'Chuyện yêu' xuống dốc chỉ vì điều này!

Sự bận rộn khiến vợ chồng xa cách

Theo các chuyên gia tâm lý hôn nhân, trong năm, guồng quay công việc, con cái, trách nhiệm xã hội vô tình che lấp khoảng cách cảm xúc. Cho đến một ngày, khi nhịp sống chậm lại, không còn lý do để né tránh, sự im lặng giữa hai người mới trở nên rõ ràng và… đáng sợ.

Ảnh minh họa

Khi không còn bận rộn, cảm xúc thật bắt đầu lộ diện

Ngày thường, nhiều cặp vợ chồng có thể không nói chuyện nhiều nhưng vẫn “ổn” vì mỗi người đều có việc để làm. Tuy nhiên, ngay cả trong những ngày nghỉ, cặp đôi vẫn phải đối diện với những khoảng trống lớn về thời gian và không gian. Khi không còn lịch họp, deadline hay áp lực công việc, hai người buộc phải đối diện với nhau nhiều hơn.

Chính lúc này, cảm giác xa cách dễ lộ rõ qua những điều rất nhỏ: không còn háo hức trò chuyện, không biết chia sẻ điều gì, thậm chí ngại ở riêng cùng nhau. Đó không phải vì hết yêu, mà vì kết nối cảm xúc đã mòn đi theo năm tháng.

Gần gũi mà vẫn thiếu sự kết nối phòng the

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, đời sống tình dục phản ánh khá trung thực chất lượng gắn kết của hôn nhân. Trong những ngày rảnh rỗi hiếm hoi, khi không gian riêng tư nhiều hơn, việc vợ chồng vẫn không có nhu cầu gần gũi hoặc né tránh thân mật thường là dấu hiệu của sự xa cách cảm xúc trước đó.

Các nhà trị liệu hôn nhân cho rằng, vấn đề không nằm ở ham muốn sinh lý, mà ở cảm giác “không còn chạm được vào nhau” về mặt tinh thần. Khi thiếu sự an toàn và đồng cảm, cơ thể cũng tự động khép lại.

Vì sao nhiều cặp đôi chỉ nhận ra điều này vào những dịp nghỉ ngơi?

Vào những kỳ nghỉ dài ngày, ký ức và cảm xúc có xu hướng trỗi dậy mạnh hơn. Với các cặp vợ chồng, đây cũng là lúc họ vô thức so sánh hiện tại với những ngày trước, khi cả hai còn nhiều háo hức, nhiều mong chờ và nhiều gần gũi hơn.

Sự khác biệt ấy không phải để trách móc, mà là một tín hiệu. Nó cho thấy mối quan hệ đang cần được chăm sóc lại, giống như một ngôi nhà lâu ngày không sửa sang, đến khi có dịp tụ họp mới nhận ra nhiều góc đã cũ.

Xa cách không đồng nghĩa với hết yêu

Điều quan trọng mà các chuyên gia luôn nhấn mạnh là: nhận ra sự xa cách không phải dấu chấm hết, mà là cơ hội để bắt đầu lại. Nhiều cặp đôi vẫn còn tình cảm, vẫn quan tâm nhau, chỉ là họ đã quên cách kết nối sau quá nhiều năm ưu tiên trách nhiệm hơn cảm xúc.

Lúc này, chỉ cần một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, một cái ôm đúng lúc hay sự hiện diện trọn vẹn, khoảng cách ấy hoàn toàn có thể được thu hẹp.

Làm gì khi nhận ra mình đã xa nhau?

Các nhà tâm lý học khuyên rằng, thay vì né tránh hoặc cố tỏ ra “ổn”, vợ chồng nên xem cảm giác xa cách như một tín hiệu cần lắng nghe. Không cần nói chuyện lớn lao ngay lập tức, chỉ cần bắt đầu từ những điều đơn giản như dành thời gian cho nhau, ăn một bữa cơm chậm rãi, hoặc chia sẻ về những điều mỗi người đã trải qua trong năm cũ.

Sự kết nối không quay lại bằng nỗ lực gượng ép, mà bằng cảm giác an toàn khi được lắng nghe và thấu hiểu.