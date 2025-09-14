Tăng Duy Tân - Bích Phương thắng giải The Best Couple tại 'Em xinh say hi'

Concert bắt đầu lúc 19h tại khu đô thị Vạn Phúc City, thu hút khoảng 20.000 khán giả đến xem. Trong 4 tiếng, 30 "em xinh" lần lượt thể hiện các tiết mục từng gây chú ý trong show truyền hình cùng những màn kết hợp mới. Đến tiết mục thứ 9, bài Easier của team Muội, Maiqueen, MC Trấn Thành tổ chức một mini game tên "The Best OTP" để chọn ra cặp đôi ấn tượng nhất.

Thử thách có năm cặp tham gia gồm: Tăng Duy Tân - Bích Phương , Phương Mỹ Chi - Pháo - Lamoon, Lyhan - Han Sara, Miu Lê - Tiên Tiên và Quỳnh Anh Shyn - Đình Mạnh. Mỗi đội lần lượt trình diễn để khán giả bầu chọn trực tiếp bằng tiếng hò hét và vỗ tay. MC Trấn Thành dùng máy đo âm thanh để xác định kết quả.

Cặp sao Tăng Duy Tân - Bích Phương thắng giải The Best Couple trong concert .

Tiếng cổ vũ dành cho Tăng Duy Tân - Bích Phương đạt mức cao nhất, 113 decibel, vượt trội so với các đối thủ. Giải thưởng cho cặp đôi thắng cuộc là một "quả dâu vàng" và quyền quản lý fanpage chính thức của chương trình trong 24 giờ.

Phát biểu trên sân khấu, Bích Phương nói: "Mọi người chưa từng hỏi em là em có muốn đề cử giải thưởng này không". Cô chia sẻ thêm vốn ít dùng mạng xã hội, việc thắng giải là dịp để cô hoạt động sôi nổi hơn, đồng thời kết hợp cùng Tăng Duy Tân để quản lý fanpage.

Khoảnh khắc công bố kết quả, Trấn Thành gửi lời chúc: "Số trời đã định, xin chúc mừng em và đằng ấy". Các nghệ sĩ còn lại đều tỏ ra vui mừng khi cặp sao "Tăng Duy Phương" giành chiến thắng, góp phần tạo nên bầu không khí phấn khích cho hàng chục nghìn khán giả tại sân khấu ngoài trời.

Show truyền hình Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5. Các thí sinh được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Sau 14 tập, quán quân của chương trình là Phương Mỹ Chi, á quân thuộc về Lyhan. Các gương mặt còn lại trong Best 5 (Nhóm nhạc toàn năng) gồm Bích Phương, Orange, Lamoon.