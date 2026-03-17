Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Phòng the

'Chuyện yêu' xuống dốc chỉ vì điều này!

Thứ ba, 19:18 17/03/2026 | Phòng the
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sự bận rộn khiến cặp đôi dễ xa cách nhau. Và đó chính là nguyên nhân khiến chuyện yêu của cặp đôi dần đi vào ngõ cụt.

Sự bận rộn khiến vợ chồng xa cách

Theo các chuyên gia tâm lý hôn nhân, trong năm, guồng quay công việc, con cái, trách nhiệm xã hội vô tình che lấp khoảng cách cảm xúc. Cho đến một ngày, khi nhịp sống chậm lại, không còn lý do để né tránh, sự im lặng giữa hai người mới trở nên rõ ràng và… đáng sợ.

Khôi phục sự kết nối phòng the trong mối quan hệ vợ chồng năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi không còn bận rộn, cảm xúc thật bắt đầu lộ diện

Ngày thường, nhiều cặp vợ chồng có thể không nói chuyện nhiều nhưng vẫn “ổn” vì mỗi người đều có việc để làm. Tuy nhiên, ngay cả trong những ngày nghỉ, cặp đôi vẫn phải đối diện với những khoảng trống lớn về thời gian và không gian. Khi không còn lịch họp, deadline hay áp lực công việc, hai người buộc phải đối diện với nhau nhiều hơn.

Chính lúc này, cảm giác xa cách dễ lộ rõ qua những điều rất nhỏ: không còn háo hức trò chuyện, không biết chia sẻ điều gì, thậm chí ngại ở riêng cùng nhau. Đó không phải vì hết yêu, mà vì kết nối cảm xúc đã mòn đi theo năm tháng.

Gần gũi mà vẫn thiếu sự kết nối phòng the

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, đời sống tình dục phản ánh khá trung thực chất lượng gắn kết của hôn nhân. Trong những ngày rảnh rỗi hiếm hoi, khi không gian riêng tư nhiều hơn, việc vợ chồng vẫn không có nhu cầu gần gũi hoặc né tránh thân mật thường là dấu hiệu của sự xa cách cảm xúc trước đó.

Các nhà trị liệu hôn nhân cho rằng, vấn đề không nằm ở ham muốn sinh lý, mà ở cảm giác “không còn chạm được vào nhau” về mặt tinh thần. Khi thiếu sự an toàn và đồng cảm, cơ thể cũng tự động khép lại.

Vì sao nhiều cặp đôi chỉ nhận ra điều này vào những dịp nghỉ ngơi?

Vào những kỳ nghỉ dài ngày, ký ức và cảm xúc có xu hướng trỗi dậy mạnh hơn. Với các cặp vợ chồng, đây cũng là lúc họ vô thức so sánh hiện tại với những ngày trước, khi cả hai còn nhiều háo hức, nhiều mong chờ và nhiều gần gũi hơn.

Sự khác biệt ấy không phải để trách móc, mà là một tín hiệu. Nó cho thấy mối quan hệ đang cần được chăm sóc lại, giống như một ngôi nhà lâu ngày không sửa sang, đến khi có dịp tụ họp mới nhận ra nhiều góc đã cũ.

Xa cách không đồng nghĩa với hết yêu

Điều quan trọng mà các chuyên gia luôn nhấn mạnh là: nhận ra sự xa cách không phải dấu chấm hết, mà là cơ hội để bắt đầu lại. Nhiều cặp đôi vẫn còn tình cảm, vẫn quan tâm nhau, chỉ là họ đã quên cách kết nối sau quá nhiều năm ưu tiên trách nhiệm hơn cảm xúc.

Lúc này, chỉ cần một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, một cái ôm đúng lúc hay sự hiện diện trọn vẹn, khoảng cách ấy hoàn toàn có thể được thu hẹp.

Làm gì khi nhận ra mình đã xa nhau?

Các nhà tâm lý học khuyên rằng, thay vì né tránh hoặc cố tỏ ra “ổn”, vợ chồng nên xem cảm giác xa cách như một tín hiệu cần lắng nghe. Không cần nói chuyện lớn lao ngay lập tức, chỉ cần bắt đầu từ những điều đơn giản như dành thời gian cho nhau, ăn một bữa cơm chậm rãi, hoặc chia sẻ về những điều mỗi người đã trải qua trong năm cũ.

Sự kết nối không quay lại bằng nỗ lực gượng ép, mà bằng cảm giác an toàn khi được lắng nghe và thấu hiểu.

