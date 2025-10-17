Sườn chua ngọt ăn mãi cũng chán, làm món này đánh bay cả nồi cơm
GĐXH - Cách làm sườn rim nước dừa rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian nhưng hương vị cực kỳ hấp dẫn.
Miếng sườn rim nước dừa mềm ngọt, béo ngậy cực kỳ tốn cơm. Món ngon được chị Thùy Linh, một người mẹ trẻ yêu bếp núc chia sẻ.
Nguyên liệu:
- 700gram sườn
- 500ml nước dừa
- Gia vị: 1 thìa canh nước cốt dừa, 2 thìa con nước mắm, 3 thìa con dầu hào, 2 thìa canh bột năng, dầu ăn, hạt tiêu.
- 2 củ sả, 2 củ hành khô, 1 củ tỏi, xay nhỏ.
Cách làm:
