Tại sao món sườn hấp tàu xì lại khiến chị em bận rộn mê mẩn? 15 phút ướp + hấp là "hạ gục" cả tô cơm lớn
Cuộc sống bận rộn, nhiều lúc chẳng muốn nấu nướng cầu kỳ. Nhưng, ăn uống vẫn phải đủ chất và thơm ngon. Món sườn hấp tàu xì nhanh gọn, đơn giản, ít dầu khói này lại hợp cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đặc biệt với những ai sống một mình, món này như lời nhắc nhở dịu dàng: "Dù chỉ một người, cũng hãy chăm sóc bản thân thật tốt qua từng bữa ăn".
Những ngày cuối tuần hay sau giờ tan tầm mệt mỏi, nhiều chị em thường hay "lười" vào bếp. Đặc biệt là khi sống một mình, có hôm chỉ muốn gọi đồ ăn ngoài hoặc ăn qua loa với tô mì. Nhưng sâu thẳm bên trong, ai cũng thèm một bữa cơm nhà ấm áp, thơm ngon và đủ chất. Món sườn hấp tàu xì chính là "cứu tinh" hoàn hảo cho những lúc ấy.
Món ăn này xuất phát từ ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc) nổi tiếng với cách chế biến đơn giản nhưng giữ trọn vị ngọt tự nhiên của thịt và hương thơm đặc trưng của natto đậu đen (tàu xì, đậu đen lên men). Không cần chiên xào nhiều, chỉ cần ướp rồi hấp là sườn mềm rục, thấm đẫm nước sốt đậu thơm lừng. Ăn với cơm trắng nóng hổi, chỉ cần một miếng là thấy cả ngày mệt mỏi tan biến.
Tại sao món này lại "được lòng" người sống một mình?
Vì nó thực sự dễ làm. Nguyên liệu không cầu kỳ, thời gian chuẩn bị ngắn, mà thành phẩm lại đẹp mắt, ngon miệng. Hơn nữa, sườn heo giàu protein, kết hợp đậu đen lên men giúp cân bằng dinh dưỡng, không ngấy. Mình từng thử nhiều cách nấu sườn nhưng cách hấp này vẫn là "chân ái" vì ít khói bếp, nhà cửa sạch sẽ, và đặc biệt là không tốn công dọn dẹp.
Nguyên liệu (cho 1-2 người ăn)
- 300-400g sườn heo non (loại sườn nhỏ, dễ chín)
- 2-3 muỗng canh đậu đen lên men
- 4-5 tép tỏi băm nhuyễn
- 1-2 quả ớt hiểm (tùy thích, nếu ăn cay)
- Gia vị ướp: 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh rượu nấu ăn (hoặc rượu trắng), 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột năng (hoặc bột bắp), 1 muỗng cà phê dầu ăn, chút muối
Phần tùy chọn để hấp cùng: Vài lát khoai môn, bí đỏ hoặc khoai tây (giúp món ăn thêm phần ngọt bùi và đẹp đẽ hơn).
Cách làm chi tiết, dễ theo từng bước
Bước đầu tiên và cũng quan trọng nhất là xử lý sườn cho sạch và không bị tanh. Bạn có thể ngâm sườn trong nước sạch khoảng 10 phút để máu tanh ra bớt. Sau đó, cho thêm chút bột năng vào bóp nhẹ vài lần, rồi rửa sạch lại dưới vòi nước. Làm vậy sườn sẽ trắng hơn, khi chín không bị mùi hôi. Vớt ra để ráo nước hoàn toàn.
Tiếp theo, chuẩn bị phần đậu đen lên men. Đậu đen lên men mua về rửa nhẹ, để ráo rồi băm nhỏ. Cho tỏi băm và đậu đen lên men vào một cái chén nhỏ, đổ ít dầu nóng vào để kích thơm, bước này làm món ăn thơm nức mũi ngay từ đầu. Mùi tỏi và đậu đen lên men hòa quyện với nhau, chỉ ngửi thôi đã thấy thèm.
Bây giờ đến phần ướp sườn. Cho vào tô sườn tất cả gia vị: Nước tương, dầu hào, rượu nấu, đường, muối, phần tỏi đậu đen lên men đã phi thơm, và bột năng. Dùng tay trộn đều, bóp nhẹ để gia vị thấm vào từng miếng thịt. Ướp khoảng 15-20 phút là được. Nếu có thời gian, ướp 30 phút sẽ càng ngon.
Lấy một cái đĩa sâu lòng, mình hay lót dưới đáy vài lát khoai môn hoặc bí đỏ cắt mỏng. Không chỉ tăng độ ngon mà còn giúp sườn không bị dính đáy đĩa. Xếp sườn lên trên một cách gọn gàng, không chồng lên nhau để hơi nóng hấp đều.
Đun sôi nồi nước, cho đĩa sườn vào hấp với lửa lớn khoảng 15-20 phút. Thời gian có thể điều chỉnh tùy độ dày của sườn. Khi thịt chín mềm, không còn màu hồng là được. Tắt bếp, rắc thêm ít hành lá thái nhỏ lên trên cho thơm và đẹp mắt.
Mẹo nhỏ để món ăn "chuẩn vị nhà hàng"
- Chọn sườn non, có ít mỡ để thịt mềm và không ngấy.
