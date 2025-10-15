Công an Hà Nội sau 6 tháng vận hành theo mô hình mới: Tội phạm giảm sâu, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, CATP Hà Nội đã tiên phong trong cả nước triển khai mô hình tổ chức công an địa phương 2 cấp, chính thức kết thúc hoạt động của công an cấp huyện. Ngay sau đó, một cuộc sắp xếp lại toàn diện tổ chức công an cấp xã theo địa giới hành chính mới của Thủ đô cũng được gấp rút triển khai.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi sơ kết đánh giá hoạt động điều tra và phòng chống tội phạm của CATP.

Từ 526 đơn vị cấp xã, bộ máy được tinh gọn chỉ còn 126 đơn vị (giảm 76%). Đây không chỉ là một phép tính cơ học về số lượng, mà là một cuộc cải tổ sâu sắc về tư duy, phương pháp làm việc theo phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Dù đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ và những thách thức chưa từng có tiền lệ, những kết quả ban đầu sau chặng đường ngắn ngủi đã khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, mang lại hiệu quả rõ nét và có sức lan tỏa.

Bám sát cơ sở, lắng nghe từ thực tiễn để tháo gỡ "điểm nghẽn"

Nhận thức rõ những khó khăn ban đầu khi một mô hình mới đi vào vận hành, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã thể hiện tinh thần cầu thị và quyết tâm bám sát thực tiễn. 7 đoàn công tác do các đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp chủ trì đã được thành lập, khẩn trương tiến hành kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ tại toàn bộ 126 xã, phường mới.

Các buổi làm việc không mang tính hình thức, mà thực sự đi sâu vào từng "điểm nghẽn". Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề nóng, sát sườn nhất với đời sống người dân và nhiệm vụ của người chiến sĩ công an cơ sở: từ công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, phòng chống tội phạm, cho đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được đặt lên hàng đầu.

Đoàn công tác của CATP Hà Nội làm việc với Công an phường Sơn Tây.

Thông qua đối thoại trực tiếp, các đoàn công tác không chỉ đánh giá kết quả, chỉ ra tồn tại, mà còn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ chính cán bộ, chiến sĩ và đại diện chính quyền địa phương. Nhiều khó khăn như khối lượng công việc tăng đột biến, trang thiết bị còn thiếu thốn, hay sự bỡ ngỡ ban đầu trong quy trình phối hợp mới đã được ghi nhận đầy đủ. Từ đó, các giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù từng địa bàn đã được đưa ra, thể hiện rõ tinh thần "cầm tay chỉ việc", tháo gỡ khó khăn từ gốc.

Tại các buổi làm việc, đại diện cấp ủy, chính quyền các địa phương đều ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng Công an cơ sở trong bối cảnh mới. Việc tinh gọn bộ máy đã giúp dòng chảy thông tin chỉ đạo được thông suốt, nhanh nhạy hơn, sự phối hợp giữa công an và chính quyền trong xử lý các vụ việc trở nên nhịp nhàng, hiệu quả. Những chuyến công tác về cơ sở này đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, hướng về cơ sở của Ban Giám đốc CATP, là cơ sở quan trọng để hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ nền tảng.

Tội phạm giảm kỷ lục, bình yên cho từng con ngõ

Minh chứng rõ nét và thuyết phục nhất cho hiệu quả của mô hình mới chính là những con số "biết nói" trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Với quyết tâm “chủ động tấn công, không đi sau tội phạm”, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô đã có sự chuyển biến tích cực chưa từng thấy.

Sau 6 tháng không tổ chức Công an cấp huyện, các đơn vị Công an cấp xã đã phát hiện gần 3.200 vụ, giảm 31,1% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2024; bắt giữ, vận động đầu thú gần 200 đối tượng truy nã. Sau 3 tháng triển khai Công an cấp xã mới, các đơn vị phát hiện gần 1.200 vụ, giảm 33,6% so với cùng kỳ năm trước; bắt giữ và thanh loại hơn 100 đối tượng truy nã.

Lực lượng công an đảm bảo sự hiện diện thường xuyên, liên tục tại các địa bàn.

