khá khó khăn. Tiện nghi hiện đại hạn chế. Nội thất theo thời gian cũng xuống cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu lớn.

Xe gầm cao Isuzu Trooper 2001: Giá 90 triệu đồng

Isuzu Trooper 2001.

Tiếp theo là cái tên Isuzu Trooper lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1981. Tại Việt Nam, những chiếc Isuzu Trooper xuất hiện với số lượng không nhiều vào năm 2001, đến nay chúng vẫn tồn tại trên thị trường xe cũ với giá chỉ khoảng 90 triệu đồng.

Đánh giá Isuzu Trooper

So với những chiếc SUV đã từng cạnh tranh như Toyota Land Cruiser hay Mitsubishi Pajero, Isuzu Trooper khá nam tính với kiểu thiết kế vuông vức đi kèm nét bo tròn. Xe có kích thước dài x rộng x cao là 4.750 x 1.835 x 1.845 mm, cùng trục dài cơ sở 2.760 mm. Xe sở hữu động cơ xăng 3.2 lít V6 cho công suất cực đại 202 mã lực và mô-men xoắn 284 Nm, kết hợp với hộp số tay 5 cấp và hệ dẫn động hai cầu bán thời gian.

Nội thất của chiếc SUV 7 chỗ này cũng được thiết kế hợp lý, cung cấp không gian rộng rãi với hai dàn lạnh, chế độ ga tự động, và hệ thống chống trộm. Kiểu dáng xe không quá lỗi mốt, giá lại rẻ dễ nâng cấp thêm trang bị. Tuy nhiên mẫu xe này khá khó khăn trong việc tìm kiếm phụ tùng thay thế, hệ thống điều hòa không tối ưu cho hàng ghế sau, động cơ dung tích lớn khá tốn nhiên liệu.

Nissan Pathfinder 1993: Giá 99 triệu đồng

Nissan Pathfinder.

Cuối cùng là chiếc Nissan Pathfinder ra đời từ năm 1986. Tại Việt Nam, dòng Pathfinder khá hiếm , trong những năm 90 của thế kỷ trước, một số xe Nissan Pathfinde được nhập về Việt Nam dưới dạng viện trợ hay phục vụ dự án nước ngoài. Đến nay, giá xe Pathfinder đời này khá rẻ, điển hình như bản 1993 đang bán khoảng 99 triệu đồng.

Đánh giá Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder 1993 mang thiết kế khá thô cứng, dạng hình chữ nhật. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao là 4.510 x 1.795 x 1.694 (mm), chiều dài cơ sở của xe là 2.650 mm. Sức mạnh của Pathfinder đến từ khối động cơ V6, dung tích 3.0L, cho công suất cực đại 153 mã lực cùng hệ dẫn động 2 cầu.

Chiếc SUV cỡ D này có gầm cao, nội thất rộng rãi, dù đời sâu nhưng vì khan hiếm và thường chỉ được dân chơi off-road tìm kiếm nên giá xe vẫn cao hơn so với một số xe SUV đời cao. Nhược điểm chính là thiết kế của xe khá thô so với tiêu chuẩn SUV ngày nay, dẫn đến kén người dùng. Động cơ trên một chiếc xe 31 năm tuổi khó có thể vận hành trơn tru mà cần bảo dưỡng. Hơn nữa, vì là máy 3.0L V6 nên mức độ hao xăng của Nissan Pathfinder khá cao.