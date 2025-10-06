Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Doanh nghiệp bán lẻ chủ động đảm bảo nguồn cung hàng hóa như thế nào trước bão số 11?

Thứ hai, 19:00 06/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trước yêu cầu của ngành công thương Hà Nội về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, các đơn vị bán lẻ lớn trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô nhằm phục vụ nhu cầu người dân trước, trong và sau bão số 11.

Ngày 6/10, trao đổi với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), bà Trần Kim Nga - Giám đốc Đối ngoại MM Mega Market Việt Nam (siêu thị MM Mega Market) cho biết, ngay từ khi có thông tin dự báo về  bão số 11 và yêu cầu từ Sở Công thương  TP Hà Nội, hệ thống MM Mega Market đã tăng cường dự trữ lượng lớn hàng hóa thiết yếu như thực phẩm tươi sống, hàng khô, nước uống, mì ăn liền, đèn pin, pin, nến… tại các trung tâm phân phối khu vực Hà Nội.

"Về giá hàng hóa, chúng tôi tuyệt đối tuân thủ quy định của cơ quan quản lý Nhà nước, cam kết không tăng giá bán, không găm hàng, đầu cơ, đảm bảo nguồn cung ổn định và giá cả bình ổn trong mọi tình huống thời tiết", bà Nga cho hay. 

Video: Doanh nghiệp bán lẻ chủ động đảm bảo nguồn cung hàng hóa như thế nào trước bão số 11. 

Về hệ thống vận chuyển và giao hàng online, bà Nga cho biết, trong trường hợp hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn, ngập úng kéo dài nhiều ngày, thì khách hàng đặt mua hàng thực phẩm trực tuyến sẽ được hỗ trợ giao tận nhà, đưa hàng tận tay.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Đại diện Tập đoàn Central Retail Việt Nam (đơn vị điều hành siêu thị GO!, BigC) cho biết, đến thời điểm hiện tại, tình hình ngập úng mới xảy ra cục bộ tại một số khu vực, chưa ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung và khả năng cung ứng hàng hóa.

Doanh nghiệp bán lẻ đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định trước bão số 11 - Ảnh 1.

Các đơn vị bán lẻ lớn trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô trước, trong và sau bão số 11. Ảnh: Bảo Loan

Tuy nhiên, với hệ thống phân phối rộng khắp và lượng hàng dự trữ lớn, chúng tôi hoàn toàn có khả năng điều phối linh hoạt giữa các vùng, sẵn sàng đảm bảo nguồn cung ổn định trong giai đoạn hiện nay cũng như khi tình hình thời tiết diễn biến phức tạp hơn", đại diện Central Retail cho hay.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó GĐ Sở Công Thương TP Hà Nội, công tác điều phối nguồn hàng đã được ngành công thương Thành phố kích hoạt ngay khi có cảnh báo bão.

Sở yêu cầu các doanh nghiệp thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống đóng chai, nhiên liệu và vật dụng dân sinh.

Doanh nghiệp bán lẻ đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định trước bão số 11 - Ảnh 2.

Theo đại diện Sở Công Thương TP Hà Nội, công tác điều phối nguồn hàng đã được kích hoạt ngay khi có cảnh báo bão số 11. Ảnh: Bảo Loan

"Chúng tôi thường xuyên kiểm tra tình hình cung ứng tại các chợ, siêu thị, đồng thời phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ giá bán, ngăn chặn hành vi tăng giá bất hợp lý hoặc đầu cơ tích trữ hàng hóa", đại diện Sở Công thương cho hay.

Đại diện Sở cũng nhận định, với sự chuẩn bị chủ động của các doanh nghiệp bán lẻ lớn cùng nguồn hàng dự trữ dồi dào, thị trường Hà Nội được dự báo sẽ không xảy ra biến động lớn về giá cả sau bão số 11. Việc đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt và các phương án ứng phó linh hoạt sẽ giúp giữ ổn định thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 5/10, Sở Công thương TP Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại; đơn vị quản lý, khai thác chợ trên địa bàn Hà Nội tăng cường kiểm tra, đảm bảo phòng, chống cháy nổ, an toàn về người, tài sản, hàng hóa...

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại rà soát việc dự trữ hàng hóa phục vụ cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân theo phương châm "4 tại chỗ".

Hướng dẫn, kiểm tra các hộ kinh doanh đảm bảo ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng tăng giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng lợi dụng mưa, bão để nâng giá trục lợi.

Chủ động đảm bảo nguồn hàng từ các địa phương không bị ảnh hưởng bởi bão về các kho, điểm bán của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tăng cường bán hàng trực tuyến, hỗ trợ giao hàng nhanh; cung ứng hàng hóa phục vụ cứu trợ theo lệnh điều động của UBND thành phố.

Doanh nghiệp bán lẻ đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định trước bão số 11 - Ảnh 3.Giá bạc ngày 6/10: Thị trường trong nước tăng gần 400.000 đồng/kg

GĐXH - Nếu phiên cập nhật ngày cuối tuần dừng lại ở mức giá 50,506 triệu đồng/kg thì tại phiên cập nhật sáng nay, giá bạc đã tăng đến 50,879 triệu đồng/kg. Mức chênh lệch tương ứng là 375.000 đồng/kg.

