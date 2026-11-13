Gửi 5 triệu đồng, nhận lãi suất đến 9,1%: Lưu ý những điều kiện để hưởng ưu đãi cao khi gửi tiết kiệm

Gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng có thể hưởng lãi suất 8,8%/năm? GĐXH - Lãi suất ngân hàng có thêm ưu đãi cho khoản gửi từ 10 triệu đồng, còn mức hưởng trên 9%/năm gắn với điều kiện về số tiền và kỳ hạn.

Gửi 5 triệu đồng, nhận lãi suất đến 9,1%

Người gửi lưu ý những điều kiện để hưởng ưu đãi lãi suất cao





Thông tin trên Lao động, theo biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn đang được Cake by VPBank niêm yết, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ dao động từ 4,75-6,9%/năm. Các kỳ hạn từ 1-5 tháng được áp dụng chung mức lãi suất 4,75%/năm; kỳ hạn từ 6-9 tháng, Cake by VPBank niêm yết lãi suất 6,9%/năm. Mức lãi suất này cũng được áp dụng cho các kỳ hạn 10, 11, 12, 13, 15, 18 và 24 tháng.

Riêng kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm được niêm yết ở mức 6,3%/năm.

Ngoài hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, Cake by VPBank còn áp dụng các phương thức nhận lãi đầu kỳ, hàng tháng và hàng quý.

Đáng chú ý, với hình thức lĩnh lãi hàng quý, kỳ hạn 6 tháng được niêm yết ở mức 7,09%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 7,08%/năm. Đối với hình thức lĩnh lãi hàng tháng, lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng cùng ở mức 7,02%/năm.

Bên cạnh biểu lãi suất niêm yết, Cake by VPBank tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm 2,2%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu và khách hàng gia hạn sổ tiết kiệm đáp ứng điều kiện.

Chương trình được áp dụng từ ngày 01.11 đến hết ngày 30.11.2026. Với mức lãi suất niêm yết 6,9%/năm, tổng lãi suất sau khi cộng ưu đãi có thể lên tới 9,1%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-18 tháng, khi khách hàng đáp ứng đủ điều kiện của chương trình.

Đối với khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu, chương trình áp dụng cho tiền gửi tiêu chuẩn và tiền gửi tích lũy trên ứng dụng CAKE BANK, với số tiền gửi tối thiểu 100.000 đồng, kỳ hạn từ 6-18 tháng và không tất toán trước hạn.

Khách hàng có thể lựa chọn nhận lãi cuối kỳ, đầu kỳ, hàng tháng hoặc hàng quý.

Đối với khách hàng gia hạn sổ tiết kiệm, chương trình áp dụng cho các khoản tiền gửi có ngày đáo hạn từ ngày 01.11 đến hết ngày 30.11.2026, nhận cả gốc và lãi khi đáo hạn, đồng thời khách hàng nhận được thông báo ưu đãi trên ứng dụng CAKE BANK.

Khoản tiền gửi gia hạn phải có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên, kỳ hạn từ 6-18 tháng. Chương trình áp dụng cho tiền gửi tiêu chuẩn và tiền gửi tích lũy, với các phương thức nhận lãi cuối kỳ, đầu kỳ, hàng tháng hoặc hàng quý.

Mức lãi suất ưu đãi 9,1%/năm không áp dụng đại trà mà phụ thuộc vào việc khách hàng đáp ứng các điều kiện của chương trình.

Ở điều kiện thông thường, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm của Cake by VPBank, lĩnh lãi cuối kỳ đang được niêm yết như sau:

Kỳ hạn 1-5 tháng: 4,75%/năm.

Kỳ hạn 6-9 tháng: 6,90%/năm.

Kỳ hạn 10-24 tháng: 6,90%/năm.

Kỳ hạn 36 tháng: 6,30%/năm.

Lưu ý những điều kiện để hưởng ưu đãi cao

Lãi suất từ 7%/năm đi kèm những điều kiện khác nhau

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, thị trường tiền gửi có thêm lựa chọn lãi suất 7%/năm khi VietinBank triển khai ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký gói V-Plus hoặc V-Advance. Cùng với đó, một số ngân hàng vẫn duy trì mức trên 7%/năm cho tiền gửi trực tuyến, tùy kỳ hạn và giá trị khoản gửi.

