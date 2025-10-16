Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắc

Má đào là một trong những phần ngon nhất của thịt heo, nằm ở phần má trong, gần lưỡi. Đặc điểm nổi bật là sự kết hợp độc đáo giữa nạc và gân tơ mềm, tạo nên kết cấu vừa mềm, béo mà không ngấy, và có vị ngọt tự nhiên. Đây là một phần thịt quý hiếm, vì mỗi con heo chỉ có rất ít (khoảng 200-300g), nên thường được săn lùng và có giá cao.