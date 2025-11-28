Liên Bỉnh Phát tiết lộ về bạn gái là nữ ca sĩ trong nhóm nhạc quen mặt với khán giả

Báo Trung ca ngợi Liên Bỉnh Phát là 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam' Liên Bỉnh Phát trở thành tâm điểm truyền thông châu Á khi báo quốc tế hết lời khen ngợi diễn xuất tinh tế, ví anh như “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”.

Vui khi được khen có "phản ứng hóa học" với Đỗ Thị Hải Yến

Liên Bỉnh Phát ra Hà Nội giao lưu với khán giả khi phim "Quán Kỳ Nam" ra rạp. Trong suất chiếu sớm, khi nhận được phản hồi tích cực của khán giả, nam diễn viên quê Cà Mau (cũ) cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng. Anh nói: "Ban đầu tôi khá hồi hộp và lo lắng không biết khán giả Hà Nội có yêu mến Khang và Kỳ Nam không? Nhưng khi phim chiếu xong, tôi thấy mọi người có vẻ rất thích. Phản ứng này của mọi người như một động lực giúp tôi tin vào chính mình và cố gắng hơn".

Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến được khen có "phản ứng hóa học" trong "Quán Kỳ Nam".

Liên Bỉnh Phát trong phim điện ảnh "Quán Kỳ Nam" có màn trình diễn cảm xúc cùng Đỗ Thị Hải Yến. Dù đóng phim tình cảm với đàn chị lớn hơn tuổi nhưng Liên Bỉnh Phát không bị "khớp" mà tạo được "phản ứng hóa học" với cô. "Nếu mọi người thấy được phản ứng hóa học đó, diễn viên chúng tôi hạnh phúc vì đã làm tròn bài toán cảm xúc", nam diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ.

Được biết, trước khi phim bấm máy một tháng, anh và Hải Yến gặp nhau mỗi ngày để làm việc cùng đạo diễn, tạo sự ăn ý cần thiết cho mối quan hệ phức tạp giữa Khang và Kỳ Nam. Nói về cảm xúc khi diễn cảnh tình cảm với Đỗ Thị Hải Yến, nam diễn viên cho biết: "Khi đối diện chị Yến, tôi không còn thấy chị nữa mà thấy nhân vật Kỳ Nam. Cái run đó là của Khang, sự chần chừ, bồi hồi của một người trẻ trước tình cảm vượt khuôn mẫu". Nam diễn viên thừa nhận trong hoàn cảnh đó, nhân vật cũng không thể trao một nụ hôn kéo dài vì còn nhiều rào cản nội tâm.

Liên Bỉnh Phát cảm thấy vui khi khán giả khen nhân vật của mình.

Ngoài ra, Liên Bỉnh Phát còn cho biết, khi vào nhân vật thì mình phải là nhân vật đó chứ không thể mang bản thân vào được. Đặc biệt khi làm việc với Leon Lê - đạo diễn "Quán Kỳ Nam" thì Liên Bỉnh Phát càng phải chỉn chu, phải sống trong nhân vật chứ không phải là tính cách của Liên Bỉnh Phát. Nam diễn diễn viên cho biết đạo diễn rất khó tính và cầu toàn khi yêu cầu diễn viên phải hóa thân đúng cảm xúc của nhân vật. "Trong từ điển của đạo diễn, không bao giờ có từ "sao cũng được". Anh chỉ quay phim khi mọi thứ đã thật sự hoàn hảo", nam diễn viên cho hay.

Chính sự nỗ lực, chỉn chu và khó tính của Leon Lê đã giúp cho Liên Bỉnh Phát trưởng thành từ "Song Lang" cho đến "Quán Kỳ Nam". Và nhờ đó anh có một năm 2025 phát triển rực rỡ khi nổi tiếng ở chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", và mới đây anh giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất (Thị đế) tại Giải Kim Chung lần thứ 60 của Đài Loan (Trung Quốc) với vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim "Bác sĩ tha hương". Chiến thắng này giúp anh trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên đoạt giải tại một giải thưởng điện ảnh uy tín của châu Á.

