Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô gây bất ngờ khi làm điều này cho con

Thứ năm, 13:31 16/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô dành nhiều thời gian cho con. Anh thường xuyên vào bếp nấu những món ngon cho con gái.

Gắn liền với hình ảnh một doanh nhân thành đạt và là "Vua cá Koi" nổi tiếng, anh Thắng Ngô còn khiến nhiều người bất ngờ bởi một vai trò khác trong đời sống thường nhật: Ông bố đảm đang, luôn yêu và thương con hết mực.

Thắng Ngô vào bếp nấu món ngon cho con gái Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại - Ảnh 1.

Anh nói muốn tích cóp để cô con gái duy nhất có cuộc sống sung túc sau này. "Tôi muốn con gái mình không bao giờ phải bận tâm về vật chất", anh nói.

Thắng Ngô vào bếp nấu món ngon cho con gái Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại - Ảnh 2.

Không ồn ào khoe khoang, chỉ một dòng chia sẻ ngắn gọn: “Bữa trưa các ngày trong tuần của con gái. Nhà cạnh trường nên cũng tiện, may mắn là con gái thích ăn những gì ba nấu” khiến anh giành được nhiều thiện cảm.

Những món ăn nổi tiếng của ông bố chiều con

Thắng Ngô vào bếp nấu món ngon cho con gái Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại - Ảnh 3.

Một bữa cơm trưa ấm cúng gồm cánh gà chiên nước mắm vàng ruộm, phủ rau mùi tươi, ăn kèm cơm trắng dẻo và trái cây tráng miệng. Món ăn vừa đậm đà, vừa có đầy đủ dinh dưỡng.

Thắng Ngô vào bếp nấu món ngon cho con gái Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại - Ảnh 4.

Bữa bánh mì “5 topping” với chả, pate, ruốc, xíu mại, sốt mayonnaise và rau thơm.

Thắng Ngô vào bếp nấu món ngon cho con gái Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại - Ảnh 5.

Thịt bò xào ớt chuông và hành tây thơm lừng, ăn cùng khoai tây chiên giòn rụm.

Thắng Ngô vào bếp nấu món ngon cho con gái Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại - Ảnh 6.

Cơm trắng ăn kèm đậu hũ sốt cà chua thịt bằm, phủ ngập rau mùi xanh mướt.

Thắng Ngô vào bếp nấu món ngon cho con gái Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại - Ảnh 7.

Cá hồi tươi cắt lát chuẩn sashimi ăn kèm cơm trắng và gừng hồng.

Thắng Ngô vào bếp nấu món ngon cho con gái Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại - Ảnh 8.

Cơm trắng với trứng ốp la lòng đào hoàn hảo, đi kèm một lọ nước sốt riêng bọc kỹ lưỡng.

Thắng Ngô vào bếp nấu món ngon cho con gái Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại - Ảnh 9.

Đầy đủ nguyên liệu cho một bữa sashimi cá hồi cuốn rong biển: Cơm dẻo, cá hồi, gừng hồng, nước tương Nhật và 3 gói rong biển vị truyền thống, tất cả đều nam đại gia được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thắng Ngô vào bếp nấu món ngon cho con gái Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại - Ảnh 10.

Trước đây khi còn trong thời gian hạnh phúc với Hà Thanh Xuân, doanh nhân Thắng Ngô cũng nhiều lần vào bếp nấu món ngon cho bạn đời. Kể từ sau khi chia tay, tất cả sự quan tâm anh dành cho con gái nhỏ.

Thắng Ngô vào bếp nấu món ngon cho con gái Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại - Ảnh 11.Quán chay của BTV VTV từng bị bạn gái bỏ vì bệnh nan y và lựa chọn ăn chay trường suốt 10 năm có gì đặc biệt?

GĐXH - Nam MC nổi tiếng mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực, lạc quan đến mọi người xung quanh.

Thắng Ngô vào bếp nấu món ngon cho con gái Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại - Ảnh 12.10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.

Phương Nghi (t/h)
Cùng chuyên mục

Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắc

Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắc

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Có nhiều cách chế biến món ngon với thịt má đào. Nhưng món thịt má đào nướng riềng sả được chị Thùy Linh (một mẹ đảm ở Hà Nội) chia sẻ khiến nhiều người thích thú.

