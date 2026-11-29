Nguyễn Khánh Linh ở Hà Nội năm nay 17 tuổi, đang học lớp 12. Em trai Linh 15 tuổi. Cả hai đều đang ở độ tuổi đến trường, chưa thể tự lo cho cuộc sống. Thế nhưng, điểm tựa duy nhất của hai chị em là mẹ - chị Nguyễn Lã Nguyệt Anh (SN 1980) lại bị bệnh hiểm nghèo.

Chị Nguyệt Anh mắc viêm màng não do lao, u lao màng não, lao phổi, suy giảm miễn dịch… Bệnh trở nặng khiến chị mất ý thức, nằm một chỗ, không thể cử động hay đi lại.

Vợ chồng ly hôn từ khi các con còn nhỏ, một mình chị Nguyệt Anh gồng gánh nuôi hai con khôn lớn. Bản thân chị cũng có tuổi thơ nhiều thiệt thòi, mồ côi và được ông nội đón về nuôi dưỡng. Sau khi ông qua đời, chị gần như không còn người thân thích để nương tựa. Mọi chi phí sinh hoạt, học hành của các con đều trông vào sức lao động của chị.

Khi mẹ lâm bệnh nặng, cuộc sống của ba mẹ con càng rơi vào cảnh khó khăn. Những khoản tiền dành dụm ít ỏi dần cạn kiệt sau thời gian điều trị. Trong khi đó, viện phí, thuốc men vẫn tiếp tục phát sinh, còn hai chị em Linh chưa đủ khả năng tự xoay xở cuộc sống.

Hoàn cảnh của gia đình được phản ánh trong bài viết "MS 1116: Mẹ nguy kịch nằm một chỗ, 2 con tuổi ăn học đứng trước nguy cơ mất chỗ dựa duy nhất". Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm, gửi sự sẻ chia đến ba mẹ con.

Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển tiền bạn đọc hảo tâm hỗ trợ cho gia đình em Linh

Thông qua Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình Linh đã nhận được 9.720.000 đồng do bạn đọc gửi về tài khoản của Báo. Đặc biệt, với sự kết nối của Báo, Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, Linh cho biết hai chị em còn nhận được thêm sự giúp đỡ từ mọi người để có điều kiện tiếp tục việc học.

Theo Linh, mẹ đã trải qua quá trình điều trị tại nhiều cơ sở y tế. Hiện sức khỏe của chị Nguyệt Anh có tiến triển tốt hơn, song vẫn cần tiếp tục điều trị trong thời gian dài.

Những khoản hỗ trợ nhận được đã giúp Linh có thêm kinh phí lo thuốc men, chăm sóc mẹ và trang trải những nhu cầu thiết yếu của gia đình. Với hai chị em đang tuổi ăn học, sự chung tay của các nhà hảo tâm không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên lớn trong lúc gia đình khó khăn nhất.

Thông qua Báo Sức khỏe và Đời sống, Linh gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ mẹ con em trong thời gian qua. Sự sẻ chia ấy đã tiếp thêm hi vọng để hai chị em có thêm điểm tựa, cùng mong mẹ sớm hồi phục sức khỏe.