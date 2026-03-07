Tỷ giá USD/VND hôm nay 7/3: USD tại ngân hàng đi ngang, thị trường tự do giảm nhẹ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tỷ giá trung tâm giữ nguyên

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.057 VND/USD, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết tỷ giá USD trong khoảng 23.804 - 26.311 VND/USD.

Tại Cục Quản lý ngoại hối, tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và USD được niêm yết ở mức 24.855 - 26.259 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 2 đồng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/3/2026.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng

Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại cho thấy tỷ giá USD/VND hôm nay nhìn chung ít biến động.

Tại Vietcombank, giá USD đang được niêm yết ở mức 25.999 - 26.309 VND/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Tương tự, BIDV hiện giao dịch USD ở mức 25.029 - 26.309 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều mua và bán.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết giá USD ở mức 25.972 - 26.309 VND/USD, tăng 12 đồng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán.

Trong khi đó, ACB đang giao dịch USD ở mức 26.050 - 26.309 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với hôm qua.

Biểu đồ giá ngoại tệ ngày 7/3/2026.

USD chợ đen giảm nhẹ

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay được giao dịch quanh mức 26.747 - 26.867 đồng/USD (mua vào - bán ra).

So với phiên trước, giá USD giảm 2 đồng ở chiều mua và giảm 22 đồng ở chiều bán, cho thấy xu hướng hạ nhiệt nhẹ trên thị trường tự do.