Sau vụ bơm tinh chất biến thịt trâu giả thành thịt bò: mẹo đơn giản giúp nhận biết thịt bò giả

Sau vụ bơm tinh chất biến thịt trâu giả thành thịt bò: mẹo đơn giản giúp nhận biết thịt bò giả

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Một chút tinh ý khi lựa chọn không chỉ giúp bạn tránh bị “móc túi”, mà còn là cách bảo vệ sức khỏe cả gia đình trước những mánh khóe ngày càng tinh vi của gian thương.

Trong tiết Hàn Lộ nhớ thực đơn "5 cái một": Dễ nấu, tốt cho phổi, da mướt, giấc ngủ ngon

Trong tiết Hàn Lộ nhớ thực đơn "5 cái một": Dễ nấu, tốt cho phổi, da mướt, giấc ngủ ngon

Ăn - 12 giờ trước

Gió heo may về mang theo cái khô rát đặc trưng của Hàn Lộ. Uống thuốc chưa chắc bằng ăn đúng theo tiết khí. Chỉ cần ghi nhớ "5 cái một", bạn sẽ đi qua cả mùa thu nhẹ tênh.

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Bì lợn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt được ưa chuộng trong các chế độ ăn giúp làm đẹp. Dưới đây mách bạn thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh từ nguyên liệu bì lợn.

Loại rau giàu canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, sắt gấp 4 lần cải bó xôi, vitamin A gấp 4 cà rốt, chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau giàu canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, sắt gấp 4 lần cải bó xôi, vitamin A gấp 4 cà rốt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Rau chùm ngây được ví như "thần dược", siêu thực phẩm vì những giá trị dinh dưỡng mà loại rau này mang lại.

Món ngon giúp tăng canxi cho trẻ, ăn cực cuốn mà dễ làm

Món ngon giúp tăng canxi cho trẻ, ăn cực cuốn mà dễ làm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Qua công thức chia sẻ của chị Thùy Linh (Hà Nội), bạn đọc có thể tham khảo một món ăn dễ chế biến mà nhiều canxi giúp tăng chiều cao cho trẻ.

Hãy dùng 5 loại “rau an toàn”, không chứa thuốc trừ sâu để nấu 5 món ngon tốt cho sức khỏe trong mùa thu

Hãy dùng 5 loại “rau an toàn”, không chứa thuốc trừ sâu để nấu 5 món ngon tốt cho sức khỏe trong mùa thu

Ăn - 1 ngày trước

Giới thiệu với bạn 5 món ăn được nấu từ 5 loại rau mùa thu an toàn, gần như không có thuốc trừ sâu, tươi ngon và tốt cho sức khỏe, rất lý tưởng để thưởng thức cùng gia đình!

Loại "rau" này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da

Loại "rau" này đang vào vụ, giá rất rẻ, mua về nấu 3 món cực ngon mà dễ làm lại giúp bổ phổi, dưỡng ẩm da

Ăn - 1 ngày trước

Đây là 3 món ngon từ củ cải, rất dễ làm và có hương vị tươi ngon, đảm bảo bạn sẽ yêu thích loại "nhân sâm thông thường" này sau khi thử!

Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành

Gợi ý 7 ngày tự thải độc cơ thể bằng 7 ngày ăn uống theo ngũ hành

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nếu một ngày chúng ta không tắm, không rửa mặt, không vệ sinh, chải đầu, thay áo quần – là thấy dơ, khó chịu. Nhưng, trong cơ thể độc tố tắc nghẽn thì làm sao để... tắm? Bác sĩ Thái Nhân Sâm (Viện trưởng Viện Y học Sự sống) hướng dẫn cách thải độc tố đơn giản.

Không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm?

Không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm?

Ăn - 2 ngày trước

Các chuyên gia khuyến cáo không nên nấu ăn bằng nồi nhôm quá lâu năm, nhất là khi nấu các món chua, vì sao?

Xem nhiều

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão

Ăn

GĐXH – Những ngày mưa bão, việc đi chợ hay nấu nướng cầu kỳ trở nên khó khăn hơn. Bạn có thể tham khảo 3 món ngon từ thịt lợn làm đơn giản, giàu dinh dưỡng và để được lâu trong ngày mưa bão cho cả nhà.

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Bộ phận ở con lợn giá siêu rẻ, thậm chí còn được cho không, nhưng lại giàu dưỡng chất, nhiều collagen, tốt cho xương khớp

Ăn
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng
Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Chỉ cần thịt bò và vài nguyên liệu sẵn trong bếp, bạn chế biến được 2 món ngon, đủ bữa ngày mưa bão

Ăn
Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Ăn

Tòa soạn Quảng cáo
Top