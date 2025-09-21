Những điều “kiêng kỵ” khi đặt máy tính

Máy tính đặt bên phải bàn làm việc

Phong thủy học cho rằng, phía bên phải có chòm sao Bạch Hổ án ngữ, trong khi chòm sao Thanh Long án ngữ phía bên trái. Trong trường hợp máy tính đặt phía bên phải bàn làm việc tức ở hướng Bạch Hổ sẽ bất lợi, bởi 'Long sợ xú uế, còn Hổ sợ động' mà máy tính luôn trong tình trạng làm việc không ngừng.

Máy tính đã trở thành một vật dụng thiết yếu với mỗi chúng ta. Bên cạnh đó nó cũng ảnh hưởng lớn tới phong thủy nhà ở và công việc của bạn.

Vậy nên, nếu đặt máy tính phía bên phải bàn làm việc thì có thể hàng loạt bất lợi sẽ xảy ra, theo đó, bạn sẽ gặp phải những thị phi chốn công sở không đáng có.

Không đặt máy tính đối diện cửa sổ, cửa ra vào

Vị trí đặt máy tính và ghế ngồi đều có những điều cấm kỵ chung, mặt sau không được để trống, không quay lưng về phía cửa sổ, cửa ra vào. Máy tính được sử dụng để học tập, làm việc, nếu đặt máy tính cạnh cửa sổ, cửa ra vào thì con người sẽ dễ bị phân tâm khi học tập và không thể tập trung vào công việc, học tập.

Không đặt máy tính đối diện với giường

Máy tính phát ra bức xạ nên cần đặt xa giường, không đối diện trực tiếp với giường, nhằm tránh lượng bức xạ từ máy tính đến cơ thể con người quá nhiều.

Ngày nay nhiều người thích chơi game trên máy tính vì sự tiện lợi, khi mệt mỏi họ nằm trên giường mà không tắt máy tính, điều này ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể con người.

Và ngay cả khi tắt đi, nếu để giường tiếp xúc lâu với ánh sáng và tích tụ ngày đêm thì phong thủy của giường sẽ bị phá hủy, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe thể chất của con người.

Không đặt máy tính ở khu vực có nước

Các thiết bị điện là đồ dùng điện cần được bảo vệ khỏi ẩm ướt, không nên đặt máy tính cạnh bể nước, bể cá. Vì lâu ngày nhiểm ẩm sẽ khiến tuổi thọ của máy tính giảm xuống, theo đó hiệu quả công việc của người sử dụng máy cũng giảm.

Trong tương khắc ngũ hành, điều này phạm phải "Thủy Hỏa tương khắc". Về lâu dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần người dùng máy, cũng như tác động nhiều tới lối tư duy giải quyết công việc, sự nghiệp vì thế cũng bị ảnh hưởng.

Không đặt máy tính ở nơi có ánh nắng trực tiếp

Trong phòng làm việc, tránh đặt máy tính ở những nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp. Nguyên nhân là, ánh mặt trời thuộc hành Hỏa, trong khi máy tính cũng thuộc Hỏa. Một khi hai Hỏa gặp nhau sinh Hỏa khí quá vượng.

Không nên đặt máy tính ở những nơi tối, ở những nơi tối, ánh sáng của máy tính không tốt sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của con người khi sử dụng máy tính.

Tình trạng này nếu kéo dài sẽ khiến người sử dụng máy tính có tính tình hung bạo, dễ nóng vội, cùng đó sẽ phát sinh mâu thuẫn và tranh chấp với đồng nghiệp, dĩ nhiên khó tránh khỏi họa khẩu thiệt thị phi.

Nếu đặt máy tính dưới ánh nắng mặt trời sẽ dễ gây hư hại cho phim thị giác do ánh sáng phản chiếu mạnh. Về mặt phong thủy, điều này dễ khiến người ở trong nhà thường xuyên cãi vã với người khác, dễ ảnh hưởng đến sự phát triển tài lộc của bản thân.

Tránh tạp vật xung quanh máy vi tính

So với máy tính cá nhân, máy tính để bàn có phần cồng kềnh và nhiều chi tiết hơn, cần đến nhiều phụ kiện để đựng. Đối với kiểu máy này bạn nên sử dụng bàn làm việc có kèm theo ngăn bàn phím, giá đựng CPU và mặt bàn cần thiết phải có lỗ chạy dây điện, mạng để tránh sự bề bộn.

Trong trường hợp cần thêm diện tích để sử dụng máy tính cá nhân hoặc đựng tài liệu thì kiểu bàn kết hợp tủ phụ sẽ là lựa chọn thông minh nhất. Nếu vị trí xung quanh máy tính cũng như bàn làm việc phải giữ gọn gàng.

Vì máy tính sử dụng điện và ngũ hành thuộc về lửa nên việc đặt chúng ở nơi thông thoáng có thể làm giảm bớt tác hại do hào quang này gây ra.

Nếu tình trạng bừa bộn xảy ra vừa khiến chính bạn cảm thấy khó chịu, mà còn ảnh hưởng đến khả năng tập trung cho công việc cũng như môi trường xung quanh.

Nên đặt máy tính ở nơi thoáng khí

Máy tính sẽ sinh ra nhiệt độ cao trong quá trình làm việc, đặc biệt là máy tính xách tay vốn có yêu cầu rất cao về tản nhiệt, những nơi có hệ thống thông gió kém sẽ khiến máy tính bị hao mòn nhanh hơn và rút ngắn tuổi thọ của máy tính.

Còn đối với phong thủy trong nhà, nhiệt lượng tỏa ra từ máy tính là khí xấu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và vận may của con người. Vì máy tính sử dụng điện và ngũ hành thuộc về lửa nên việc đặt chúng ở nơi thông thoáng có thể làm giảm bớt tác hại do hào quang này gây ra.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.