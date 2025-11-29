Thân thế cựu thành viên nhóm 'Mắt ngọc' - bạn gái lâu năm của Liên Bỉnh Phát

Trong suốt một thập kỷ sau khi thi Giọng hát Việt, Ngọc Kayla vẫn cố gắng cống hiến hết mình cho âm nhạc. Dù không quá nổi bật nhưng người đẹp vẫn luôn nỗ lực để làm hài lòng khán giả. Có tin đồn cho rằng vì nhà nữ ca sĩ có điều kiện nên cô không cần sự nghiệp "bứt phát". Trước những thông tin này, Kayla Ngọc cho rằng không hẳn vậy, dù có nền tảng tốt, cô vẫn muốn mình xuất sắc hơn để phục vụ khán giả.