Thương Tín qua đời

Nhạc sĩ Tô Hiếu thông tin với Gia đình & Xã hội, nghệ sĩ Thương Tín đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà Phan Rang vào 18h50 ngày 8/12, hưởng thọ 70 tuổi. Ngay trong đêm, Tô Hiếu và Thanh Tùng - con trai lớn của Thương Tín đã cùng nhau về Phan Rang để lo hậu sự.

Cũng theo Tô Hiếu, mấy ngày trước đó, Thương Tín mệt hơn và được gia đình đưa đi khám, sau đó về nhà theo dõi, rồi mất tại nhà riêng.

Những ngày cuối đời, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" di chuyển khó khăn, phải ngồi xe lăn, và tinh thần cũng có chút muộn phiền.

Thương Tín - một tượng đài của màn ảnh Việt Nam.

Thương Tín, khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương, nhưng ông được biết đến nhiều hơn cả là trong lĩnh vực điện ảnh với việc đã thủ vai gần 200 bộ phim.

Ông là một diễn viên thành công trong những thập kỷ 1980 và 1990 với kỷ lục về số phim nhựa ông đóng trong 1 năm.

Thương Tín được yêu mến qua các vai diễn như: Vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng. Ông là diễn viên tham gia nhiều phim truyện nhựa, video nhất Việt Nam (tính đến năm 2015) với hơn 200 phim.

Thương Tín vốn là một nghệ sĩ đào hoa, ông đã có nhiều cuộc tình với nhiều nữ nghệ sĩ, và cuối cùng cưới ca sĩ Mỹ Dung, có một người con trai.

Sau này, ông có thêm cô con gái nhỏ với người vợ trẻ kém 32 tuổi. Đây là người vợ thứ 4 của ông khi sự nghiệp đã qua thời hoàng kim.



