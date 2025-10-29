Chạy đua cứu mẹ con thai phụ mang song thai khác vị trí hiếm gặp

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận và xử trí trường hợp ca song thai khác vị trí hiếm gặp.

Theo đó, bệnh nhân nữ, sinh năm 1995, quê Vĩnh Phúc được đưa vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hố chậu trái, mệt mỏi, choáng váng. Siêu âm cho thấy một túi thai trong buồng tử cung khoảng 5 tuần tuổi, đồng thời ổ bụng có nhiều dịch máu – nghi ngờ chửa ngoài tử cung trái vỡ.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Khai thác tiền sử được biết, bệnh nhân chưa có con, từng hai lần thai lưu – một lần ở tuần thứ 8 và một lần do thai bất thường (Hygroma Kystique - Hẹp động mạch phổi). Sau nhiều năm điều trị, tháng 8/2025, bệnh nhân được kích thích phóng noãn kết hợp quan hệ tự nhiên, sau đó có thai.

Khi thai được khoảng 5 tuần, bệnh nhân bắt đầu thấy đau âm ỉ vùng hố chậu trái. Ban đầu, tại cơ sở y tế địa phương, chị được chẩn đoán quá kích buồng trứng, theo dõi nội khoa. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, cơn đau ngày càng dữ dội nên chị được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Kết quả siêu âm chuyên sâu xác định song thai khác vị trí – một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ và gây chảy máu ổ bụng.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được hội chẩn khẩn cấp với TS.BS Đào Thị Hoa – Trưởng khoa Khám bệnh. Ê-kíp phẫu thuật do BSCKII. Phạm Minh Giang làm phẫu thuật viên chính nhanh chóng tiến hành mổ cấp cứu.

Trong phẫu thuật, ê-kíp phát hiện khoảng 600ml máu loãng và máu cục, khối chửa vòi tử cung trái vỡ, đang chảy máu vào trong ổ bụng. Bác sĩ tiến hành cắt vòi tử cung trái, kiểm soát chảy máu triệt để, hút sạch máu và rửa ổ bụng, đồng thời hạn chế tối đa tác động vào tử cung nhằm tránh ảnh hưởng đến thai trong buồng tử cung.

BSCKII. Phạm Minh Giang cho biết: Đây là một ca bệnh đặc biệt khi bệnh nhân vừa có thai trong buồng tử cung, vừa có thai ở vòi tử cung trái đã vỡ gây chảy máu ổ bụng. Những trường hợp này ít gặp và đôi khi khó chẩn đoán, đòi hỏi các bác sĩ phải có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Nếu không được phát hiện và xử trí nhanh chóng, người mẹ có thể sốc mất máu, nguy hiểm tính mạng, còn thai trong tử cung dễ sảy thai hoặc mất tim thai.

Rất may mắn, bệnh nhân được chẩn đoán chính xác, can thiệp phẫu thuật kịp thời, đảm bảo an toàn cho mẹ và giữ được thai trong tử cung.

Hiện tại, thai phát triển tốt ở tuần thứ 9, tim thai rõ ràng và tiếp tục được theo dõi qua khám thai định kỳ.