Doanh nghiệp bán lẻ đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định trước bão số 11 - Ảnh 4.Giá bạc ngày 3/10: Bạc thế giới 'rơi tự do' trong đêm, thị trường trong nước giảm mạnh đầu phiên nhưng nhanh chóng tăng nhẹ

GĐXH - Giá bạc thế giới lao dốc rất nhanh vào khoảng hơn 20h đêm qua theo giờ Việt Nam và hồi phục vào rạng sáng nay. Với thị trường trong nước, giá bạc mở phiên sáng nay giảm còn 1.847 triệu đồng/lượng. Sau đó, hồi phục nhẹ.

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trước bão số 11: Hà Nội không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá trục lợi

Trước bão số 11: Hà Nội không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá trục lợi

Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóa

Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóa

Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10

Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảo

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảo

Hà Nội tăng hỗ trợ lãi suất vay mua xe buýt điện lên 70%

Hà Nội tăng hỗ trợ lãi suất vay mua xe buýt điện lên 70%

Cùng chuyên mục

Xe sedan hạng C giá 300 triệu đồng, siêu tiết kiệm xăng, chạy điện bền bỉ, rẻ hơn Kia Morning, Huyndai Grand i10 sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe sedan hạng C giá 300 triệu đồng, siêu tiết kiệm xăng, chạy điện bền bỉ, rẻ hơn Kia Morning, Huyndai Grand i10 sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe sedan hạng C xăng lai điện giá rẻ, ngoại hình sang trọng, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường, hứa hẹn hút khách.

Ngân hàng bất ngờ tung lãi suất tới 6% cho kỳ hạn 6 tháng

Ngân hàng bất ngờ tung lãi suất tới 6% cho kỳ hạn 6 tháng

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 6%/năm.

Giá lăn bánh Kia Moring mới nhất giảm sâu, thấp chưa từng có, Hyundai Grand i10 gặp sức ép doanh số

Giá lăn bánh Kia Moring mới nhất giảm sâu, thấp chưa từng có, Hyundai Grand i10 gặp sức ép doanh số

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning giảm sâu nhờ ưu đãi hấp dẫn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10.

Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có trong lịch sử còn kèm ưu đãi, cơ hội hiếm cho khách hàng

Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có trong lịch sử còn kèm ưu đãi, cơ hội hiếm cho khách hàng

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trạng đội giá cao gần như đã không còn.

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vespa, có smartkey chống trộm, pin bền, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam đẹp tựa Vespa, có smartkey chống trộm, pin bền, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện này đang là đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe điện phổ thông, hướng thẳng đến nhóm người dùng trẻ bởi trang bị "vượt tầm giá" và thiết kế hiện đại.

Giá bạc ngày 6/10: Thị trường trong nước tăng gần 400.000 đồng/kg

Giá bạc ngày 6/10: Thị trường trong nước tăng gần 400.000 đồng/kg

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Nếu phiên cập nhật ngày cuối tuần dừng lại ở mức giá 50,506 triệu đồng/kg thì tại phiên cập nhật sáng nay, giá bạc đã tăng đến 50,879 triệu đồng/kg. Mức chênh lệch tương ứng là 375.000 đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ở mức 138,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng điều chỉnh theo hướng người mua không mong muốn.

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 là bao

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 là bao

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 thực sự là những lựa chọn hấp dẫn cho khách Việt tìm kiếm iPhone cao cấp không kém gì iPhone 17 nhưng giá rẻ như bèo.

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc thiết kế đẹp lấn át cả Honda Vision và SH Mode có mức giá hấp dẫn chỉ từ 33 triệu đồng.

Trước bão số 11: Hàng hóa thiết yếu giảm sâu để kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ người dân

Trước bão số 11: Hàng hóa thiết yếu giảm sâu để kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ người dân

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bão số 11 được dự báo đang tiến vào đất liền, nhiều "ông lớn" bán lẻ tung thêm chương trình khuyến mại lớn, góp phần chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân.

Xem nhiều

Giá iPhone 15 giảm sốc, kéo theo iPhone 14 và iPhone 13 rẻ kỷ lục thành top 3 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 15 giảm sốc, kéo theo iPhone 14 và iPhone 13 rẻ kỷ lục thành top 3 iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá iPhone, iPhone 14, iPhone 13 rẻ chưa từng có, trở thành top 3 mẫu máy giá rẻ chủ lực.

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị hiện đại rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường
Giá xe máy Honda bất ngờ giảm sốc kèm khuyến mại khủng chưa từng có trong lịch sử, SH Mode, Vision nhận ưu đãi lớn

Giá xe máy Honda bất ngờ giảm sốc kèm khuyến mại khủng chưa từng có trong lịch sử, SH Mode, Vision nhận ưu đãi lớn

Giá cả thị trường
Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 là bao

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có dù xịn chẳng kém iPhone 17 là bao

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top