Tại VietinBank, khách hàng tham gia một trong hai gói dịch vụ được hưởng lãi suất trực tuyến 6,8%/năm ở kỳ hạn 6–11 tháng và 7%/năm ở kỳ hạn 12–36 tháng. Nhóm kỳ hạn 1–5 tháng áp dụng 4,75%/năm. Chương trình kéo dài đến hết ngày 16/3/2027.

So với lãi suất trực tuyến thông thường được nêu trong thông báo chương trình, mức ưu đãi cao hơn 0,2% tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Khách hàng đăng ký V-Plus trả phí 20.000 đồng/tháng, còn V-Advance có phí 1 triệu đồng/năm; mỗi gói kèm các quyền lợi về thẻ và dịch vụ theo điều kiện áp dụng.

Tại VPBank, số tiền gửi quyết định mức hưởng ở nhóm kỳ hạn 6–13 tháng. Khoản gửi trực tuyến dưới 10 tỷ đồng hưởng 6,6%/năm cho kỳ hạn 6–11 tháng và 6,7%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng. Với khoản tiền từ 10 tỷ đồng, lãi suất tương ứng là 7% và 7,1%/năm.

Riêng kỳ hạn 15–18 tháng, VPBank áp dụng 7,4%/năm cho cả hai nhóm số tiền. Khách hàng không cần đạt ngưỡng 10 tỷ đồng để hưởng mức này, nhưng phải lựa chọn đúng kỳ hạn và hình thức gửi trực tuyến. Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất 7,1%/năm, còn 36 tháng là 6%/năm.

Sacombank dành mức 7,3%/năm cho khoản gửi online từ 500 triệu đồng tại kỳ hạn 24–36 tháng. Nhóm kỳ hạn 6–11 tháng hưởng từ 6,3–6,7%/năm, còn kỳ hạn 12–18 tháng từ 6,5–7%/năm, tùy giá trị khoản gửi.

OCB cũng phân lãi suất theo quy mô tiền gửi. Ở kỳ hạn 12 tháng, khoản gửi trực tuyến dưới 100 triệu đồng hưởng 6,3%/năm; từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng hưởng 6,4%/năm; từ 500 triệu đồng hưởng 6,5%/năm. Cùng kỳ hạn và phương thức nhận lãi, mức chênh giữa nhóm thấp nhất và cao nhất là 0,2%.

Trong khi đó, tại BVBank, kênh giao dịch tạo khoảng cách đáng kể. Tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ hưởng 6,9%/năm, cao hơn mức 6,05%/năm của sản phẩm tiết kiệm thông thường tại quầy cùng kỳ hạn.

Kỳ hạn một năm có nhiều lựa chọn quanh 6–7%/năm

Ở nhóm tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng, MBV và PGBank niêm yết 7%/năm. BVBank áp dụng 6,9%/năm; LPBank và Saigonbank cùng ở mức 6,7%/năm; Bac A Bank là 6,6%/năm.

Nhóm tiếp theo có MSB với 6,3%/năm; Nam A Bank và Vikki Bank cùng 6,1%/năm. BaoViet Bank và SHB áp dụng 6%/năm, trong khi MB là 5,85%/năm và NCB là 5,8%/năm. Đây là các mức niêm yết trực tuyến, chưa tính ưu đãi riêng dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện.

Tuy nhiên, lựa chọn kỳ hạn dài hơn chưa chắc mang lại lãi suất cao hơn. Tại PGBank, kỳ hạn 12 tháng hưởng 7%/năm nhưng kỳ hạn 18 tháng là 6,8%/năm. LPBank áp dụng 6,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,55%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Bac A Bank có mức tương ứng 6,6% và 6,45%/năm. Tại BVBank, kỳ hạn 12 tháng hưởng 6,9%/năm, cao hơn mức 6,7%/năm của các kỳ hạn 15, 18 và 24 tháng.

Với những chương trình gắn lãi suất cùng gói dịch vụ, người gửi còn cần tính phần lãi tăng thêm sau chi phí. Chẳng hạn, khoản tiền 100 triệu đồng gửi một năm được cộng 0,2 % sẽ có thêm khoảng 200.000 đồng tiền lãi. Lợi ích thực tế còn phụ thuộc phí duy trì và các quyền lợi khách hàng sử dụng.