Khôi phục sự kết nối phòng the trong mối quan hệ vợ chồng năm 2026 - Ảnh 2.

GĐXH - Một câu hỏi tưởng chừng rất riêng tư của người đàn ông lớn tuổi tại phòng khám đã vô tình giúp bác sĩ phát hiện sớm nguy cơ đột tử do bệnh tim mạch tiềm ẩn. Nhờ sự chia sẻ thẳng thắn ấy, người bệnh đã tránh được nguy cơ gặp biến cố nghiêm trọng, dân gian thường gọi là “thượng mã phong”.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Chuyên gia hé lộ 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa bao giờ 'lên đỉnh'

Bí mật hạnh phúc của phụ nữ duy trì 'chuyện ấy' mỗi tuần: Sự thật bất ngờ khác xa với nhiều người vẫn nghĩ

Nguyên nhân bất ngờ khiến nhiều nam giới rơi vào cảnh 'trên bảo dưới không nghe'

Đây là điều không bao giờ nên làm khi ân ái, nhiều người vẫn tưởng vô hại

Trước khi làm “chuyện ấy” nên ăn gì để thêm thăng hoa?

Người đàn ông 75 tuổi thoát nguy cơ 'thượng mã phong' nhờ một câu hỏi rất thật với bác sĩ

Phòng the - 1 ngày trước

Chuyên gia hé lộ 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa bao giờ 'lên đỉnh'

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Cực khoái thường được xem là “đích đến” của đời sống tình dục. Tuy nhiên, trên thực tế không ít phụ nữ cho biết họ chưa từng trải nghiệm cảm giác này khi gần gũi với bạn đời. Theo các chuyên gia, đây không phải là điều hiếm gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó yếu tố tâm lý đóng vai trò rất quan trọng.

Phòng the - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng tần suất quan hệ tình dục càng cao thì phụ nữ càng dễ đạt cực khoái và hài lòng hơn trong đời sống chăn gối. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy điều bất ngờ nhất không nằm ở cực khoái, mà ở mức độ hạnh phúc và sự hài lòng trong mối quan hệ.

Phòng the - 4 ngày trước

GĐXH - Rối loạn cương dương – hay còn được gọi là bất lực hoặc tình trạng “trên bảo dưới không nghe” – từ lâu thường được xem là vấn đề của nam giới trung niên hoặc lớn tuổi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết ngày càng nhiều nam giới trẻ cũng đang gặp phải tình trạng này, thậm chí phải tìm đến bệnh viện để được tư vấn và điều trị.

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Trong đời sống chăn gối, nhiều người nghĩ rằng đôi khi “diễn một chút” để làm hài lòng đối phương là chuyện bình thường. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo có một hành động tưởng như vô hại nhưng lại có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự thỏa mãn trong mối quan hệ, đó là giả vờ đạt cực khoái.

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Nhiều người thường chú ý đến tâm trạng hoặc không gian khi chuẩn bị cho đời sống chăn gối, nhưng ít ai nghĩ rằng chế độ ăn uống trước đó cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc yêu. Một số nghiên cứu cho thấy việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể góp phần cải thiện lưu lượng máu, cân bằng hormone và tăng cảm giác hưng phấn.

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Tần suất quan hệ tình dục từ lâu đã được cho là có liên quan đến sức khỏe tuyến tiền liệt ở nam giới. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy việc xuất tinh thường xuyên – dù thông qua quan hệ tình dục hay các hình thức khác – có thể liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng mối liên hệ này vẫn cần được hiểu một cách thận trọng.

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Làm “chuyện ấy” vào buổi sáng có thực sự tốt như nhiều người vẫn truyền tai nhau? Không chỉ là khoảnh khắc thân mật trước khi bắt đầu ngày mới, chuyện phòng the vào sáng sớm còn được các chuyên gia đánh giá là có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng sự gắn kết vợ chồng.

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Buổi sáng hay buổi tối mới là thời điểm lý tưởng để “yêu”? Thực tế, không có một khung giờ hoàn hảo cho tất cả mọi người. Ham muốn và khả năng thăng hoa phụ thuộc vào hormone, nhịp sinh học, lối sống – và đặc biệt là độ tuổi.

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - “Bao nhiêu là đủ?” – câu hỏi tưởng như riêng tư này lại khiến không ít người băn khoăn khi nói về đời sống tình dục. Trong bối cảnh xã hội ngày càng cởi mở hơn với chủ đề sức khỏe sinh sản, nhiều cặp đôi tự hỏi: làm “chuyện ấy” mỗi ngày có hại không?

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top