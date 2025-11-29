Mới nhất
Thân thế cựu thành viên nhóm 'Mắt ngọc' - bạn gái lâu năm của Liên Bỉnh Phát

Thứ bảy, 16:00 29/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngọc Kayla là bạn gái lâu năm của diễn viên Liên Bỉnh Phát, đời thực cô có thân thế ra sao?

Thân thế bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ảnh 1.Liên Bỉnh Phát tiết lộ về bạn gái là nữ ca sĩ trong nhóm nhạc quen mặt với khán giả

GĐXH - Liên Bỉnh Phát tâm sự về chuyện tình cảm 5 năm với bạn gái là ca sĩ nhân dịp anh ra Hà Nội dự công chiếu phim anh đóng chính "Quán Kỳ Nam".

Thân thế bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ảnh 2.

Kayla Ngọc và Liên Bỉnh Phát mới đây đã có màn "kiss cam" gây sốt mạng xã hội khiến giới trẻ "rần rần" chia sẻ và bình luận. Cụ thể, trong một liveshow của ca sĩ Quốc Thiên, Liên Bỉnh Phát đã quay sang hôn má Kayla Ngọc. Màn "kiss cam" này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok.

Thân thế bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ảnh 3.

Nói về "kiss cam" này, Liên Bỉnh Phát cho biết đó là một sự tình cờ và không muốn mọi người chú ý quá nhiều vào câu chuyện tình ái.

Thân thế bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ảnh 4.

Về công việc, nam diễn viên cảm thấy biết ơn khi bạn gái luôn hiểu và tôn trọng tính chất nghề diễn, nghề khó tránh khỏi các cảnh tình cảm: "Chúng tôi rất thẳng thắn. Trước mỗi dự án đều chia sẻ mức độ tình cảm của nhân vật. Có phim bạn ấy không thoải mái thì sẽ không xem, và tôi tôn trọng điều đó". Trong hình ảnh này là lúc Kayla Ngọc đón Liên Bỉnh Phát từ giải Kim Chung trở về. Cô hạnh phúc ăn mừng và chia sẻ niềm vui giành giải lớn với người yêu điển trai.

Thân thế bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ảnh 5.

Về thân thế Ngọc Kayla, cô tên thật là Phan Thị Ngọc Thương, sinh năm 1991 tại Đà Nẵng. Cô từng là một trong những mảnh ghép nổi bật của nhóm nhạc Mắt Ngọc - nhóm nhạc nữ gắn liền với ký ức của thế hệ 8x, 9x.

Thân thế bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ảnh 6.

Năm 2015, Ngọc Kayla gia nhập nhóm, đảm nhận vị trí thay thế Hoàng Oanh. Dù thời điểm đó cô phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều từ người hâm mộ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Ngọc Kayla đã chứng minh được thực lực của mình. Giọng hát sáng, phong cách trình diễn tự tin và năng lượng tươi mới giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt trung tâm của nhóm.

Thân thế bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ảnh 7.

Ngọc Kayla còn thử sức tại chương trình Giọng hát Việt 2017, về đội huấn luyện viên Đông Nhi. Dù không tiến sâu trong cuộc thi, nhưng nhờ ngoại hình xinh xắn, phong thái biểu diễn cuốn hút và tinh thần cầu tiến, cô vẫn để lại ấn tượng riêng trong lòng khán giả.

Thân thế bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ảnh 8.

Trong suốt một thập kỷ sau khi thi Giọng hát Việt, Ngọc Kayla vẫn cố gắng cống hiến hết mình cho âm nhạc. Dù không quá nổi bật nhưng người đẹp vẫn luôn nỗ lực để làm hài lòng khán giả. Có tin đồn cho rằng vì nhà nữ ca sĩ có điều kiện nên cô không cần sự nghiệp "bứt phát". Trước những thông tin này, Kayla Ngọc cho rằng không hẳn vậy, dù có nền tảng tốt, cô vẫn muốn mình xuất sắc hơn để phục vụ khán giả.

Thân thế bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ảnh 9.
Thân thế bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ảnh 10.
Thân thế bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ảnh 11.
Thân thế bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ảnh 12.
Thân thế bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ảnh 13.

Ngoài tài năng âm nhạc, Kayla Ngọc còn gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng dù đã 34 tuổi.

Liên Bỉnh Phát khi nói về mối quan hệ tình cảm với Kayla Ngọc. Clip: Đỗ Quyên

Ảnh: FBNV

Thân thế bạn gái Liên Bỉnh Phát - Ảnh 14.Báo Trung ca ngợi Liên Bỉnh Phát là 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam'

Liên Bỉnh Phát trở thành tâm điểm truyền thông châu Á khi báo quốc tế hết lời khen ngợi diễn xuất tinh tế, ví anh như “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”.

 

Đỗ Quyên