Không được đào tạo bài bản về nghề diễn nhưng Liên Bỉnh Phát luôn cố gắng trau dồi và nắm bắt cơ hội.

Trước thắc mắc liệu danh tiếng đến nhanh có tạo áp lực, Liên Bỉnh Phát trả lời chân thành: "Tôi làm nghề giải trí nên luôn cố gắng nắm bắt cơ hội. Năm nay tôi quay hai phim ở hai thời điểm khác nhau, điều đó là may mắn. Tôi chỉ muốn giữ lửa nghề, trau dồi thêm để không bỏ lỡ cơ hội nào".

Bạn gái thấu hiểu và tôn trọng công việc

Liên Bỉnh Phát là người nổi tiếng nhưng anh không ngại công khai chuyện tình cảm với bạn gái là ca sĩ Kayla Ngọc. Nam diễn viên cho biết quen Ngọc Kayla - cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc - qua những lần làm chung sự kiện trước đây, khi anh còn là MC, chưa lấn sân đóng phim. Mới đây hình ảnh anh quay sang hôn má bạn gái trước sự cổ vũ của Quốc Thiên và hàng nghìn người tại một concert âm nhạc đã gây sốt mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok.

Màn "kiss cam" của Liên Bỉnh Phát và Kayla Ngọc gây sốt trên mạng xã hội.

Nói về "kiss cam" này, Liên Bỉnh Phát cho biết đó là một sự tình cờ và không muốn mọi người chú ý quá nhiều vào câu chuyện tình ái. Về công việc, nam diễn viên cảm thấy biết ơn khi bạn gái luôn hiểu và tôn trọng tính chất nghề diễn, nghề khó tránh khỏi các cảnh tình cảm: "Chúng tôi rất thẳng thắn. Trước mỗi dự án đều chia sẻ mức độ tình cảm của nhân vật. Có phim bạn ấy không thoải mái thì sẽ không xem, và tôi tôn trọng điều đó".

Liên Bỉnh Phát cũng chia sẻ thêm về lý do sẵn sàng công khai mối quan hệ: "Người đã đồng hành với mình trong khoảng thời gian dài, sự hiện diện của người đó rất quan trọng. Tôi là người tôn trọng cảm xúc cá nhân và sự công nhận. Dù mình có là ai đi chăng nữa thì giữa hai người vẫn là sự rõ ràng, không giấu diếm hay dối lừa".

Liên Bỉnh Phát thừa nhận là người hướng nội, sống khá khô khan.

Trong cuộc sống thường ngày, Liên Bỉnh Phát thừa nhận bản thân là người "hướng nội", anh không lãng mạn và khá khô khan. Tuy nhiên vì đã quen biết nhiều năm qua nên Ngọc Kayla luôn thấu hiểu và tin tưởng vào Liên Bỉnh Phát.

Còn với Liên Bỉnh Phát, anh cũng dành tình cảm đậm sâu với bạn gái. Khi được hỏi "sẽ chọn tình yêu hay sự nghiệp như Khang trong "Quán Kỳ Nam", nam diễn viên trả lời anh chọn hạnh phúc. Với Liên Bỉnh Phát, việc cân bằng 2 điều này khiến anh cảm thấy bình an.

Liên Bỉnh Phát và bạn gái muốn được bình yên và mong khán giả ghi nhận họ ở công việc. Clip: Đỗ Quyên

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, từng là thủ khoa ngành Du lịch của Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Nam diễn viên kể, thời sinh viên, bản thân anh phải đi làm thêm đủ thứ việc từ phục vụ quán cà phê, nhà hàng, giao hàng, rồi đi múa trong các đội khánh tiết, nhà hàng tiệc cưới… để kiếm thêm thu nhập. Song Lang giúp Liên Bỉnh Phát giành giải Diễn viên triển vọng tại Tokyo Gemstone Award, tiếp đó là danh hiệu Ngôi sao châu Á mới tại Asian Stars Up Next Award (2019). Gần đây, Liên Bỉnh Phát vừa chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị đế) tại Giải Kim Chung lần thứ 60.



