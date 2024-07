Tàu cá bị đâm chìm trên biển, 4 ngư dân Quảng Ngãi thoát nạn

Trước đó, lúc 00h42 ngàỵ 27/6, trong lúc tàu cá QNg- 95410- TS đang trên đường về đảo Lý Sơn, khi tàu đi đến vị trí cách Đông Nam đảo Lý Sơn khoảng 15 hải lý thì va chạm với tàu hàng (không rõ số hiệu), di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc.

Bộ đội Biên phòng kiểm tra vết thương trên đầu ngư dân.

Vụ va chạm khiến tàu cá QNg- 95410- TS bị lật và chìm hoàn toàn, 04 thuyền viên thoát được ra bên ngoài và được tàu cá QNg - 92737 - TS do ông Phạm Tám ở xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi tiếp cận cứu vớt an toàn. Do đêm tối, tầm nhìn hạn chế nên thuyền trưởng và các thuyền viên không nhìn thấy và nhận dạng được tàu vận tải nói trên.

Lúc 09 giờ ngày 27/6, tàu cá QNg- 92737- TS đã đưa 04 ngư dân của tàu cá QNg - 95410 - TS về đến Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ an toàn.

Các ngư dân được một tàu cá địa phương vớt và đưa vào bờ.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi làm việc với chủ tàu và các ngư dân để xác minh thông tin, đồng thời đề nghị Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi phối hợp xác minh hành trình của các tàu vận tải hoạt động qua lại khu vực và thời gian nêu trên; trong quá trình kiểm tra, kiểm soát phương tiện ra, vào cảng, kịp thời phát hiện tàu vận tải có dấu hiệu xảy ra va chạm để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Các ngư dân đi trên tàu cá bị đâm chìm.

Tàu cá QNg - 95410 - TS, công suất 730 sức ngựa, dài gần 15m, do bà Trần Thị Không (59 tuổi) làm chủ, ông Nguyễn Văn Trung (60 tuổi) trú ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Tàu cá này xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngày 12/6, hành nghề Câu ở vùng biển Hoàng Sa, trên tàu có 04 ngư dân. Hiện cả 4 ngư dân này đều an toàn.