Thận trọng với nhau cài răng lược khi mang thai

Vừa qua, khi đi khám thai tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Gò Vấp, chị L.T.K.H (30 tuổi, TP.HCM, mang thai hơn 13 tuần) bất ngờ được chẩn đoán theo dõi nhau cài răng lược. Đây là một biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ được bác sĩ phát hiện thông qua quá trình siêu âm thai.

Ngay sau đó, ekip bác sĩ đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp và tư vấn cho sản phụ về nguy cơ cao trong thai kỳ. Trường hợp này được đánh giá đặc biệt phức tạp bởi phát hiện ở giai đoạn rất sớm, nguy cơ tiến triển nặng và đòi hỏi quá trình theo dõi kéo dài, liên tục giữa bác sĩ và gia đình.

Hình ảnh siêu âm thai của sản phụ cho thấy tình trạng nhau cài răng lược.

Theo BS Trần Thị Yến Nhi - Chuyên khoa Sản phụ khoa, Phòng khám Đa khoa Medlatec Gò Vấp, nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời, sản phụ có thể đối mặt với tình trạng xuất huyết ồ ạt, rối loạn huyết động, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nhau cài răng lược là gì?

Theo các bác sĩ, nhau cài răng lược là một trong những bệnh lý sản khoa hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ với thai nhi.

Tình trạng này xảy ra khi bánh nhau bám bất thường, xâm lấn quá sâu vào thành tử cung thay vì chỉ bám ở lớp nội mạc. Ở mức độ nặng, gai nhau có thể xuyên qua toàn bộ thành tử cung, thậm chí xâm lấn sang các cơ quan lân cận như bàng quang, trực tràng.

Nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời, nhau cài răng lược có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như:

- Băng huyết sau sinh nặng do nhau bám chặt, không bong tróc được, gây chảy máu ồ ạt và khó kiểm soát.

- Nguy cơ phải cắt bỏ tử cung để cầm máu, khiến người mẹ mất đi khả năng sinh sản về sau.

- Sốc mất máu, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan nếu tình trạng chảy máu không kiểm soát.

- Nguy hiểm cho thai nhi: Trẻ có thể sinh non, suy thai hoặc tử vong trong bụng mẹ.

Ai dễ bị nhau cài răng lược?

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, cơ chế chính xác của nhau cài răng lược có liên quan đến những tổn thương hoặc bất thường ở niêm mạc tử cung. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm:

- Tiền sử mổ lấy thai nhiều lần: Mỗi lần mổ có thể để lại sẹo, tạo điều kiện cho nhau thai bám bất thường ở lần mang thai sau.

- Phẫu thuật tử cung trước đó: Nạo hút thai, bóc nhân xơ, nội soi buồng tử cung...

- Nhau tiền đạo: Nhau bám thấp che lấp cổ tử cung, nếu kèm vết sẹo mổ cũ thì nguy cơ nhau cài răng lược càng cao.

- Sản phụ lớn tuổi: Đây cũng là yếu tố được cho rằng bất lợi dẫn đến tình trạng nhau cài răng lược.

Các bác sĩ cho biết, khi được chẩn đoán nhau cài răng lược, sản phụ sẽ được bác sĩ sản khoa xây dựng kế hoạch quản lý thai kỳ chặt chẽ như: Theo dõi kỹ lưỡng bằng siêu âm định kỳ cho thai phụ thuộc nhóm nguy cơ cao; lên kế hoạch mổ lấy thai chủ động tại bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị hồi sức, ngân hàng máu và ekip phẫu thuật giàu kinh nghiệm.

Trong nhiều trường hợp, bác sĩ buộc phải cắt tử cung toàn phần ngay sau khi lấy thai để phòng ngừa băng huyết đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Trần Thị Yến Nhi, nhau cài răng lược là bệnh lý nguy hiểm nhưng thường không có triệu chứng rõ ràng. Nếu chỉ dựa vào biểu hiện lâm sàng, thai phụ và gia đình rất khó nhận biết.

Nhờ có siêu âm sản khoa và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại, bác sĩ có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường của bánh nhau ngay từ giai đoạn sớm. Điều này cho phép xây dựng kế hoạch theo dõi và can thiệp phù hợp, giảm thiểu tối đa nguy cơ biến chứng nặng.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, các mẹ bầu cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ để kịp thời phát hiện và xử trí sớm các biến chứng (nếu có), tránh tình huống xấu có thể xảy ra.