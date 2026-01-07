‘Táo trẻ’ Thái Dương: 'Nghệ sĩ gạo cội là linh hồn Táo quân, chúng tôi lớp trẻ không thể thay thế'

Táo quân 2026 không có, chương trình nào sẽ thay thế trong đêm Giao thừa? GĐXH - Chính thức chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân sẽ không có trong Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình đặc sắc mới.

Không ai thay thế được các nghệ sĩ gạo cội trong Táo quân

Thái Dương là một trong những gương mặt quen thuộc của Táo Quân trong nhiều năm gần đây, nhưng năm nay không có Táo Quân, cảm giác của anh thế nào và có thấy tiếc nuối không?

- Thực sự là rất tiếc nuối! Khoảng 4 năm nay, tôi đã quen với nhịp điệu cuối năm là cùng các anh chị em thức đêm thức hôm để tập luyện nhà Táo. Năm nay nhận được tin từ ê-kíp chương trình tạm dừng, tự dưng cảm giác cuối năm của mình lại nhàn nhã đến hụt hẫng, vắng vẻ đi một chút.

Tất nhiên, bù lại, tôi lại có cơ hội tập trung cho những dự án phim cá nhân của mình nhiều hơn.

Có nhiều thông tin cho rằng không có Táo quân 2026 vì sự vắng mặt của quá nhiều nghệ sĩ gạo cội: “cô Đẩu” Công Lý, “Nam Tào” Xuân Bắc và năm nay có thể là vắng cả “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh. Với góc độ vừa là người trong ê-kíp vừa là khán giả, anh nghĩ thế nào nếu Táo Quân bị thay thế bằng một dàn diễn viên hoàn toàn mới, không còn nghệ sĩ cũ?

- Tôi nghĩ là không thể thay thế được. Chúng tôi - dàn diễn viên trẻ - cũng không dám thay. Từ trước đến giờ, mấy anh em trong ê-kíp luôn xác định rằng khi vào Táo Quân là được làm việc cùng, hỗ trợ các anh các chú, còn hình ảnh chính vẫn là của các nghệ sĩ gạo cội.

Mà thực tế, khán giả cũng sẽ không chấp nhận việc thay thế toàn bộ dàn diễn viên cũ bằng lớp trẻ đâu. Có thể thay 1-2 người, nhưng không thể thay hết được. Bởi các anh chị ấy mới là linh hồn của Táo Quân. Chúng tôi chỉ là đàn em lên sau, phụ họa và hỗ trợ thôi. Để thay thế hoàn toàn thì khán giả cũng không đồng ý và chúng tôi cũng không dám nghĩ làm được điều đó. Ví dụ như ai có thể đóng được Táo Giao thông dí dỏm, thâm sâu như NSƯT Chí Trung, hay Táo Văn hóa, Táo Y tế duyên dáng như NSND Tự Long, nghệ sĩ Vân Dung,...

Trừ khi VTV có một chương trình hoàn toàn mới, khác biệt, còn giữ nguyên tên Táo Quân mà thay toàn bộ diễn viên thì rất khó.

Thái Dương và dàn Táo quân 2025.

Sau 4 năm tham gia Táo Quân, anh cảm thấy cái được lớn nhất của mình là gì?

Nhiều người nói là danh tiếng nhưng với tôi, điều tôi thấy rõ nhất là sự vinh dự khi được mọi người biết đến như một nghệ sĩ trẻ tham gia Táo Quân. Tôi được gặp gỡ, học hỏi rất nhiều từ các anh chị đi trước về cách tập luyện, làm việc chuyên nghiệp. Đó là điều quý giá nhất mà tôi có được.

Nhiều người thường nói tham gia Táo Quân sẽ giúp thay đổi cát-xê chạy show!?

Không hẳn là thế đâu! Thú thật tôi không quá để ý nhiều đến chuyện cát-xê. Tôi nghĩ xã hội sẽ trả công xứng đáng với giá trị mình mang lại. Tôi thường không tự định giá cho mình mà để thị trường quyết định.

Năm nay thị trường nghệ thuật có phần ảm đạm, các show diễn của anh thế nào? Ngoài đóng phim, các show diễn so với mọi năm có khác không?

Vì tôi diễn hài nên các show cuối năm vẫn được mời khá nhiều, vẫn có lời mời đều đặn. Hơn nữa chúng tôi cũng có hệ thống kênh, nền tảng riêng trên mạng xã hội nên vẫn duy trì được lượng người xem ổn định.

Thái Dương góp mặt trong dàn Táo từ năm 2022.

Vẫn làm phim Tết dù thị trường ảm đạm

Năm nay không tham gia tập Táo quân, vậy dự án phim Tết của anh thế nào?

Tôi vẫn “đến hẹn lại lên” với phim Tết nhưng năm nay hơi khác so với năm trước một chút, đó là tôi làm phim ca nhạc, chủ đề về tình yêu và Tết.

Dàn diễn viên dự kiến là Thái Học, Đình Dũng, Thái Sơn, Cường Cá, Duy Nam,... Chắc sẽ quay vào giữa tháng này.

Anh có cảm nhận như thế nào về thị trường phim Tết hiện nay? Theo anh, đâu là những nguyên nhân khiến phim Tết thời gian gần đây không còn sôi động như trước?

Thực ra mấy năm gần đây phim Tết đã khá ảm đạm rồi. Nguyên nhân chính là kịch bản hay ít, nhà đầu tư cũng không nhiều. Thêm nữa, chất lượng phim Tết ra rạp và các loại phim khác ngày càng cao, nên phim Tết phát hành kênh cũng khó cạnh tranh.

Diễn viên Thái Dương.

Thái Dương biến hoá đa dạng khi đóng phim hài.

Như tôi, làm phim cũng có nhãn hàng, đối tác hỗ trợ nhưng thực tế là số tiền thu về hầu như tôi đầu tư hết vào sản xuất, gần như không có lời lãi gì đâu. Đến giờ tôi vẫn làm phim Tết với tâm thế tri ân khán giả của mình - những người đã theo dõi và ủng hộ mình suốt thời gian qua. Đó là lý do em vẫn tiếp tục làm phim Tết dù không có lời nhiều, thậm chí có năm còn lỗ nặng chứ (Cười).

Nhiều diễn viên hài đã lấn sang truyền hình khá thành công nhưng ở mảng này anh vẫn có vẻ hơn “đuối” nhỉ?

- Tôi cũng nhận được lời mời của 1 số phim nhưng đáng tiếc đều vào lúc tôi bận. Công việc của tôi cũng bận thật, bởi vì có công ty rồi các dự án khác mà đi mất mấy tháng để đóng phim truyền hình thì tôi không không xoay được. Hơn nữa, tôi cũng chưa quen với việc làm phim dài nên đôi khi chưa quyết liệt. Nhưng phim truyền hình cũng là cách đến gần với khán giả hơn nữa nên trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng để có vai diễn truyền hình.

Cảm ơn chia sẻ của Thái Dương!

Táo quân 2025.












