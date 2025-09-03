Súp gà hầm thuốc bắc – Hương vị tình thân ấm áp

Thắp lửa tình thân mùa Vu Lan

Mỗi mùa Vu Lan, người Việt lại nhắc nhau về đạo hiếu – ngọn lửa thiêng liêng của tình thân. Nhưng trong nhịp sống hối hả ngày nay, đôi khi cách bày tỏ lòng hiếu kính giản dị nhất lại không nằm ở những lễ nghi cầu kỳ mà ở khoảnh khắc thắp lửa căn bếp, tự tay nấu một bữa cơm cho cha mẹ.

Một nồi súp gà Mỹ hầm thuốc bắc là món ăn chan chứa tình cảm như thế, - thay lời cảm ơn gửi đến đấng sinh thành kính mến. Hương vị ấm áp của món ăn cũng trở thành chất xúc tác để cả gia đình thêm quây quần, sẻ chia trong mùa Vu Lan trọn vẹn yêu thương.

Thắp lửa bếp nhà với món súp gà hầm thuốc bắc

Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, bạn đã có thể nấu nên món súp gà hầm thuốc bắc bổ dưỡng, ấm áp cho cả gia đình.

• 600g đùi tỏi gà Mỹ có xương (chặt miếng vừa ăn)

• 900ml nước dùng gà

• Táo đỏ, kỷ tử, hoài sơn, bạch quả, đẳng sâm, thục địa, ý dĩ (mỗi loại 5–10g)

• Gừng tươi (2 lát), muối, bột gà, đường phèn vừa đủ

Cách thực hiện:

1. Sơ chế gà: Rửa sạch, chần sơ gà trong nước sôi 2 phút để khử mùi, sau đó vớt ra để ráo.

2. Chuẩn bị thuốc bắc: Ngâm các vị thuốc bắc trong nước ấm khoảng 5 phút, rửa sạch.

3. Nấu súp: Cho nước dùng gà vào nồi cùng gừng, thuốc bắc, gà, muối và đường phèn. Đun sôi, hớt bọt.

4. Hầm: Hạ nhỏ lửa, đậy nắp hầm khoảng 25 phút cho gà mềm. Vớt gà ra, tiếp tục hầm thuốc bắc thêm 20 phút cho dậy mùi.

5. Hoàn thiện: Cho gà trở lại nồi, nêm nếm vừa ăn. Dùng nóng

Chỉ với vài bước chế biến đơn giản, món súp gà Mỹ hầm thuốc bắc sẽ trở thành lựa chọn vừa ngon miệng, vừa giàu dinh dưỡng, giúp thực đơn mùa Vu Lan thêm phong phú, tươi mới và cực kỳ hấp dẫn với các thành viên trong gia đình, khiến từng bữa ăn trở nên thú vị hơn mỗi ngày.

Hãy để hương vị súp gà Mỹ hầm thuốc bắc lan tỏa trong gian bếp, như một món quà của sự hiếu kính, sẻ chia yêu thương và gắn kết cả gia đình mùa Vu Lan.

Để chi tiết công thức và hướng dẫn, các mẹ có thể tham khảo tại: https://usapeec-vietnam.org/recipes/ga-my-ham-thuoc-bac/

Hiệp Hội Xuất khẩu Trứng và Gia Cầm Hoa Kỳ có văn phòng liên lạc trên khắp thế giới. Từ chính sách thương mại đến các hoạt động quảng bá, Hiệp hội đang nỗ lực xây dựng nhu cầu trên toàn cầu. Ngành công nghiệp trứng và gia cầm Mỹ rất nghiêm ngặt trong việc quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm từ trang trại đến tay người tiêu dùng. Thịt gà Mỹ được các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ kiểm tra duy trì chất lượng cao nhất trên thế giới. Các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ được đào tạo chuyên sâu, bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào trong thịt gà đều được phát hiện rất sớm. Ngành công nghiệp gia cầm Mỹ không sử dụng hóc-môn trong chăn nuôi. Khi cần thiết và dưới sự giám sát của các bác sĩ thú ý được cấp phép, kháng sinh có thể được sử dụng để phòng bệnh cho gia cầm.

Doanh nghiệp tự giới thiệu