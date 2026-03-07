Mới nhất
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 3 phường mới Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai tháng 3/2026

Thứ bảy, 14:20 07/03/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá chung cư cho thuê tại 3 phường Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai duy trì ở ngưỡng cao

Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê  chung cư tại khu vực 3 phường mới tại quận Hai Bà Trưng cũ được đăng tải khá rầm rộ, nổi bật nhất là phường Vĩnh Tuy.

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.. Giá cho thuê chung cư tại đây đang dao động từ 10-27 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 190m2 tại dự án Sunshine Garden, đường Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ( tức phường Vĩnh Tuy, Hà Nội mới) hiện đang được cho thuê với giá 27 triệu đồng/tháng.

Dù có lượng cho thuê khiêm tốn hơn, nhưng giá cho thuê chung cư trên địa bàn 2 phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai cũng đang ở ngưỡng khá cao, dao động từ 9-35 triệu đồng/tháng/căn. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 110m2 tại dự án Hoàng Thành Tower, phố Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ( tức phường Hai Bà Trưng, Hà Nội mới) hiện đang được cho thuê với giá 30 triệu đồng/tháng.

Tương tự, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 55m2 tại dự án chung cư 8C, phường Bạch Mai (tức phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được cho thuê với giá 9,5 triệu đồng/tháng.

Sau thời điểm  sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.

Nguyên nhân khiến chung cư tại Hà Nội được cho thuê với giá cao

Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay tăng rất cao. Theo Báo cáo thị trường bất động sản năm 2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong năm 2025, nguồn cung căn hộ mới tại các đô thị lớn chủ yếu đến từ các dự án được định vị ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Nguyên nhân chính là chi phí liên quan đến đất đai, đầu tư hạ tầng và phát triển dự án tăng cao, buộc các chủ đầu tư phải hướng đến nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận tốt hơn.

Tại Hà Nội, giá chào bán mới căn hộ chung cư đạt trung bình khoảng 100 triệu đồng/m², tăng tới 40% so với năm 2024. Đây được xem là mức tăng mạnh hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh rõ sự dịch chuyển của thị trường về phân khúc trung – cao cấp, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ và kết nối giao thông thuận lợi.

Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa, ‘giải pháp’ nhà ở giá rẻ cho người mua nhà tại Hà NộiChung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa, ‘giải pháp’ nhà ở giá rẻ cho người mua nhà tại Hà Nội

GĐXH - Khi giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại khu vực 5 phường mới Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp .

Hà Nội ấn định khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cưHà Nội ấn định khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư

GĐXH - Từ đầu tuần này, khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng theo Quyết định số 25/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 13/2/2026.

