Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Thang máy FujiKi đơn vị hàng đầu trong phân khúc thang máy Homelift phi tiêu chuẩn

Thứ hai, 15:30 22/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ

Tại các đô thị lớn, việc sở hữu một ngôi nhà phố tiện nghi nhưng bị giới hạn diện tích luôn là bài toán nan giải với nhiều gia chủ. Thấu hiểu khó khăn này, thang máy FujiKi lựa chọn dòng Homelift phi tiêu chuẩn như giải pháp "may đo", phù hợp với những vị trí nhà phố khó lắp đặt.

Giải pháp thang máy chuyên biệt cho nhà phố diện tích nhỏ

Nhà phố hay nhà ống diện tích hạn chế thường đối mặt với bài toán nan giải khi lắp thang máy. Hố thang nhỏ hẹp, mặt bằng lệch hoặc không đủ không gian cho hố Pit tiêu chuẩn khiến nhiều giải pháp thông thường trở nên bất khả thi, tạo ra rào cản kỹ thuật khó vượt qua.

Giải pháp thang máy homelift phi tiêu chuẩn ra đời để "giải cứu" những không gian chật hẹp này. Với thiết kế linh hoạt, có thể tùy biến theo hình dạng và diện tích hố thang, loại thang này tối ưu hóa không gian sử dụng mà vẫn đảm bảo an toàn. Nó biến những ngôi nhà dưới 35m² hoặc mặt bằng phức tạp thành những không gian sống hiện đại, tiện nghi.

FujiKi mang đến mô hình triển khai toàn diện, từ tùy chỉnh chi tiết kỹ thuật đến kiểm soát chất lượng linh kiện tận gốc và tối ưu chi phí đầu tư. Nhờ đó, chủ nhà sở hữu thang máy "vừa khít" với không gian, vận hành ổn định, bền bỉ và tránh được những chi phí trung gian không cần thiết.

Thang máy FujiKi đơn vị hàng đầu trong phân khúc thang máy Homelift phi tiêu chuẩn - Ảnh 1.

Xưởng lắp ráp thang máy FujiKi giúp kiểm soát chặt chẽ kích thước đúng tiêu chuẩn.

Thang máy FujiKi - Kế thừa tinh hoa công nghệ Nhật Bản & Châu Âu

FujiKi áp dụng quy trình thiết kế, sản xuất và lắp đặt thang máy theo định hướng chuẩn Nhật Bản và Châu Âu, lấy an toàn - độ bền - tính ổn định làm trọng tâm. Mọi hạng mục kỹ thuật đều được kiểm soát theo từng bước, từ khâu cấu hình thang, lựa chọn linh kiện đến lắp đặt và kiểm định vận hành.

Máy móc và tủ điện của thang máy FujiKi đều là hàng nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản và Hàn Quốc, đảm bảo đầy đủ tem mác và chứng nhận chất lượng. Kết hợp với quy trình lắp ráp theo công nghệ Nhật Bản, sản phẩm mang đến hiệu suất vận hành ổn định, chất lượng vượt trội và giá cả cạnh tranh

Song song với việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, thang máy FujiKi được sản xuất tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 6396-28:2013 về cấu tạo và lắp đặt thang máy; TCVN 6396-50:2017 (tương đương EN 81-50:2014) về chất lượng linh kiện, độ bền kết cấu và khả năng chịu tải; bộ TCVN 6396 về yêu cầu kỹ thuật chung cho thang máy và TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998) cùng TCVN 6396-41:2018 về thang máy thủy lực, kiểm soát hệ thống truyền động và cơ chế dừng khẩn cấp.

Nhờ kết hợp quy trình chuẩn Nhật - Châu Âu với hệ thống TCVN, FujiKi mang đến giải pháp thang máy không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn đảm bảo tính an toàn, bền bỉ và hiệu quả vận hành lâu dài cho công trình.

Thang máy FujiKi đơn vị hàng đầu trong phân khúc thang máy Homelift phi tiêu chuẩn - Ảnh 2.

Thang máy FujiKi đáp ứng đầy đủ điều kiện nghiệm thu, vận hành an toàn

Sự chuyên nghiệp hóa - Từ quy trình bài bản đến thi công chuẩn xác

Thang máy FujiKi là đơn vị làm việc bài bản và chuyên nghiệp ngay từ cách tiếp cận từng công trình. Mỗi dự án đều được khảo sát kỹ lưỡng, phân tích đặc điểm không gian và kết cấu. Từ đó đưa ra giải pháp thang máy phù hợp thay vì áp dụng một mẫu chung cho mọi ngôi nhà. Cách làm này giúp tối ưu cả về kỹ thuật, thẩm mỹ lẫn chi phí đầu tư.

Không chỉ tập trung vào việc lắp đặt một thiết bị di chuyển, FujiKi hướng tới giá trị sử dụng lâu dài cho gia đình. Thang máy được thiết kế để vận hành êm ái và thuận tiện cho mọi thành viên, từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ. Nhờ đó, góp phần cải thiện trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày trong không gian sống hiện đại.