- Đậu đen lên men nên chọn loại ngon, không quá mặn. Nếu đậu đen lên men khô thì ngâm nước ấm trước khi băm.
- Muốn sườn mềm hơn, có thể thêm chút bột năng khi ướp, bí quyết này giúp thịt giữ được độ mịn.
- Nếu thích cay, thêm ớt hiểm băm nhỏ vào lúc ướp sẽ tăng thêm phần hấp dẫn.
- Ăn kèm cơm trắng hoặc cơm gạo lứt đều ngon. Món này còn hợp với canh rau đơn giản hoặc dưa chua.
Chỉ mất chưa đầy nửa tiếng chuẩn bị và hấp, đĩa sườn nóng hổi đã ra lò. Hương đậu đen lên men thơm lừng lan tỏa khắp nhà, ăn một miếng là thấy vui hẳn. Có thể, món này trở thành "món tủ" mỗi khi muốn tự thưởng cho bản thân.
Sống một mình không có nghĩa là phải ăn qua loa. Ngược lại, đó chính là lúc ta nên chăm sóc chính mình nhiều hơn. Một bữa ăn ngon không chỉ no bụng mà còn nuôi dưỡng tinh thần. Món đậu đen lên men hấp sườn heo này chứng minh rằng, dù bận đến đâu, chúng ta vẫn có thể làm được những điều giản dị nhưng đầy yêu thương dành cho chính bản thân.
Thức uống ngày hè tốt cho người kiểm soát đường huyết, suy thậnĂn - 6 phút trước
GĐXH – Bột sắn dây từ lâu đã là thức uống bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Nhiều người lo ngại uống bột sắn dây gây sỏi thận, tuy nhiên thức uống ngày hè giá rẻ này lại tốt với người cần kiểm soát đường huyết, suy thận.
Công thức món ăn cho người bị ung thư ganĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là một số công thức món ăn cho người ung thư gan bạn có thể tham khảo cho thực đơn hàng ngày.
Hóa ra ở Thượng Hải cũng có món xôi chiên phồng giống ở nước ta: Bánh mè chiên khổng lồ với vừng đen, xanh lá, đỏ siêu hút mắt!Ăn - 6 giờ trước
Món ăn đường phố quen thuộc của người miền Tây Nam Bộ dường như có một phiên bản tương tự tại Thượng Hải với vẻ ngoài vô cùng độc đáo.
Khi nấu cơm, tại sao lại cho thêm giấm trắng và dầu ăn?Ăn - 23 giờ trước
Nhiều bà nội trợ có thói quen khi nấu cơm thường cho thêm giấm trắng và dầu ăn, hoặc giấm trắng, dầu mè và muối.
Thực đơn cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho người ung thư ganĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Đối với bệnh nhân ung thư gan, các dưỡng chất có tác dụng bảo vệ và phục hồi tế bào chính là "liều thuốc quý" từ tự nhiên, trong đó có các thực đơn dinh dưỡng sau.
Chạm mốc 6.000.000 đồng/kg sinh vật lúc nhúc nhìn như giun đất ở Quảng Ninh, xưa chỉ siêu giàu dám tẩm bổ nay đại gia vẫn ráo riết săn lùngĂn - 1 ngày trước
Đằng sau vẻ ngoài có phần kinh dị ấy lại là một loại sản vật quý hiếm bậc nhất vùng biển Quảng Ninh với mức giá đắt đỏ ngang ngửa vàng ròng.
3 dấu hiệu cơ thể “kêu cứu” sau tuổi 40 và những món ăn giúp cân bằngĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, đầy bụng, tăng cân khó kiểm soát. Đáng chú ý, chỉ cần điều chỉnh một vài món ăn quen thuộc với cách chế biến hợp lý, cơ thể có thể cải thiện rõ rệt.
Bị xếp top 'bẩn nhất' suốt 2 năm, nhưng loại rau này lại rất bổ máu: Sai lầm phổ biến khiến nhiều người ăn mà không nhận được lợi íchĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Điều quan trọng nhất không phải là tìm kiếm thực phẩm “hoàn hảo”, mà là hiểu rõ thực phẩm mình ăn, từ đó lựa chọn và chế biến một cách thông minh
Người sau 40 tuổi nên ăn cá nhiều hơn thịt? Lợi ích thật sự với tim mạch và mỡ máuĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Sau tuổi 40, cơ thể không còn “dễ tính” với những thói quen ăn uống cũ. Những điều từng không gây ảnh hưởng rõ rệt trước đây, theo thời gian có thể tích lũy và trở thành nguy cơ cho sức khỏe.
Một thay đổi nhỏ trong bữa cơm sau tuổi 40 giúp gan và dạ dày “dễ thở” hơnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít người sau tuổi 40 bắt đầu nhận ra: cùng một bữa cơm như trước đây, nhưng cảm giác sau khi ăn đã khác. Dễ đầy bụng hơn, ăn xong thấy nặng người, có hôm còn khó ngủ.
Các tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóngĂn
GĐXH - Hâm nóng thức ăn là công việc quen thuộc của khá nhiều gia đình. Nhưng nhiều người luôn lo sợ thức ăn sẽ trở nên dai và khó chịu. Bài viết dưới đây giúp bạn những tuyệt chiêu hâm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng.