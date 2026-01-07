Táo quân 2026 không có, chương trình nào sẽ thay thế trong đêm Giao thừa?

Những ngày gần đây, thông tin không có Táo quân 2026 khiến khán giả xôn xao. Mới đây nhất, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) đã chính thức xác nhận chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân sẽ không có trong Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026.

Cũng theo đại diện VFC, trong đêm cuối năm trên VTV, thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả sẽ thưởng thức một chương trình mới. Ban Văn hóa - Giải trí đang triển khai thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm Giao thừa với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị, âm nhạc...

Theo chia sẻ từ đại diện của Ban Văn hóa - Giải trí, chương trình mới có tên dự kiến là "Quảng trường mùa xuân". Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

VTV thông báo Tết Bính Ngọ không có Táo Quân.

Bên cạnh điểm hẹn đặc biệt "Quảng trường mùa xuân", trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ, như mọi năm, VTV luôn chuẩn bị rất nhiều thực đơn đặc sắc gửi đến khán giả trên các kênh sóng - những chương trình đầy ắp không khí mùa Xuân, ấm áp, để chúng ta cùng bước vào một năm mới tràn ngập hứng khởi.

Trước đó, nghệ sĩ Vân Dung - gương mặt quen thuộc của Táo Quân là người đầu tiên hé lộ thông tin khi đăng tải bài thơ trên trang cá nhân tối 6/1 bày tỏ nỗi buồn vì "Tết này không có Táo Quân". Nữ nghệ sĩ khẳng định cảm giác trống vắng khi một chương trình đã gắn bó hơn 2 thập kỷ có thể không trở lại.

Sáng 7/1, trên trang cá nhân ca sĩ Minh Quân - người từng nhiều năm tham gia thu âm cho các Táo và từng đóng vai Thiên Lôi viết trên trang cá nhân: "Năm nay không có Táo, tôi buồn".

Nghệ sĩ Chí Trung khi trả lời thắc mắc của khán giả cũng chia sẻ khả năng năm nay không có Táo Quân. Nhiều nghệ sĩ khác cũng bày tỏ cảm xúc tương tự, cho rằng việc thiếu vắng chương trình Gặp nhau cuối năm là điều rất tiếc đối với khán giả lẫn ê-kíp.