Thông qua các giải pháp Homelift được cá nhân hóa theo từng công trình, FujiKi từng bước nâng tầm chất lượng cuộc sống cho các gia đình. Đó không chỉ là sự tiện nghi mà còn mang lại cảm giác an tâm, thoải mái và bền vững, thể hiện rõ triết lý làm nghề chuyên nghiệp.

Thang máy FujiKi đơn vị hàng đầu trong phân khúc thang máy Homelift phi tiêu chuẩn - Ảnh 3.

Giải pháp Homelift FujiKi nâng tầm chất lượng sống gia đình đô thị

Không gian hẹp không còn là giới hạn cho một cuộc sống tiện nghi. Liên hệ FujiKi để được tư vấn giải pháp thang máy phi tiêu chuẩn, an toàn và tối ưu cho chính ngôi nhà của bạn.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THANG MÁY FUJIKI

Cs 1: Xã Hải Hậu 1, Tỉnh Ninh Bình

Cs 2: Số 365 Thanh Niên, Phường Tân Hưng, Hải Phòng

Cs 3: SH1-06 KĐT Green Diamond, Phường Trần Hưng Đạo, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Cs 4: Số 15 Phan Văn Định, Phường Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

Cs 5: Liên Trì 1, Phường Tuy Hòa, Phú Yên

Nhà máy HN: xã Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội

Nhà máy HCM: Đường Quốc Lộ 22, Ấp Chánh, xã Hóc Môn, TP.HCM

Hotline: 0973.486.283

Webiste: https://thangmayfujiki.com

Email: infor.fujiki@gmail.com

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tiểu thương 'tiết lộ' nguồn gốc thực sự của một loại cam đang bán tràn ngập chợ Việt

Tiểu thương 'tiết lộ' nguồn gốc thực sự của một loại cam đang bán tràn ngập chợ Việt

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 phút trước

GĐXH - Loại cam này được đang rao bán đầy thị trường, được nhiều người tiêu dùng đánh giá vừa ngon, vừa bổ, giá lại rẻ.

Thịt ủ mát MEATDeli: 6 năm liên tiếp vào Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam

Thịt ủ mát MEATDeli: 6 năm liên tiếp vào Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Tại Lễ Công bố & Vinh danh Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 (Tin Dùng Việt Nam 2025) do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, tập đoàn Masan ghi dấu ấn khi có hai thương hiệu trong hệ sinh thái cùng được người tiêu dùng bình chọn.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 22/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 7,1%: Gửi 500 triệu đồng có bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 7,1%: Gửi 500 triệu đồng có bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 7,1%/năm.

Giá nhà phố thương mại tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa (Hà Nội) đang biến động như thế nào sau sáp nhập?

Giá nhà phố thương mại tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa (Hà Nội) đang biến động như thế nào sau sáp nhập?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Bỉm Nhật cho bé giá chỉ từ hơn 100.000 đồng/bịch: So kè Genki, Momotaro, Nepia Mamy Poko, loại nào ‘rẻ mà vẫn xịn’?

Bỉm Nhật cho bé giá chỉ từ hơn 100.000 đồng/bịch: So kè Genki, Momotaro, Nepia Mamy Poko, loại nào ‘rẻ mà vẫn xịn’?

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Bỉm Nhật đang ngày càng được nhiều gia đình Việt quan tâm nhờ chất lượng ổn định, thấm hút tốt và mức giá trải rộng từ bình dân đến trung cấp. Trong đó, Genki, Momotaro và Nepia Mamy Poko nổi bật với những ưu thế riêng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng từ ban ngày, vận động nhiều đến ban đêm cần chống tràn cao.

Xe máy điện Honda giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Wave Alpha khiến khách hàng xôn xao

Xe máy điện Honda giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Wave Alpha khiến khách hàng xôn xao

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda sở hữu thiết kế hoài cổ gợi nhớ dòng Super Cub huyền thoại, đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên thị trường xe máy điện nhập khẩu.

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Số lượng khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối tăng cao

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Số lượng khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối tăng cao

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ ngày 22 – 28/12/2025): Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này (từ ngày 22 – 28/12/2025): Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Giá bạc hôm nay (22/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá bán vượt 71,4 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (22/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá bán vượt 71,4 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Thị trường bạc trong nước đầu tuần ghi nhận diễn biến biến động mạnh. Ngay khi mở phiên, giá bán ra đã đứng trên mốc 70 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, giá bạc tiếp tục vượt ngưỡng 71,4 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Xe máy điện Honda giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Wave Alpha khiến khách hàng xôn xao

Xe máy điện Honda giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Wave Alpha khiến khách hàng xôn xao

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện của Honda sở hữu thiết kế hoài cổ gợi nhớ dòng Super Cub huyền thoại, đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên thị trường xe máy điện nhập khẩu.

Giá iPhone 15, iPhone 16 giảm sâu, thấp kỷ lục, xứng danh bộ đôi iPhone cao cấp rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 15, iPhone 16 giảm sâu, thấp kỷ lục, xứng danh bộ đôi iPhone cao cấp rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 22 – 28/12/2025): Một số khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 22 – 28/12/2025): Một số khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Sản phẩm - Dịch vụ
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế sang chảnh, trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ như Kia Morning, Hyundai i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế sang chảnh, trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ như Kia Morning, Hyundai i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top