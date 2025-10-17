Mới nhất
Sườn chua ngọt ăn mãi cũng chán, làm món này đánh bay cả nồi cơm

Thứ sáu, 16:27 17/10/2025
GĐXH - Cách làm sườn rim nước dừa rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian nhưng hương vị cực kỳ hấp dẫn.

Miếng sườn rim nước dừa mềm ngọt, béo ngậy cực kỳ tốn cơm. Món ngon được chị Thùy Linh, một người mẹ trẻ yêu bếp núc chia sẻ.

Nguyên liệu:

- 700gram sườn

- 500ml nước dừa

- Gia vị: 1 thìa canh nước cốt dừa, 2 thìa con nước mắm, 3 thìa con dầu hào, 2 thìa canh bột năng, dầu ăn, hạt tiêu.

- 2 củ sả, 2 củ hành khô, 1 củ tỏi, xay nhỏ.

Cách làm:

Sườn rim nước dừa thơm ngon , đánh bay nồi cơm của bạn - Ảnh 1.

Chuẩn bị phần xốt: Phi thơm hỗn hợp sả, hành, tỏi đã xay nhỏ, thêm 2 thìa con nước mắm, 1 thìa canh nước cốt dừa...

Sườn rim nước dừa thơm ngon , đánh bay nồi cơm của bạn - Ảnh 2.

và 500ml nước dừa vào đun sôi.


Sườn rim nước dừa thơm ngon , đánh bay nồi cơm của bạn - Ảnh 3.

Trút sườn vào chảo và đảo đều cho phần xốt và sườn hoà quyện vào nhau.

Sườn rim nước dừa thơm ngon , đánh bay nồi cơm của bạn - Ảnh 4.

Đun trên nhiệt vừa đến khi phần nước xốt sền sệt, nêm nếm lại cho vừa miệng là hoàn thành. Sườn heo chín mềm, đậm vị, hấp dẫn, ăn cùng cơm nóng ngon tuyệt vời.

Sườn rim nước dừa thơm ngon , đánh bay nồi cơm của bạn - Ảnh 5.Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắc

GĐXH - Có nhiều cách chế biến món ngon với thịt má đào. Nhưng món thịt má đào nướng riềng sả được chị Thùy Linh (một mẹ đảm ở Hà Nội) chia sẻ khiến nhiều người thích thú.

Sườn rim nước dừa thơm ngon , đánh bay nồi cơm của bạn - Ảnh 6.Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô gây bất ngờ khi làm điều này cho con

GĐXH - Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô dành nhiều thời gian cho con. Anh thường xuyên vào bếp nấu những món ngon cho con gái.


Phương Nghi (t/h)
Cùng chuyên mục

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn - 24 phút trước

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

Mua hồng giòn về, không muốn ăn bị chát đắng thì cứ theo 4 mẹo này đảm bảo chín đều, ăn lại ngọt đậm đà

Mua hồng giòn về, không muốn ăn bị chát đắng thì cứ theo 4 mẹo này đảm bảo chín đều, ăn lại ngọt đậm đà

Ăn - 10 giờ trước

Đây là một vài mẹo làm chín hồng. Cách nhanh nhất sẽ giúp hồng chín trong một ngày. Hồng giòn, ngọt và thơm ngon, thật tuyệt vời.

Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắc

Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắc

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Có nhiều cách chế biến món ngon với thịt má đào. Nhưng món thịt má đào nướng riềng sả được chị Thùy Linh (một mẹ đảm ở Hà Nội) chia sẻ khiến nhiều người thích thú.

Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô gây bất ngờ khi làm điều này cho con

Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô gây bất ngờ khi làm điều này cho con

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô dành nhiều thời gian cho con. Anh thường xuyên vào bếp nấu những món ngon cho con gái.

Sau vụ bơm tinh chất biến thịt trâu giả thành thịt bò: mẹo đơn giản giúp nhận biết thịt bò giả

Sau vụ bơm tinh chất biến thịt trâu giả thành thịt bò: mẹo đơn giản giúp nhận biết thịt bò giả

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Một chút tinh ý khi lựa chọn không chỉ giúp bạn tránh bị “móc túi”, mà còn là cách bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước những mánh khóe ngày càng tinh vi của gian thương.

Trong tiết Hàn Lộ nhớ thực đơn "5 cái một": Dễ nấu, tốt cho phổi, da mướt, giấc ngủ ngon

Trong tiết Hàn Lộ nhớ thực đơn "5 cái một": Dễ nấu, tốt cho phổi, da mướt, giấc ngủ ngon

Ăn - 1 ngày trước

Gió heo may về mang theo cái khô rát đặc trưng của Hàn Lộ. Uống thuốc chưa chắc bằng ăn đúng theo tiết khí. Chỉ cần ghi nhớ "5 cái một", bạn sẽ đi qua cả mùa thu nhẹ tênh.

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Bì lợn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt được ưa chuộng trong các chế độ ăn giúp làm đẹp. Dưới đây mách bạn thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh từ nguyên liệu bì lợn.

Loại rau giàu canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, sắt gấp 4 lần cải bó xôi, vitamin A gấp 4 cà rốt, chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau giàu canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, sắt gấp 4 lần cải bó xôi, vitamin A gấp 4 cà rốt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Rau chùm ngây được ví như "thần dược", siêu thực phẩm vì những giá trị dinh dưỡng mà loại rau này mang lại.

Món ngon giúp tăng canxi cho trẻ, ăn cực cuốn mà dễ làm

Món ngon giúp tăng canxi cho trẻ, ăn cực cuốn mà dễ làm

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Qua công thức chia sẻ của chị Thùy Linh (Hà Nội), bạn đọc có thể tham khảo một món ăn dễ chế biến mà nhiều canxi giúp tăng chiều cao cho trẻ.

Hãy dùng 5 loại “rau an toàn”, không chứa thuốc trừ sâu để nấu 5 món ngon tốt cho sức khỏe trong mùa thu

Hãy dùng 5 loại “rau an toàn”, không chứa thuốc trừ sâu để nấu 5 món ngon tốt cho sức khỏe trong mùa thu

Ăn - 2 ngày trước

Giới thiệu với bạn 5 món ăn được nấu từ 5 loại rau mùa thu an toàn, gần như không có thuốc trừ sâu, tươi ngon và tốt cho sức khỏe, rất lý tưởng để thưởng thức cùng gia đình!

Xem nhiều

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

Ăn

GĐXH – Những ngày mưa bão, việc đi chợ hay nấu nướng cầu kỳ trở nên khó khăn hơn. Bạn có thể tham khảo 3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão cho cả nhà.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng
Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Ăn
Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Ăn

