Tài xế container bị điện giật tử vong sau khi điều khiển xe đâm vào cột điện

Mới đây, tại xã Phú Thái (TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến tài xế xe container tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, trước khi xảy ra sự việc, tài xế điều khiển phương tiện lao vào cột điện và bị điện giật.

Hiện trường vụ xe container đâm cột điện ở xã Phú Thái. Ảnh: Người dân cung cấp.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 13h35 ngày hôm qua (29/9), nam tài xế (SN 1986, trú tại xóm 5, thôn Thiện Đáp, xã Phú Thái, TP Hải Phòng) điều khiển xe contaner di chuyển từ cảng Tubin đi qua khu vực Công ty Tháp UBI bất ngờ xảy ra va chạm với nhiều phương tiện khác. Sau đó, xe container lao thẳng vào cột điện trước cổng một nhà dân bên đường, làm đổ cột điện, dây văng vướng xuống mặt đất.

Sau cú va chạm mạnh, tài xế mở cửa bước xuống xe thì không may bị điện giật tử vong tại chỗ. Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xử lý sự cố điện, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.