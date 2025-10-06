Ngày 6/10, trao đổi với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), bà Trần Kim Nga - Giám đốc Đối ngoại MM Mega Market Việt Nam (siêu thị MM Mega Market) cho biết, ngay từ khi có thông tin dự báo về bão số 11 và yêu cầu từ Sở Công thương TP Hà Nội, hệ thống MM Mega Market đã tăng cường dự trữ lượng lớn hàng hóa thiết yếu như thực phẩm tươi sống, hàng khô, nước uống, mì ăn liền, đèn pin, pin, nến… tại các trung tâm phân phối khu vực Hà Nội.

"Về giá hàng hóa, chúng tôi tuyệt đối tuân thủ quy định của cơ quan quản lý Nhà nước, cam kết không tăng giá bán, không găm hàng, đầu cơ, đảm bảo nguồn cung ổn định và giá cả bình ổn trong mọi tình huống thời tiết", bà Nga cho hay.

Video: Doanh nghiệp bán lẻ chủ động đảm bảo nguồn cung hàng hóa như thế nào trước bão số 11.

Về hệ thống vận chuyển và giao hàng online, bà Nga cho biết, trong trường hợp hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn, ngập úng kéo dài nhiều ngày, thì khách hàng đặt mua hàng thực phẩm trực tuyến sẽ được hỗ trợ giao tận nhà, đưa hàng tận tay.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Đại diện Tập đoàn Central Retail Việt Nam (đơn vị điều hành siêu thị GO!, BigC) cho biết, đến thời điểm hiện tại, tình hình ngập úng mới xảy ra cục bộ tại một số khu vực, chưa ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung và khả năng cung ứng hàng hóa.

Các đơn vị bán lẻ lớn trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô trước, trong và sau bão số 11. Ảnh: Bảo Loan

Tuy nhiên, với hệ thống phân phối rộng khắp và lượng hàng dự trữ lớn, chúng tôi hoàn toàn có khả năng điều phối linh hoạt giữa các vùng, sẵn sàng đảm bảo nguồn cung ổn định trong giai đoạn hiện nay cũng như khi tình hình thời tiết diễn biến phức tạp hơn", đại diện Central Retail cho hay.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó GĐ Sở Công Thương TP Hà Nội, công tác điều phối nguồn hàng đã được ngành công thương Thành phố kích hoạt ngay khi có cảnh báo bão.

Sở yêu cầu các doanh nghiệp thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống đóng chai, nhiên liệu và vật dụng dân sinh.

Theo đại diện Sở Công Thương TP Hà Nội, công tác điều phối nguồn hàng đã được kích hoạt ngay khi có cảnh báo bão số 11. Ảnh: Bảo Loan

"Chúng tôi thường xuyên kiểm tra tình hình cung ứng tại các chợ, siêu thị, đồng thời phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ giá bán, ngăn chặn hành vi tăng giá bất hợp lý hoặc đầu cơ tích trữ hàng hóa", đại diện Sở Công thương cho hay.

Đại diện Sở cũng nhận định, với sự chuẩn bị chủ động của các doanh nghiệp bán lẻ lớn cùng nguồn hàng dự trữ dồi dào, thị trường Hà Nội được dự báo sẽ không xảy ra biến động lớn về giá cả sau bão số 11. Việc đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt và các phương án ứng phó linh hoạt sẽ giúp giữ ổn định thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 5/10, Sở Công thương TP Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại; đơn vị quản lý, khai thác chợ trên địa bàn Hà Nội tăng cường kiểm tra, đảm bảo phòng, chống cháy nổ, an toàn về người, tài sản, hàng hóa... Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại rà soát việc dự trữ hàng hóa phục vụ cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân theo phương châm "4 tại chỗ". Hướng dẫn, kiểm tra các hộ kinh doanh đảm bảo ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng tăng giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng lợi dụng mưa, bão để nâng giá trục lợi. Chủ động đảm bảo nguồn hàng từ các địa phương không bị ảnh hưởng bởi bão về các kho, điểm bán của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tăng cường bán hàng trực tuyến, hỗ trợ giao hàng nhanh; cung ứng hàng hóa phục vụ cứu trợ theo lệnh điều động của UBND thành phố.

