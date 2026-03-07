Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 3 phường mới Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai tháng 3/2026
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá chung cư cho thuê tại 3 phường Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai duy trì ở ngưỡng cao
Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê chung cư tại khu vực 3 phường mới tại quận Hai Bà Trưng cũ được đăng tải khá rầm rộ, nổi bật nhất là phường Vĩnh Tuy.
Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.. Giá cho thuê chung cư tại đây đang dao động từ 10-27 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 190m2 tại dự án Sunshine Garden, đường Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ( tức phường Vĩnh Tuy, Hà Nội mới) hiện đang được cho thuê với giá 27 triệu đồng/tháng.
Dù có lượng cho thuê khiêm tốn hơn, nhưng giá cho thuê chung cư trên địa bàn 2 phường Hai Bà Trưng và Bạch Mai cũng đang ở ngưỡng khá cao, dao động từ 9-35 triệu đồng/tháng/căn. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 110m2 tại dự án Hoàng Thành Tower, phố Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ( tức phường Hai Bà Trưng, Hà Nội mới) hiện đang được cho thuê với giá 30 triệu đồng/tháng.
Tương tự, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 55m2 tại dự án chung cư 8C, phường Bạch Mai (tức phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được cho thuê với giá 9,5 triệu đồng/tháng.
Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.
Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.
Nguyên nhân khiến chung cư tại Hà Nội được cho thuê với giá cao
Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay tăng rất cao. Theo Báo cáo thị trường bất động sản năm 2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong năm 2025, nguồn cung căn hộ mới tại các đô thị lớn chủ yếu đến từ các dự án được định vị ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Nguyên nhân chính là chi phí liên quan đến đất đai, đầu tư hạ tầng và phát triển dự án tăng cao, buộc các chủ đầu tư phải hướng đến nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận tốt hơn.
Tại Hà Nội, giá chào bán mới căn hộ chung cư đạt trung bình khoảng 100 triệu đồng/m², tăng tới 40% so với năm 2024. Đây được xem là mức tăng mạnh hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh rõ sự dịch chuyển của thị trường về phân khúc trung – cao cấp, đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng đồng bộ và kết nối giao thông thuận lợi.
Trải nghiệm xe máy điện giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển tựa Vespa, động cơ 1.600W, đi 95 km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện phong cách Vespa giá dưới 19 triệu đồng gây chú ý với động cơ 1.600W, đi tới 95 km/lần sạc và thiết kế thời trang đa sắc màu.
Xe máy điện giảm giá mạnh tới hàng chục triệu, chỉ từ 21,9 triệu đồng đã sở hữu hàng xịn, thương hiệu lớnGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda, Yadea, Yamaha đều đang được áp dụng khuyến mại hàng triệu đồng dịp đầu năm tại các đại lý.
Hà Nội: Nhà riêng tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy được rao bán rầm rộ tháng 3/2026, giá bán khiến người mua bất ngờGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng trên địa bàn 3 phường được sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cũ đang duy trì ở ngưỡng khá cao.
Xe máy điện giá 27,5 triệu ở Việt Nam trang bị công nghệ ô tô, đi 181km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện mới chỉ từ 27 triệu đồng, đi tối đa 181 km/lần sạc và tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ như ô tô.
Gửi 200 triệu đồng 12 tháng được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.
Giá bạc hôm nay (6/2): Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, biên độ tăng chênh lệchGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay có sự phục hồi nhẹ khi giá bán ra của các thương hiệu có biên độ dao động khoảng 900.000 đến 1,8 triệu đồng/kg.
Giá lăn bánh Honda CR-V giảm sốc, thấp chưa từng có, rẻ nhất lịch sử, Mazda CX-5 không so lại doanh sốGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V xuống mức cạnh tranh hơn nhờ ưu đãi lớn, tạo ra sự đe dọa lớn cho Mazda CX-5.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 6/3 trong nước tiếp tục biến động, USD có thể còn chịu áp lực mớiGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Tỷ giá trung tâm sáng hôm nay (ngày 6/3) được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.057 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên đầu tuần.
MPV 7 chỗ hạng B giá 480 triệu đồng của Hyundai sắp về Việt Nam thiết kế đẹp đẳng cấp sánh ngang Misubishi Xpander, rẻ nhất phân khúc, chỉ nhỉnh hơn Kia MorningGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - MPV 7 chỗ hạng B của Hyundai được dự đoán sẽ sớm cập bến Việt Nam trong thời gian tới, tiếp tục gia nhập cuộc cạnh tranh ở phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông.
Giá vàng hôm nay 6/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sốc bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh theo theo thị trường quốc tế, vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 6/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sốc bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh theo theo thị trường quốc tế, vàng miếng SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng.