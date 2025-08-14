Tại sao cần đặt vật phong thủy phù hợp trên xe ô tô người tuổi Dần?
GĐXH - Người tuổi Dần để gì trong xe ô tô sẽ đem lại nhiều tài lộc, may mắn và sự bình an trên mọi nẻo đường? Tất cả có trong bài viết sau.
Người tuổi Dần sinh năm nào? Mệnh gì?
Theo quy luật xoay vòng của 12 con giáp, cứ 12 năm một lần sẽ quay trở lại tuổi đó. Vì vậy, sẽ có rất nhiều năm sinh khác nhau theo tuổi Dần, tuy nhiên nó sẽ có sự khác nhau về mệnh. Cụ thể: Sinh năm 1950, 2010 - tuổi Canh Dần - mệnh Mộc; Sinh năm 1962 – tuổi Nhâm Dần - mệnh Kim; Sinh năm 1974 - tuổi Giáp Dần - mệnh Thủy; Sinh năm 1986 - tuổi Bính Dần - mệnh Hỏa; Sinh năm 1998 – tuổi Mậu Dần - mệnh Thổ.
Tuổi Dần hợp với màu xe ô tô gì?
Theo phong thủy, mỗi người đều có bản mệnh riêng từ khi sinh ra, mỗi bản mệnh này lại ứng với một yếu tố trong ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) cùng với các màu sắc đi kèm tương ứng.
Ô tô là một tài sản có giá trị lớn, ngoài ra nó còn gắn liền với quá trình di chuyển đi lại của người sở hữu và tất nhiên các chủ xe sẽ rất chú ý tới màu sắc phong thủy của xe.
Xe có màu sắc hợp với bản mệnh (gọi là tương sinh) thì được tin là sẽ mang đến nhiều lợi, may mắn, hanh thông trong việc đi lại. Chính vì niềm tin ấy, mà khi mua xe ô tô không ít người thường cân nhắc để chọn màu sắc hợp tuổi chứ không hẳn là chỉ chọn theo sở thích, gu thẩm mỹ.
Các chủ xe tuổi Dần khi đi mua xe, nếu muốn tìm hiểu màu sắc nào hợp tuổi thì có thể tham khảo những gợi ý sau: Với tuổi Canh Dần (1950, 2010) vì họ có mệnh Mộc nên sắc tố tương sinh là màu đen, xanh biển.
Với tuổi Nhâm Dần (1962) thuộc mệnh Kim nên màu sắc tương sinh là màu nâu, vàng. Người tuổi Giáp Dần (1974) thuộc mệnh Thủy nên sắc tố tương sinh sẽ là màu trắng, xám, ghi, bạc.
Tuổi Bính Dần (1986) là những người thuộc mệnh Hỏa sẽ tương sinh với các màu sắc là màu xanh lá, gỗ tự nhiên. Với tuổi Mậu Dần (1998) thuộc mệnh Thổ nên sắc tố tương sinh sẽ là màu hồng, tím, đỏ, cam.
Người tuổi Dần để gì trong xe ô tô?
Linh vật Hổ: Trong phong thủy, người tuổi Dần sẽ hợp nhất với linh vật Hổ. Thực tế Hổ là con vật hoang dã thích ăn thịt nhưng nếu xét trên yếu tố phong thủy Hổ là con vật có sức mạnh phi thường, ai cũng phải nể sợ. Trang trí linh vật Hổ để cầu sức khỏe, ý chí vững vàng cũng như sự tập trung cao độ cho chủ xe.
Linh vật Ngựa: Ngựa là con vật biểu tượng cho sự kiên nhẫn, bền bỉ, lâu dài. Đặc biệt với những chủ xe tuổi Dần chọn tượng linh vật Ngựa trên xe là hợp lý nhất, nó sẽ giúp cầu tài lộc, sức khỏe và sự may mắn.
Linh vật Chó: Trong tam hợp, người tuổi Dần còn hợp với tuổi Chó. Chó luôn là người bạn trung thành, gắn bó thân thiết với con người. Chó không chỉ giữ nhà, bảo vệ tiền tài, của cải mà còn trấn trạch bài trừ sát khí, bảo vệ chủ nhân khỏi những kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng. Bài trí linh vật chó trên ô tô giúp chủ xe cầu bình an và sức khỏe.
Linh vật Tỳ Hưu: Tỳ Hưu là linh vật có hình dáng gần giống Kỳ Lân và thường được bài trí với ngụ ý cầu tài lộc, bình an cho người sở hữu. Ngoài ra, người tuổi Dần cũng có thể bài trí trên xe ô tô các linh vật phong thủy khác như: Tượng Khuyển phong thủy mạ vàng, tượng Kỳ Lân phong thủy mạ vàng, tượng Thiềm Thừ mạ vàng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
