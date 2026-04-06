Tại sao món sườn hấp tàu xì lại khiến chị em bận rộn mê mẩn? 15 phút ướp + hấp là "hạ gục" cả tô cơm lớn

Những ngày cuối tuần hay sau giờ tan tầm mệt mỏi, nhiều chị em thường hay "lười" vào bếp. Đặc biệt là khi sống một mình, có hôm chỉ muốn gọi đồ ăn ngoài hoặc ăn qua loa với tô mì. Nhưng sâu thẳm bên trong, ai cũng thèm một bữa cơm nhà ấm áp, thơm ngon và đủ chất. Món sườn hấp tàu xì chính là "cứu tinh" hoàn hảo cho những lúc ấy.

Món ăn này xuất phát từ ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc) nổi tiếng với cách chế biến đơn giản nhưng giữ trọn vị ngọt tự nhiên của thịt và hương thơm đặc trưng của natto đậu đen (tàu xì, đậu đen lên men). Không cần chiên xào nhiều, chỉ cần ướp rồi hấp là sườn mềm rục, thấm đẫm nước sốt đậu thơm lừng. Ăn với cơm trắng nóng hổi, chỉ cần một miếng là thấy cả ngày mệt mỏi tan biến.

Tại sao món này lại "được lòng" người sống một mình?

Vì nó thực sự dễ làm. Nguyên liệu không cầu kỳ, thời gian chuẩn bị ngắn, mà thành phẩm lại đẹp mắt, ngon miệng. Hơn nữa, sườn heo giàu protein, kết hợp đậu đen lên men giúp cân bằng dinh dưỡng, không ngấy. Mình từng thử nhiều cách nấu sườn nhưng cách hấp này vẫn là "chân ái" vì ít khói bếp, nhà cửa sạch sẽ, và đặc biệt là không tốn công dọn dẹp.

Nguyên liệu (cho 1-2 người ăn)

- 300-400g sườn heo non (loại sườn nhỏ, dễ chín)

- 2-3 muỗng canh đậu đen lên men

- 4-5 tép tỏi băm nhuyễn

- 1-2 quả ớt hiểm (tùy thích, nếu ăn cay)

- Gia vị ướp: 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh rượu nấu ăn (hoặc rượu trắng), 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột năng (hoặc bột bắp), 1 muỗng cà phê dầu ăn, chút muối

Phần tùy chọn để hấp cùng: Vài lát khoai môn, bí đỏ hoặc khoai tây (giúp món ăn thêm phần ngọt bùi và đẹp đẽ hơn).

Cách làm chi tiết, dễ theo từng bước

Bước đầu tiên và cũng quan trọng nhất là xử lý sườn cho sạch và không bị tanh. Bạn có thể ngâm sườn trong nước sạch khoảng 10 phút để máu tanh ra bớt. Sau đó, cho thêm chút bột năng vào bóp nhẹ vài lần, rồi rửa sạch lại dưới vòi nước. Làm vậy sườn sẽ trắng hơn, khi chín không bị mùi hôi. Vớt ra để ráo nước hoàn toàn.

Tiếp theo, chuẩn bị phần đậu đen lên men. Đậu đen lên men mua về rửa nhẹ, để ráo rồi băm nhỏ. Cho tỏi băm và đậu đen lên men vào một cái chén nhỏ, đổ ít dầu nóng vào để kích thơm, bước này làm món ăn thơm nức mũi ngay từ đầu. Mùi tỏi và đậu đen lên men hòa quyện với nhau, chỉ ngửi thôi đã thấy thèm.

Bây giờ đến phần ướp sườn. Cho vào tô sườn tất cả gia vị: Nước tương, dầu hào, rượu nấu, đường, muối, phần tỏi đậu đen lên men đã phi thơm, và bột năng. Dùng tay trộn đều, bóp nhẹ để gia vị thấm vào từng miếng thịt. Ướp khoảng 15-20 phút là được. Nếu có thời gian, ướp 30 phút sẽ càng ngon.

Lấy một cái đĩa sâu lòng, mình hay lót dưới đáy vài lát khoai môn hoặc bí đỏ cắt mỏng. Không chỉ tăng độ ngon mà còn giúp sườn không bị dính đáy đĩa. Xếp sườn lên trên một cách gọn gàng, không chồng lên nhau để hơi nóng hấp đều.

Đun sôi nồi nước, cho đĩa sườn vào hấp với lửa lớn khoảng 15-20 phút. Thời gian có thể điều chỉnh tùy độ dày của sườn. Khi thịt chín mềm, không còn màu hồng là được. Tắt bếp, rắc thêm ít hành lá thái nhỏ lên trên cho thơm và đẹp mắt.

Mẹo nhỏ để món ăn "chuẩn vị nhà hàng"

- Chọn sườn non, có ít mỡ để thịt mềm và không ngấy.

- Đậu đen lên men nên chọn loại ngon, không quá mặn. Nếu đậu đen lên men khô thì ngâm nước ấm trước khi băm.

- Muốn sườn mềm hơn, có thể thêm chút bột năng khi ướp, bí quyết này giúp thịt giữ được độ mịn.

- Nếu thích cay, thêm ớt hiểm băm nhỏ vào lúc ướp sẽ tăng thêm phần hấp dẫn.

- Ăn kèm cơm trắng hoặc cơm gạo lứt đều ngon. Món này còn hợp với canh rau đơn giản hoặc dưa chua.

Chỉ mất chưa đầy nửa tiếng chuẩn bị và hấp, đĩa sườn nóng hổi đã ra lò. Hương đậu đen lên men thơm lừng lan tỏa khắp nhà, ăn một miếng là thấy vui hẳn. Có thể, món này trở thành "món tủ" mỗi khi muốn tự thưởng cho bản thân.

Sống một mình không có nghĩa là phải ăn qua loa. Ngược lại, đó chính là lúc ta nên chăm sóc chính mình nhiều hơn. Một bữa ăn ngon không chỉ no bụng mà còn nuôi dưỡng tinh thần. Món đậu đen lên men hấp sườn heo này chứng minh rằng, dù bận đến đâu, chúng ta vẫn có thể làm được những điều giản dị nhưng đầy yêu thương dành cho chính bản thân.