Sự sụt giảm tội phạm ở mức kỷ lục này không phải là ngẫu nhiên. Nó đến từ việc lực lượng công an được tăng cường mạnh mẽ cho cơ sở, đảm bảo sự hiện diện thường xuyên, liên tục tại các địa bàn dân cư. Khi "tai mắt" của lực lượng chức năng có ở khắp nơi, các đối tượng tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố, trộm cắp vặt sẽ không còn đất hoạt động.

Bên cạnh đó, việc phân công, phân cấp rõ ràng đã phát huy vai trò chủ động của công an cấp xã. Thay vì phải báo cáo qua nhiều tầng nấc trung gian, công an xã giờ đây được trao quyền nhiều hơn trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các vụ việc ngay từ khi mới manh nha. Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ, khai thác triệt để Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng góp phần không nhỏ, giúp nhanh chóng xác minh đối tượng, truy vết tội phạm và quản lý chặt chẽ các đối tượng trong diện theo dõi.

Vận hành trơn tru các nhiệm vụ mới, giảm phiền hà cho dân

Một trong những thách thức lớn nhất của cuộc cải tổ là việc CATP Hà Nội tiếp nhận thêm 4 nhóm nhiệm vụ quan trọng từ các Sở, ngành khác. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, CATP đã nhanh chóng đưa mọi hoạt động vào nền nếp, tạo ra những chuyển biến tích cực, giảm thiểu đáng kể phiền hà cho người dân.

Trong lĩnh vực sát hạch, cấp Giấy phép lái xe, quy trình đã được chuẩn hóa, công khai, minh bạch; chỉ trong thời gian ngắn đã phê duyệt hơn 123.000 hồ sơ cấp, đổi GPLX và tổ chức 288 hội đồng sát hạch cho hơn 82.000 học viên, đặc biệt việc một số thủ tục được đưa về thực hiện ngay tại Công an cấp xã là một bước tiến lớn.

Phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh cả về bề rộng, chiều sâu với nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp tổ chức.

Tương tự, công tác cấp phiếu Lý lịch tư pháp cũng ghi nhận hiệu quả vượt trội với hơn 103.000 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, cùng mô hình “Nụ cười tiếp dân” tạo ấn tượng tốt.

Ở mảng cai nghiện ma túy, sự chuyển giao đã tạo ra sự gắn kết chặt chẽ với công tác đấu tranh tội phạm, 4 cơ sở cai nghiện trực thuộc CATP đã hoàn thành cai nghiện cho hơn 1.600 học viên và đang tiếp tục quản lý, giáo dục hơn 5.100 học viên khác.

Cùng với đó, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin cũng được triển khai quyết liệt, CATP đã tham mưu thành lập Tổ thường trực, bố trí lực lượng giám sát 24/7, trở thành "lá chắn thép" bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu của Thành phố.

Gần dân hơn, vì nhân dân phục vụ

Song song với những kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tiếp nhận các nhiệm vụ mới, các đơn vị trong CATP đã triển khai nghiêm quan điểm chỉ đạo "bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ".

Đội ngũ cán bộ được cơ cấu hợp lý theo hướng tăng cường lực lượng cho Công an cơ sở và các đơn vị trực tiếp chiến đấu. Các mặt công tác nghiệp vụ được triển khai toàn diện. Qua đó kịp thời nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn.

CATP Hà Nội thực sự gần dân, sát dân, hướng mọi hoạt động công tác vào phục vụ Nhân dân.

6 tháng kể từ khi kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện và 3 tháng từ khi triển khai Công an cấp xã theo địa giới hành chính mới, dù thời gian chưa dài nhưng kết quả đạt được đã rõ nét. Lực lượng Công an cơ sở trong CATP thực sự gần dân, sát dân, hướng mọi hoạt động công tác vào phục vụ nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng Công an Thủ đô.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh cả về bề rộng, chiều sâu với nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp tổ chức, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân.

Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định hiệu quả thực tiễn của mô hình tổ chức mới mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an Thủ đô, tạo nền tảng vững chắc cho Thủ đô phát triển an toàn, văn minh, hiện đại.

