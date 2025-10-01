'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10

Top 11 thí sinh xuất sắc nhất đã trải qua 100 ngày để được chọn lựa, đào tạo bài bản với lộ trình học tập và phát triển do đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc xây dựng. Đội hình Tân binh thăng cấp gồm những gương mặt trẻ đầy triển vọng với khả năng trình diễn được rèn luyện, bồi dưỡng qua nhiều vòng sát hạch và loại trừ khắc nghiệt. Theo đó, top 11 bao gồm những cái tên như:

Hồ Đông Quan: Được biết là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và diễn viên điện ảnh. Từng vấp phải không ít hoài nghi về khả năng khi mới bước vào chương trình nhưng Hồ Đông Quan đã thuyết phục ban giám khảo bằng những màn trình diễn chuyên nghiệp, khả năng làm chủ sân khấu và phong thái tự tin.

Cường Bạch: Với 7 năm kiên trì theo đuổi giấc mơ thần tượng, Cường Bạch đã trải qua nhiều chương trình và các lộ trình đào tạo khắc nghiệt. Nhờ kỹ năng và phong cách trình diễn chuyên nghiệp, đậm “chất” riêng, Cường Bạch luôn gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả qua từng màn biểu diễn.

Đội hình Tân binh thăng cấp trong MV chính thức mang tên "Show Me".

Wonbi: Là dancer và biên đạo chuyên nghiệp từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đến với chương trình, Wonbi không chỉ tận tâm hướng dẫn vũ đạo cho các tân binh khác mà còn nỗ lực cải thiện thanh nhạc, dần bộc lộ những tiềm năng của bản thân.

Thái Lê Minh Hiếu: Được đánh giá là một trong những tân binh có nhiều tiến bộ nhất. Sau thời gian đào tạo chuyên sâu, Hiếu đã có thể hát và nhảy ổn định, nhận được sự công nhận từ cả khán giả lẫn chuyên gia.

Duy Lân: Là một “cỗ máy nhảy” đầy tài năng, Duy Lân nổi bật với thế mạnh vũ đạo cuốn hút. Tân binh này luôn giữ vững phong độ và mang đến những màn trình diễn đẹp mắt.

Swan Nguyễn: Nổi bật nhất với kỹ năng thanh nhạc và khả năng sáng tác. Tuy nhiên, vũ đạo của tân binh này cần có thêm sự bứt phá.

MV "Show Me" là sản phẩm âm nhạc chính thức ghi dấu sự trưởng thành của các tân binh.

Long Hoàng: Vốn là một diễn viên được yêu mến qua bộ phim trên VTV "Lối nhỏ vào đời", Long Hoàng đã rất chăm chỉ nỗ lực cho niềm đam mê ca hát. Dù góp mặt trong Top 11 nhờ quyết định giải cứu từ ban tổ chức nhưng cú lội ngược dòng thành công của Long Hoàng được đánh giá là chuyên nghiệp, bản lĩnh.

Minhtin: Thế mạnh là vũ đạo, khả năng biến hóa linh hoạt qua nhiều phong cách biểu diễn. Đây cũng là tân binh thu hút bởi tính cách hoạt bát, sôi nổi.

Đức Duy: Khởi đầu không quá ấn tượng vì khá e dè, phần nào tự ti nhưng sau đó đã dần bứt phá, thể hiện được sức hút rất riêng trong các đội, nhóm.

Lâm Anh: Ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát ngọt ngào, khả năng vũ đạo tiến bộ qua từng vòng sát hạch. Lâm Anh cũng từng suýt bị loại ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên nhưng sau đó đã tận dụng tốt cơ hội thứ hai của mình.

Phúc Nguyên: Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội hình Tân binh thăng cấp nhưng đã cho thấy tiềm năng bứt phá mạnh mẽ. Tính cách thân thiện, dễ tạo cảm tính của Phúc Nguyên được dự báo là sẽ có lượng fan đông đảo.

SOOBIN sẽ đánh giá các tân binh qua các màn thử thách.

Thông qua 5 buổi công diễn, các tân binh thăng cấp phải nỗ lực để phát triển kỹ năng và hoàn thiện hình tượng thần tượng thế hệ mới. Ở mỗi buổi công diễn, họ phải vượt qua được các mức độ thử thách khác nhau đến từ các nhóm nhạc quốc tế và nhà sản xuất toàn năng SOOBIN để giành vị trí ra mắt trong đội hình chính thức. Nếu không vượt qua được thử thách đã đề ra, cả 11 tân binh đều có nguy cơ bị “đóng băng” hoặc thậm chí là bị loại khỏi chương trình.

Chương trình "Tân binh toàn năng" chính thức lên sóng VTV3 lúc 20h thứ Bảy ngày 4/10.

Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10 GĐXH - Tùng Dương, Đức Phúc, Tuấn Hưng, Duy Mạnh... cùng đông đảo nghệ sĩ đã ngay lập tức có hành động chung tay hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 10.



