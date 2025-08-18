Thắp sáng những ước mơ và hy vọng trong ngôi trường mới

Chiếc kẻng tại tiền sảnh Trường Hy Vọng báo hiệu ngày mới, chiếc bảng tin vinh danh những thành tích của các bạn nhỏ, hay từng trò chơi dân gian được vẽ đủ sắc màu trên sân trường,… là những chi tiết được chuẩn bị tỉ mỉ trong ngôi Trường Hy Vọng, khánh thành trước thềm năm học 2025-2026.

Lễ khánh thành trường diễn ra ngày 8/8/2025 tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng.

Giữa những dãy phòng học khang trang của Trường Hy Vọng, căn phòng của Giám đốc Trường Hy Vọng - Hoàng Quốc Quyền có một chi tiết đặc biệt: tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ giản dị "Vào chơi lúc nào cũng được". Đó là một thông điệp của niềm tin, của cánh cửa rộng mở mà thầy Quyền luôn chào đón các em học sinh trong suốt những năm qua. Bất kể là niềm vui nhỏ bé khi đạt điểm cao, một ước mơ còn ngập ngừng, hay một nỗi buồn không biết tỏ cùng ai – các em đều có thể gõ cửa và tìm thấy một vòng tay sẵn sàng lắng nghe.

Thầy Quyền bên căn phòng "Vào chơi lúc nào cũng được".

Ở Trường Hy Vọng, mọi trái tim đều được trân trọng, mọi tiếng nói đều được lắng nghe, mọi chi tiết và con người nơi đây đều gieo cho các em cảm giác an toàn để trưởng thành, dũng cảm để bước tiếp, và tự tin để viết nên hành trình mới của chính mình.

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng, đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng, nhằm chia sẻ yêu thương, nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19. Đến nay, trường có hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành và 13 dân tộc trên cả nước. Dưới mái trường này, các em được sống trong tình yêu thương, được học tập trong môi trường chất lượng, với niềm tin các em sẽ trở thành những người tử tế, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng hành với Trường Hy Vọng từ những ngày đầu thành lập, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (Quỹ VTVV) và Tập đoàn TH là đơn vị trao tặng những ly sữa tươi đầu tiên cho các em. Những ly sữa tươi sạch TH true MILK được các em thân thương gọi là những "ly sữa Hy vọng" - một cái tên giản dị nhưng chứa chan tình cảm trong suốt 3 năm qua. Không chỉ góp phần mang đến nguồn dinh dưỡng hỗ trợ phát triển thể chất, đó còn là biểu tượng của tình yêu thương, của lời nhắn nhủ rằng: các em luôn được tiếp sức bởi tình yêu thương từ cộng đồng.

Những "ly sữa Hy vọng" được các em đón nhận ngay từ những ngày đầu vào trường.

Bước sang giai đoạn mới, Quỹ VTVV và Tập đoàn TH tiếp tục hành trình sát cánh bên các em học sinh Trường Hy Vọng. Tại lễ khánh thành, bà Trần Thị Như Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ VTVV, đã trao tặng 41.600 ly sữa tươi TH true MILK cùng 80 đầu sách cho thư viện, gửi gắm niềm tin và sự sẻ chia đến từng em nhỏ. Bà cho biết: "Mỗi ly sữa được trao đều là tâm huyết, yêu thương và sự sẻ chia từ Quỹ, Tập đoàn TH, cũng như của cộng đồng đã chung tay đóng góp. Quỹ Vì Tầm Vóc Việt mong những ly sữa này tiếp thêm dinh dưỡng để các em phát triển khỏe mạnh, tự tin học tập, vui chơi và trở thành niềm tự hào của thế hệ tương lai."

Bà Trần Thị Như Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ VTVV trao tặng 41.600 ly sữa cho trường Hy Vọng trong năm học mới 2025-2026.

Tình yêu thương ấy đã góp phần tạo nên những trái ngọt: Dự án tái chế vỏ hộp sữa của các bạn học sinh trường Hy Vọng đã đạt giải Đồng tại Cuộc thi khoa học sáng tạo U-Event 2024. Kết quả này như một lời tri ân đặc biệt của các em dành cho Quỹ VTVV và Tập đoàn TH.

Học sinh Trường Hy Vọng cũng đã đạt nhiều thành tích nổi bật khác trong năm vừa qua như: Huy chương Đồng tại cuộc thi quốc tế ICIA 2025 về đổi mới sáng tạo KHCN, Giải Sáng tạo tại chung kết Robothon 2024 tổ chức tại Thái Lan, Giải Ba tại cuộc thi STEM Quốc gia – Green STEM 2025, 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT cùng nhiều giải thưởng khác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghệ thuật…

Những thành tựu đó là minh chứng cho sức mạnh của các nguồn lực xã hội hiệu quả. Từ thầy cô tận tụy, đến cộng đồng sẻ chia và sự ủng hộ bền bỉ của các tổ chức như Quỹ VTVV, Tập đoàn TH - tất cả đã góp phần nuôi dưỡng thế hệ học sinh Trường Hy Vọng, để mỗi em tự tin viết tiếp câu chuyện trưởng thành bằng niềm tin và khát vọng cho ngày mai.

Tập đoàn TH là đơn vị khởi xướng và đồng hành cùng Chính phủ, các cơ quan ban ngành từ những ngày đầu xây dựng, triển khai các chương trình dinh dưỡng Quốc gia. Có thể kể đến như chương trình Sữa học đường quốc gia, chương trình Sức khỏe học đường, Mô hình điểm Bữa ăn học đường, đề án Dinh dưỡng người Việt, tổ chức các hội thảo quốc tế về dinh dưỡng, đề xuất xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường; thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt triển khai nhiều hoạt động đồng hành vì tầm vóc thế hệ trẻ Việt Nam. Đặc biệt, các đơn vị đã tài trợ 109 tỷ đồng chung tay cùng Chính phủ trong phòng, chống COVID-19.

