Vật phẩm phong thủy cho phòng lãnh đạo giải tam tai, chiêu tài hút lộc
GĐXH - Lãnh đạo là người đưa ra các chiến lược thực thi để chèo lái cơ quan. Ngoài tài năng và năng lực của bản thân, thì phong thủy cho rằng, yếu tố phong thủy trong phòng làm việc cũng đóng vai trò không nhỏ quyết định đến sự thuận lợi và phát triển của cơ quan.
Lý do nên trang trí vật phẩm phong thủy cho phòng lãnh đạo
Tạo cảm giác thoải mái: Các vật phẩm phong thủy cho bàn lãnh đạo có thể giúp tạo ra một môi trường làm việc thoải mái và phát huy khả năng sáng tạo, quyết đoán của lãnh đạo. Khi không gian làm việc thoải mái sẽ dẫn đến công việc trở nên hiệu quả hơn.
Thu hút tài lộc: Vật phẩm phong thủy cũng góp phần không nhỏ trong việc thu hút tài lộc và chiêu tài vượng khí. Vì vậy, trang trí bàn làm việc của bạn theo nguyên tắc phong thủy có thể mang lại may mắn và cơ hội kinh doanh suôn sẻ.
Cân bằng ngũ hành: Trong phong thủy, việc cân bằng ngũ hành như mộc, hỏa, thổ, kim, thủy là điều vô cùng quan trọng. Trang trí văn phòng của bạn để cân bằng 5 yếu tố này có thể tạo ra sự ổn định và hài hòa trong không gian làm việc.
Món đồ phong thủy phù hợp sẽ làm gia tăng nguồn năng lượng tích cực và đem lại may mắn cho người lãnh đạo. Ngược lại, nếu mua đồ phong thủy ngẫu hứng có thể làm kìm hãm sự phát triển, thậm chí gây tổn hại đến sức khỏe và hao tốn tiền của.
Vật phẩm phong thủy cho bàn lãnh đạo thu hút tài lộc
Quả cầu phong thủy
Quả cầu phong thủy là một trong những vật phẩm phong thủy cho bàn lãnh đạo được nhiều quản lý yêu thích, lựa chọn cho không gian làm việc của mình.
Quả cầu phong thủy hấp thụ tinh hoa linh khí của đất trời, nên người xưa cho rằng quả cầu phong thủy mang trong mình nguồn năng lượng dương khí dồi dào.
Bên cạnh đó, hình tròn của cầu đá phong thủy cũng tượng trưng cho tâm hạnh, nguyên khí của đất trời. Giúp mang lại cho người sở hữu nhiều năng lượng và thăng tiến trong sự nghiệp.
Một lưu ý với những người mệnh Kim và Thủy, khi tìm đá phong thủy nên chọn những viên màu trắng, đặt ở hướng Tây giúp trấn áp năng lượng xấu và trấn áp khí xấu, chiêu tài hóa sát hiệu quả.
Tượng linh vật
Từ cổ chí kim, người Á Đông đã luôn tâm niệm rằng, các mẫu tượng linh vật luôn mang đến nhiều tài lộc, thuận lợi và may mắn. Linh vật cũng là một trong những biểu tượng ẩn chứa nhiều linh khí và mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong đời sống.
Một số tượng linh vật phong thủy được nhiều người biết đến như tượng Kỳ Lân, tượng cóc ngậm tiền, tượng rồng đầu rùa, tượng cá chép hóa rồng, tượng ngựa nước…
Khi chọn hình linh vật, bạn nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ xem tượng nào tương hợp với tuổi của mình. Đồng thời, chú ý đến màu sắc, kích thước và chất liệu để tránh xung khắc. Chỉ khi tương hợp với tuổi tác và mệnh của người lãnh đạo thì mới mang lại may mắn và xua tan những điềm xấu. Nếu như đang tìm kiếm vật phẩm phong thủy cho bàn lãnh đạo, thì đây là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn.
Tam tinh Phúc – Lộc – Thọ
Phúc – Lộc – Thọ là ba vị thần mang lại may mắn, sức khỏe và giàu có được nhiều lựa chọn làm vật phẩm phong thủy cho bàn lãnh đạo. Theo quan niệm dân gian, tượng "Phúc" là biểu tượng cho của cải, may mắn và hạnh phúc viên mãn.
Tượng "Lộc" tượng trưng cho tài lộc, giàu có, giúp cho con đường quan lộc trở nên hanh thông và suôn sẻ. Còn tượng "Thọ" là đại diện cho sự trường thọ và sức khỏe.
Thuyền chở vàng
Thuyền chở vàng là vật phẩm phong thủy cho bàn làm việc lãnh đạo với nhiều ý nghĩa đẹp đẽ. Thông thường, trên cánh buồm của con thuyền vàng có viết bốn chữ "Tiền Trình Dĩ Cẩm" (tương lai đẹp như gấm) hay "Nhất Phàm Phong Thuận" (một chiếc thuyền buồm thuận gió).
Vật phẩm phong thủy cho bàn lãnh đạo này mang hàm ý như một con tàu chở đầy vàng bạc chạy vào công ty, sẽ giúp thu được nhiều lợi lộc và phú quý, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Khi bố trí vật phẩm phong thủy này, bạn nên để mũi thuyền hướng vào bên trong của bàn làm việc.
Để kích hoạt sự may mắn trong kinh doanh thì thuyền buồm chở vàng là sự lựa chọn mà bạn không nên bỏ qua.
Gậy như ý
Gậy như ý (Vương Trượng) là vật đại diện cho quyền lực mà các vị vua, quan lại thời xưa luôn sở hữu. Nó là một loại vật phẩm vô cùng quan trọng trong phong thủy, có tác dụng củng cố địa vị và quyền lực cho các nhà lãnh đạo. Đồng thời, mang lại công danh, uy quyền, sự tôn nghiêm và tài lộc đến cho chủ nhân.
Bên cạnh đó, gậy như ý còn giúp hội tụ linh khí may mắn, hóa giải mọi hung khí và giúp gia chủ công thành danh toại. Chính vì thế, gậy như ý đã trở thành vật phẩm phong thủy lý tưởng trên bàn của nhiều nhà lãnh đạo.
Ngoài ra, gia chủ nên đặt vật phẩm phong thủy cho bàn lãnh đạo này theo hướng Tây-Bắc để gậy như ý phát huy hết công năng đối với công việc và sự nghiệp của mình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
