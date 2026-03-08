Giá nhà tập thể tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn
GĐXH - Hiện nay, cùng với tốc độ tăng giá chung của nhiều loại hình nhà ở khác, những căn nhà tập thể cũ tại 3 phường mới phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũ cũng đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn.
Giá nhà tập thể tại 3 phường mới thuộc quận Hai Bà Trưng cũ đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn
Từng được xem là biểu tượng của thời bao cấp, gắn với hình ảnh đơn sơ, diện tích nhỏ, tiện ích nghèo nàn, nhà tập thể vốn gắn với định danh "giá rẻ". Nhưng tại Hà Nội hiện nay, đặc biệt là ở 5 phường mới được sáp nhập từ quận Đống Đa cũ (Hà Nội), quan niệm này đang bị thách thức mạnh mẽ. Ghi nhận trên các nền tảng mua bán nhà đất, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 3/2026 có những căn nhà tập thể cũ đang được rao giá từ 3 đến gần 5 tỷ đồng. Một mức giá tưởng chỉ dành cho chung cư cao cấp hoặc nhà phố trung tâm.
Cụ thể, một căn tập thể rộng 83m2, thiết kế 3 phòng ngủ tại khu tập thể phố Thi Sách, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (tức phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được rao bán với giá 4,4 tỷ đồng, tương đương 53,01 triệu đồng/m2.
Căn tập thể 2 phòng ngủ, rộng 65m2 tại khu tập thể Bách Khoa, phố Trần Đại Nghĩa, phường Bạch Mai (tức phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) hiện đang được rao bán với giá 4,15 tỷ đồng, tương đương 63,85 triệu đồng/m2.
Căn tập thể 3 phòng ngủ, rộng 65m2 tại khu tập thể Lạc Trung, ngõ 25, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, hiện cũng đang được rao bán với giá 4 tỷ đồng, tương đương 61,54 triệu đồng/m2.
Nhà tập thể, vốn được xem là giải pháp an cư giá rẻ, nay đang dần biến thành một "sản phẩm đầu tư" được giới đầu tư để mắt.
3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập
Phường Hai Bà Trưng
Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Vĩnh Tuy
Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Bạch Mai
Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.
GĐXH - Hatchback hạng A của Toyota sở hữu diện mạo trẻ trung, trang bị tiện nghi đáng chú ý cùng gói an toàn nổi bật.
GĐXH - Xe máy điện Honda CUV e: sẽ chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 26/03/2026 sở hữu trang bị cap cấp vượt tầm.
GĐXH - Tỷ giá USD/VND hôm nay (7/3) trong nước ghi nhận diễn biến ổn định tại các ngân hàng thương mại, trong khi giá USD trên thị trường tự do giảm nhẹ so với phiên trước.
GĐXH - Hatchback hạng A Wuling Hongguang Mini EV nếu được bán tại Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt với các chị em nhờ thiết kế dễ thương cùng 3 màu tùy chọn.
GĐXH - Chiều 7/3, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc số gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
GĐXH - Xe máy điện phong cách Vespa giá dưới 19 triệu đồng gây chú ý với động cơ 1.600W, đi tới 95 km/lần sạc và thiết kế thời trang đa sắc màu.
GĐXH - Xe máy điện Honda, Yadea, Yamaha đều đang được áp dụng khuyến mại hàng triệu đồng dịp đầu năm tại các đại lý.
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng trên địa bàn 3 phường được sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũ đang duy trì ở ngưỡng khá cao.
GĐXH - Xe máy điện mới chỉ từ 27 triệu đồng, đi tối đa 181 km/lần sạc và tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ như ô tô.
