Thang máy FujiKi đơn vị hàng đầu trong phân khúc thang máy Homelift phi tiêu chuẩn
Tại các đô thị lớn, việc sở hữu một ngôi nhà phố tiện nghi nhưng bị giới hạn diện tích luôn là bài toán nan giải với nhiều gia chủ. Thấu hiểu khó khăn này, thang máy FujiKi lựa chọn dòng Homelift phi tiêu chuẩn như giải pháp "may đo", phù hợp với những vị trí nhà phố khó lắp đặt.
Giải pháp thang máy chuyên biệt cho nhà phố diện tích nhỏ
Nhà phố hay nhà ống diện tích hạn chế thường đối mặt với bài toán nan giải khi lắp thang máy. Hố thang nhỏ hẹp, mặt bằng lệch hoặc không đủ không gian cho hố Pit tiêu chuẩn khiến nhiều giải pháp thông thường trở nên bất khả thi, tạo ra rào cản kỹ thuật khó vượt qua.
Giải pháp thang máy homelift phi tiêu chuẩn ra đời để "giải cứu" những không gian chật hẹp này. Với thiết kế linh hoạt, có thể tùy biến theo hình dạng và diện tích hố thang, loại thang này tối ưu hóa không gian sử dụng mà vẫn đảm bảo an toàn. Nó biến những ngôi nhà dưới 35m² hoặc mặt bằng phức tạp thành những không gian sống hiện đại, tiện nghi.
FujiKi mang đến mô hình triển khai toàn diện, từ tùy chỉnh chi tiết kỹ thuật đến kiểm soát chất lượng linh kiện tận gốc và tối ưu chi phí đầu tư. Nhờ đó, chủ nhà sở hữu thang máy "vừa khít" với không gian, vận hành ổn định, bền bỉ và tránh được những chi phí trung gian không cần thiết.
Thang máy FujiKi - Kế thừa tinh hoa công nghệ Nhật Bản & Châu Âu
FujiKi áp dụng quy trình thiết kế, sản xuất và lắp đặt thang máy theo định hướng chuẩn Nhật Bản và Châu Âu, lấy an toàn - độ bền - tính ổn định làm trọng tâm. Mọi hạng mục kỹ thuật đều được kiểm soát theo từng bước, từ khâu cấu hình thang, lựa chọn linh kiện đến lắp đặt và kiểm định vận hành.
Máy móc và tủ điện của thang máy FujiKi đều là hàng nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản và Hàn Quốc, đảm bảo đầy đủ tem mác và chứng nhận chất lượng. Kết hợp với quy trình lắp ráp theo công nghệ Nhật Bản, sản phẩm mang đến hiệu suất vận hành ổn định, chất lượng vượt trội và giá cả cạnh tranh
Song song với việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, thang máy FujiKi được sản xuất tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6396-28:2013 về cấu tạo và lắp đặt thang máy; TCVN 6396-50:2017 (tương đương EN 81-50:2014) về chất lượng linh kiện, độ bền kết cấu và khả năng chịu tải; bộ TCVN 6396 về yêu cầu kỹ thuật chung cho thang máy và TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998) cùng TCVN 6396-41:2018 về thang máy thủy lực, kiểm soát hệ thống truyền động và cơ chế dừng khẩn cấp.
Nhờ kết hợp quy trình chuẩn Nhật - Châu Âu với hệ thống TCVN, FujiKi mang đến giải pháp thang máy không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn đảm bảo tính an toàn, bền bỉ và hiệu quả vận hành lâu dài cho công trình.
Sự chuyên nghiệp hóa - Từ quy trình bài bản đến thi công chuẩn xác
Thang máy FujiKi là đơn vị làm việc bài bản và chuyên nghiệp ngay từ cách tiếp cận từng công trình. Mỗi dự án đều được khảo sát kỹ lưỡng, phân tích đặc điểm không gian và kết cấu. Từ đó đưa ra giải pháp thang máy phù hợp thay vì áp dụng một mẫu chung cho mọi ngôi nhà. Cách làm này giúp tối ưu cả về kỹ thuật, thẩm mỹ lẫn chi phí đầu tư.
Không chỉ tập trung vào việc lắp đặt một thiết bị di chuyển, FujiKi hướng tới giá trị sử dụng lâu dài cho gia đình. Thang máy được thiết kế để vận hành êm ái và thuận tiện cho mọi thành viên, từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ. Nhờ đó, góp phần cải thiện trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày trong không gian sống hiện đại.
Thông qua các giải pháp Homelift được cá nhân hóa theo từng công trình, FujiKi từng bước nâng tầm chất lượng cuộc sống cho các gia đình. Đó không chỉ là sự tiện nghi mà còn mang lại cảm giác an tâm, thoải mái và bền vững, thể hiện rõ triết lý làm nghề chuyên nghiệp.
Không gian hẹp không còn là giới hạn cho một cuộc sống tiện nghi. Liên hệ FujiKi để được tư vấn giải pháp thang máy phi tiêu chuẩn, an toàn và tối ưu cho chính ngôi nhà của bạn.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THANG MÁY FUJIKI
Cs 1: Xã Hải Hậu 1, Tỉnh Ninh Bình
Cs 2: Số 365 Thanh Niên, Phường Tân Hưng, Hải Phòng
Cs 3: SH1-06 KĐT Green Diamond, Phường Trần Hưng Đạo, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Cs 4: Số 15 Phan Văn Định, Phường Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng
Cs 5: Liên Trì 1, Phường Tuy Hòa, Phú Yên
Nhà máy HN: xã Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội
Nhà máy HCM: Đường Quốc Lộ 22, Ấp Chánh, xã Hóc Môn, TP.HCM
Hotline: 0973.486.283
Webiste: https://thangmayfujiki.com
Email: infor.fujiki@gmail.com
