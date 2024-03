Tạm giam thanh niên hiếp dâm bé gái 3 tuổi

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đối với Triệu Xuân Kh. (SN 2008, trú tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang), về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan chức năng xác định: Khoảng 21h ngày 22/02/2024, Triệu Xuân Kh. trên đường đi từ nhà bà nội về nhà thì nhìn thấy cháu T.N.H. (SN 2021) đang chơi một mình. Lúc này, Kh. nảy sinh ý đồ đen tối nên rủ cháu H. vào nhà mình chơi.

Sau đó, Kh. đưa cháu H. lên khu đất trống gần nhà và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thực hiện xong hành vi, Kh. đưa cháu H. về nhà mình.

Khi mẹ cháu H. đi tìm và đưa con gái về nhà thì phát hiện bé có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên đã trình báo sự việc tới cơ quan công an.