Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Táo quân 2026 không có, chương trình nào sẽ thay thế trong đêm Giao thừa?

Thứ tư, 14:00 07/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chính thức chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân sẽ không có trong Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới.

Những ngày gần đây, thông tin không có Táo quân 2026 khiến khán giả xôn xao. Mới đây nhất, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) đã chính thức xác nhận chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân sẽ không có trong Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026.

Cũng theo đại diện VFC, trong đêm cuối năm trên VTV, thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả sẽ thưởng thức một chương trình mới. Ban Văn hóa - Giải trí đang triển khai thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm Giao thừa với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị, âm nhạc...

Theo chia sẻ từ đại diện của Ban Văn hóa - Giải trí, chương trình mới có tên dự kiến là "Quảng trường mùa xuân". Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Táo quân 2026 không có , chương trình nào sẽ thay thế trong đêm Giao thừa? - Ảnh 1.

VTV thông báo Tết Bính Ngọ không có Táo Quân.

Bên cạnh điểm hẹn đặc biệt "Quảng trường mùa xuân", trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ, như mọi năm, VTV luôn chuẩn bị rất nhiều thực đơn đặc sắc gửi đến khán giả trên các kênh sóng - những chương trình đầy ắp không khí mùa Xuân, ấm áp, để chúng ta cùng bước vào một năm mới tràn ngập hứng khởi.

Trước đó, nghệ sĩ Vân Dung - gương mặt quen thuộc của Táo Quân là người đầu tiên hé lộ thông tin khi đăng tải bài thơ trên trang cá nhân tối 6/1 bày tỏ nỗi buồn vì "Tết này không có Táo Quân". Nữ nghệ sĩ khẳng định cảm giác trống vắng khi một chương trình đã gắn bó hơn 2 thập kỷ có thể không trở lại.

Sáng 7/1, trên trang cá nhân ca sĩ Minh Quân - người từng nhiều năm tham gia thu âm cho các Táo và từng đóng vai Thiên Lôi viết trên trang cá nhân: "Năm nay không có Táo, tôi buồn".

Nghệ sĩ Chí Trung khi trả lời thắc mắc của khán giả cũng chia sẻ khả năng năm nay không có Táo Quân. Nhiều nghệ sĩ khác cũng bày tỏ cảm xúc tương tự, cho rằng việc thiếu vắng chương trình Gặp nhau cuối năm là điều rất tiếc đối với khán giả lẫn ê-kíp.

THÔNG KHÔNG KỊP THOÁT - TÁO THOÁT NƯỚC - TÁO QUÂN 2009

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bó

Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bó

Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội?

Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội?

Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ không có Táo quân?

Cùng chuyên mục

Sức khỏe NSND Quốc Khánh hiện ra sao?

Sức khỏe NSND Quốc Khánh hiện ra sao?

Giải trí - 14 phút trước

GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền thông tin 'Ngọc hoàng' NSND Quốc Khánh bị ung thư phổi, phải điều trị tích cực. Sự thật ra sao?

‘Táo trẻ’ Thái Dương: 'Nghệ sĩ gạo cội là linh hồn Táo quân, chúng tôi lớp trẻ không thể thay thế'

‘Táo trẻ’ Thái Dương: 'Nghệ sĩ gạo cội là linh hồn Táo quân, chúng tôi lớp trẻ không thể thay thế'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Khoảng 4 năm nay, tôi đã quen với nhịp điệu cuối năm cùng các anh chị em thức đêm thức hôm để tập luyện Táo. Năm nay chương trình tạm dừng, tự dưng cảm giác cuối năm lại nhàn nhã đến hụt hẫng", diễn viên Thái Dương chia sẻ.

H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có nhiều thay đổi ngoạn mục. Người đẹp đã kết hôn, sinh con và đang có một gia đình hạnh phúc.

Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình'

Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình'

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Bị Khải quấy rối, "tống tình" sau khi trở về từ resort, Dương và gia đình đã trình báo vụ việc ra cơ quan công an.

Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thú

Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thú

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Thanh tra Nguyệt được cứu nhưng trong tình trạng hôn mê, Phó bí thư tỉnh Sách đã chỉ đạo Khắc ra cơ quan công an đầu thú và tố cáo Chủ tịch tỉnh Thủy.

Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bó

Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bó

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Táo Quân từng là chương trình cuối năm không thể thiếu trong tối 30 Tết âm lịch của VTV. Tuy nhiên, hiện tại đã có nhiều thông tin chương trình sẽ dừng và thay thế bằng một format khác.

Cận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ ba

Cận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ ba

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Ở tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng khá gọn gàng, nhan sắc được nhiều khán giả khen ngợi.

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'

Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Phan Minh Huyền cho biết hiện tại cô độc thân nhưng cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy và mãn nguyện. “Nếu có người phù hợp xuất hiện thì rất tuyệt vời, tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi không đặt tiêu chuẩn cho đối phương hay né tránh chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là thuận theo duyên”, cô nói.

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạ

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạ

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương khiến nhiều người xót xa khi tai biến lần 5, phát hiện khối u não, được bà Thảo - một người xa lạ cưu mang, cầu cứu.

Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh

Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.

Xem nhiều

Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh

Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh

Giải trí

GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Xem - nghe - đọc
Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạ

Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạ

Giải trí
Cái kết của Ngân trong 'Cách em 1 milimet' do chính người trong cuộc tiết lộ

Cái kết của Ngân trong 'Cách em 1 milimet' do chính người trong cuộc tiết lộ

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top