Trải nghiệm xe máy điện giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, động cơ 1.600W, đi 95 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa đáng mua năm Bính Ngọ GĐXH - Loạt xe máy điện nổi bật trong tầm giá 40 triệu đồng phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị lẫn di chuyển quãng trung bình.

Xe máy điện ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, động cơ 1.600W, đi 95 km/lần sạc

Espero Classic Pro

Espero Classic Pro đang thu hút sự quan tâm nhờ kiểu dáng Vespa cổ điển, bảng màu đa dạng và khả năng di chuyển tới 90–95 km mỗi lần sạc. Đây là phiên bản nâng cấp mới từ thương hiệu Detech, hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người dùng chưa có bằng lái cần phương tiện di chuyển linh hoạt trong phố.

Không chỉ kế thừa thành công từ bản Classic SE trước đó, Classic Pro còn được tinh chỉnh thiết kế và bổ sung một số chi tiết hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Espero Classic Pro sở hữu kích thước tổng thể 1.760 x 680 x 1.110 mm, chiều cao yên 750 mm. Đây là thông số phù hợp với vóc dáng người Việt, đặc biệt là người có chiều cao trung bình hoặc học sinh cấp 3.

Tổng thể xe mang phong cách Vespa cổ điển với thân xe bo tròn mềm mại, yếm trước thanh thoát và phần đuôi nở nhẹ. Bộ lốp 3.00-10 không săm kết hợp vành thép đúc 10 inch giúp xe giữ được vẻ ngoài cân đối, hài hòa.

Classic Pro là bảng màu phong phú.

Một trong những điểm mạnh của Classic Pro là bảng màu phong phú. Xe có nhiều lựa chọn như xanh rêu, xanh 3D cẩm thạch, đen bóng, đen nhám, ghi nhám, trắng bóng, hồng trà sữa… Các lớp sơn phủ nhũ ánh kim hoặc sơn mờ tạo hiệu ứng bắt mắt, phù hợp thị hiếu giới trẻ.

So với bản SE cũ, phiên bản Pro có thay đổi rõ ở phần yếm trước. Đèn xi nhan được bố trí nằm ngang trên mặt yếm thay vì đặt dọc hai bên sườn. Phần đèn định vị cũng được thiết kế lại, tạo điểm nhấn hiện đại hơn.

Điểm nâng cấp đáng chú ý trên Espero Classic Pro nằm ở cụm đồng hồ. Xe được trang bị màn hình tinh thể lỏng hiển thị đầy đủ thông tin như vận tốc, ODO, chế độ di chuyển, dung lượng pin và trạng thái thu hồi điện năng.

Màn hình có khả năng hiển thị sắc nét, dễ quan sát trong điều kiện ánh sáng ban ngày. Bên trong tích hợp chip điện tử cho phép khởi động xe bằng thẻ từ NFC, tăng tính tiện lợi và hạn chế rủi ro mất chìa khóa cơ truyền thống.

Những chi tiết này cho thấy dù thuộc phân khúc xe điện phổ thông, Classic Pro vẫn được đầu tư về mặt công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng trẻ.

Espero Classic Pro sử dụng động cơ điện công suất 1.600W, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị. Vận tốc tối đa không được hãng công bố cụ thể, nhưng định vị sản phẩm cho thấy xe phù hợp chạy phố và khu vực thị trấn.

Xe trang bị ắc-quy 60V – 20Ah, cho quãng đường khoảng 90–95 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn. Thời gian sạc đầy dao động từ 8–10 tiếng và có cơ chế tự ngắt khi đầy pin.

Đặc biệt, xe được tích hợp tính năng thu hồi điện năng khi giảm tốc, giúp tối ưu hiệu suất sử dụng và kéo dài quãng đường di chuyển. Để đạt mức tối đa gần 95 km, người dùng nên di chuyển ở chế độ Eco và tải trọng vừa phải. Tải trọng tối đa lên tới 180 kg – con số ấn tượng trong tầm giá giúp xe có thể chở thêm người hoặc mang theo đồ đạc mà vẫn đảm bảo ổn định.

Espero Classic Pro được trang bị phanh đĩa trước và phanh cơ sau – cấu hình quen thuộc trong phân khúc. Hệ thống giảm xóc gồm phuộc ống lồng phía trước và lò xo trụ giảm chấn thủy lực phía sau, giúp xe vận hành êm ái hơn khi đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng.

Trọng lượng xe ở mức 95 kg, đủ tạo cảm giác đầm chắc khi chạy nhưng vẫn dễ kiểm soát khi dắt hoặc quay đầu. Phụ kiện đi kèm gồm gương chiếu hậu, bộ sạc và hệ thống chống trộm cơ bản.

Giá xe máy điện Espero Classic Pro

Với mức giá 18.900.000 đồng, Espero Classic Pro được định vị là mẫu xe điện thời trang, dễ tiếp cận. Xe không nhắm đến hiệu năng cao mà tập trung vào thiết kế đẹp, quãng đường đủ dùng và chi phí vận hành thấp.

Trong bối cảnh nhiều gia đình tìm kiếm phương tiện an toàn cho con em đi học hoặc người chưa có bằng lái, Classic Pro trở thành lựa chọn hợp lý nhờ khả năng vận hành đơn giản và chi phí sử dụng tiết kiệm hơn xe xăng.

Xe máy điện nhỏ gọn, giá rẻ đáng để tham khảo

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast. Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.