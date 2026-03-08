Mới nhất
Giá nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Chủ nhật, 10:44 08/03/2026 | Giá cả thị trường
GĐXH - Hiện nay, cùng với tốc độ tăng giá chung của nhiều loại hình nhà ở khác, những căn nhà tập thể cũ tại 3 phường mới phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũ cũng đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn.

Giá nhà tập thể tại 3 phường mới thuộc quận Hai Bà Trưng cũ đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Từng được xem là biểu tượng của thời bao cấp, gắn với hình ảnh đơn sơ, diện tích nhỏ, tiện ích nghèo nàn,  nhà tập thể vốn gắn với định danh "giá rẻ". Nhưng tại Hà Nội hiện nay, đặc biệt là ở 5 phường mới được sáp nhập từ quận Đống Đa cũ (Hà Nội), quan niệm này đang bị thách thức mạnh mẽ. Ghi nhận trên các nền tảng mua bán nhà đất, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 3/2026 có những căn nhà tập thể cũ đang được rao giá từ 3 đến gần 5 tỷ đồng. Một mức giá tưởng chỉ dành cho chung cư cao cấp hoặc nhà phố trung tâm.

Cụ thể, một căn tập thể rộng 83m2, thiết kế 3 phòng ngủ tại khu tập thể phố Thi Sách, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (tức phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được rao bán với giá 4,4 tỷ đồng, tương đương 53,01 triệu đồng/m2.

Căn tập thể 2 phòng ngủ, rộng 65m2 tại khu tập thể Bách Khoa, phố Trần Đại Nghĩa, phường Bạch Mai (tức phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) hiện đang được rao bán với giá 4,15 tỷ đồng, tương đương 63,85 triệu đồng/m2.

Căn tập thể 3 phòng ngủ, rộng 65m2 tại khu tập thể Lạc Trung, ngõ 25, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, hiện cũng đang được rao bán với giá 4 tỷ đồng, tương đương 61,54 triệu đồng/m2.

Nhà tập thể, vốn được xem là giải pháp an cư giá rẻ, nay đang dần biến thành một "sản phẩm đầu tư" được giới đầu tư để mắt.

3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập

Phường Hai Bà Trưng

Sau thời điểm sáp nhập, phường  Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Vĩnh Tuy

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Bạch Mai

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.

Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/cănHà Nội: Giá nhà tập thể tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được sáp nhập từ quận Đống Đa cũ (Hà Nội) đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn. Thực tế này khiến không ít người mua nhà bất ngờ, còn giới đầu tư thì “giật mình”.

