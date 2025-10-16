Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, "Vua cá Koi" Thắng Ngô gây bất ngờ khi làm điều này cho con

Gắn liền với hình ảnh một doanh nhân thành đạt và là "Vua cá Koi" nổi tiếng, anh Thắng Ngô còn khiến nhiều người bất ngờ bởi một vai trò khác trong đời sống thường nhật: Ông bố đảm đang, luôn yêu và thương con hết mực.

Anh nói muốn tích cóp để cô con gái duy nhất có cuộc sống sung túc sau này. "Tôi muốn con gái mình không bao giờ phải bận tâm về vật chất", anh nói.

Không ồn ào khoe khoang, chỉ một dòng chia sẻ ngắn gọn: “Bữa trưa các ngày trong tuần của con gái. Nhà cạnh trường nên cũng tiện, may mắn là con gái thích ăn những gì ba nấu” khiến anh giành được nhiều thiện cảm.

Những món ăn nổi tiếng của ông bố chiều con

Một bữa cơm trưa ấm cúng gồm cánh gà chiên nước mắm vàng ruộm, phủ rau mùi tươi, ăn kèm cơm trắng dẻo và trái cây tráng miệng. Món ăn vừa đậm đà, vừa có đầy đủ dinh dưỡng.

Bữa bánh mì “5 topping” với chả, pate, ruốc, xíu mại, sốt mayonnaise và rau thơm.

Thịt bò xào ớt chuông và hành tây thơm lừng, ăn cùng khoai tây chiên giòn rụm.

Cơm trắng ăn kèm đậu hũ sốt cà chua thịt bằm, phủ ngập rau mùi xanh mướt.

Cá hồi tươi cắt lát chuẩn sashimi ăn kèm cơm trắng và gừng hồng.

Cơm trắng với trứng ốp la lòng đào hoàn hảo, đi kèm một lọ nước sốt riêng bọc kỹ lưỡng.

Đầy đủ nguyên liệu cho một bữa sashimi cá hồi cuốn rong biển: Cơm dẻo, cá hồi, gừng hồng, nước tương Nhật và 3 gói rong biển vị truyền thống, tất cả đều nam đại gia được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trước đây khi còn trong thời gian hạnh phúc với Hà Thanh Xuân, doanh nhân Thắng Ngô cũng nhiều lần vào bếp nấu món ngon cho bạn đời. Kể từ sau khi chia tay, tất cả sự quan tâm anh dành cho con gái nhỏ.