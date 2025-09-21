Phong thủy phòng ăn

Phong thủy phòng ăn là những điều cần kiêng kỵ và cách thức sắp xếp, bố cục vật dụng bên trong phòng ăn sao cho chúng tạo nên một tổng thể hài hòa, bổ trợ lẫn nhau nhằm mang đến sự thuận lợi hơn về sức khỏe, công danh, tài lộc và hạnh phúc của gia đình.

Việc bố trí bàn ăn theo phong thủy luôn có nhiều điều kiêng kỵ, khi phạm vào những điều này dễ gặp điều không may mắn.

Phong thủy của phòng ăn sẽ phụ thuộc khá nhiều đến một số những yếu tố như: Sự thông thoáng và sạch sẽ của phòng, màu sắc bố cục phòng có quá sáng hay quá tối. Bên cạnh đó, phòng ăn cũng cần được sử dụng những vật dụng thiết yếu có hình dáng khi kết hợp với nhau không gây xung khắc hoặc chúng có bổ trợ nhất định cho nhau.

Điều này những sản phẩm phòng ăn nói chung hay bàn ăn nói riêng đều cần được mua sắm và cân nhắc dựa trên thuật phong thủy nhà ở.

Tầm quan trọng của việc bố trí bàn ăn theo phong thủy

Trong không gian gia đình, phòng khách là một trong những khu vực quan trọng trong việc vun đắp cũng như giữ lửa cho mái ấm của bạn. Sự ấm áp, hạnh phúc mang đến cho mỗi thành viên có những bữa ăn ngon và chia sẻ mọi chuyện vui, buồn và những việc đã xảy ra trong ngày.

Hơn nữa, phòng ăn là nơi để chăm sóc sức khỏe ăn uống cho gia đình nên việc chăm lo về cách bố trí hợp lý, phương hướng, lựa chọn kiểu dáng vật dụng đúng phong thủy là vô cùng quan trọng.

Một không gian phòng ăn được bài trí, sắp xếp hợp lý sẽ mang đến bầu không khí vô cùng vui vẻ, thoải mái và dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó chúng còn bổ trợ cho những yếu tố khác mang đến cuộc sống thịnh vượng và dễ chịu hơn.

Trong số đó, bàn ăn được xem là vật dụng thiết yếu và là trung tâm của không gian này vì chúng tác động trực tiếp đến năng lượng phong thủy nên cần được bố trí hợp lý nhất. Từ chất liệu, kiểu dáng, màu sắc cho đến vị trí đặt bàn ăn theo phong thủy, kích thước phù hợp đều có thể mang lại sự ấm no và thịnh vượng, bình an cho gia chủ.

Những điều đại kỵ khi bố trí bàn ăn theo phong thủy

Phòng ăn và phòng bếp không nên gộp chung một chỗ. Nếu có điều kiện, nên tách phòng ăn độc lập với phòng bếp. Nếu không có đủ diện tích, bạn có thể kết hợp chúng lại với nhau. Nên nhớ, dù phòng ăn hay phòng bếp đều tránh xây dựng lồi lõm, méo lệch.

Đặt bàn ăn tại cung Cát: Khi đặt bàn ăn, bạn nên canh để đặt ở vị trí chính giữa phòng bếp. Có thể chia không gian thành 9 ô rồi đặt nó ở trung tâm. Như phía trên đã nói, khi chủ nhà mang Đông Tứ mệnh thì không nên đặt bàn ăn theo các hướng Tây Tứ trạch. Ngược lại, chủ nhà là Tây Tứ mệnh thì cần né các hướng Đông Tứ trạch khi đặt bàn ăn.

Đặt bàn ăn theo hướng Tây Nam: Hướng Tây Nam là hướng Nhị Hắc thường được xem là hướng đem đến bệnh tật. Vì bàn ăn là nơi ăn cơm, có liên quan đến vấn đề sức khỏe nên cần tránh đặt theo hướng này. Nếu bạn chỉ có thể đặt bàn ăn tại vị trí này thì có thể đặt các tượng sư tử, kỳ lân hoặc tỳ hưu hướng về phía cửa phòng để hóa giải điềm xui này.

Khi thờ phụng, đặc biệt là thờ Phật, các món ăn mặn như thịt, cá,… không nên đặt trước mặt Phật. Cho nên, bạn cần tránh đặt bàn ăn tại vị trí này.

Đặt bàn ăn đối diện cửa chính: Tuy không nên đặt bàn ăn quay lưng về phía cửa nhưng bạn cũng cần tránh đặt bàn ăn đối diện cửa chính. Khi bước vào cửa, ai đó thấy hình ảnh mọi người đang ăn cơm sẽ mất thẩm mỹ. Nếu bàn ăn đặt tại vị trí này, bạn nên dùng một tấm màn ngăn cách.

Đặt bàn ăn đối diện bàn thờ Phật: Khi thờ phụng, đặc biệt là thờ Phật, các món ăn mặn như thịt, cá,… không nên đặt trước mặt Phật. Cho nên, bạn cần tránh đặt bàn ăn tại vị trí này.

Đặt bàn ăn đối diện nhà vệ sinh: Nhà vệ sinh là nơi bài tiết các chất thải nên sinh ra uế khí có hại cho sức khỏe. Khi đặt bàn ăn đối diện nơi này cũng làm giảm cảm giác ngon miệng.

Dùng bàn ăn có mặt kính: Mặt kính tạo cảm giác lạnh lẽo và làm giảm cảm giác ấm cúng của bữa ăn gia đình. Nếu bạn muốn bữa cơm của các thành viên vui vẻ bên nhau thì nên chọn các bàn ăn làm từ gỗ.

Các bàn ăn có số ghế lẻ: Những bàn ăn có số ghế lẻ vừa khó bài trí vừa mang đến điềm hung, là điều cần kiêng kị. Bàn ăn là nơi sum họp gia đình nên cần bài trí những vật có đôi có cặp tạo sự gắn kết, số ghế thường là 4, 6, 8 hoặc 10.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.