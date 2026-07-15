Thanh niên 24 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ ngừng tuần hoàn, nhiều lần cận kề cửa tử

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Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Đang nghỉ trưa tại văn phòng, nam thanh niên 24 tuổi bất ngờ tím tái, mất ý thức rồi liên tiếp ngừng tuần hoàn nhiều lần trên đường chuyển viện.

Đang nghỉ trưa tại văn phòng, thanh niên 24 tuổi bất ngờ ngừng tim

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống một nam bệnh nhân 24 tuổi trong tình trạng đặc biệt nguy kịch sau nhiều lần ngừng tuần hoàn kéo dài, hôn mê sâu, suy đa tạng và tổn thương phổi nặng.

Người bệnh có tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh. Khi đang nghỉ trưa tại văn phòng làm việc, anh bất ngờ được đồng nghiệp phát hiện trong tình trạng tím tái, mất ý thức và nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế gần đó cấp cứu.

Sau đó, tình trạng người bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau khoảng 15 phút cấp cứu ngừng tuần hoàn, tim người bệnh đập trở lại. Bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch và tiếp tục được chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương.

Tuy nhiên, trên đường vận chuyển, người bệnh tiếp tục xuất hiện ngừng tuần hoàn và phải được cấp cứu ngay trên xe cứu thương. Trước diễn biến nguy kịch, gia đình quyết định chuyển hướng đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Thanh niên 24 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ ngừng tuần hoàn, nhiều lần cận kề cửa tử - Ảnh 1.

Hình ảnh người bệnh được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu. Ảnh: BVCC

Hôn mê sâu, suy đa tạng, tổn thương phổi nặng

Người bệnh nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn thân nhiệt nặng với sốt cao 39,6 độ C. Huyết áp chỉ duy trì được nhờ thuốc vận mạch liều cao. Đồng thời, người bệnh bị tổn thương phổi nặng gây giảm oxy hóa máu, toan chuyển hóa, suy đa tạng và rối loạn nhịp tim.

Nhận định đây là trường hợp hôn mê sau ngừng tuần hoàn, tổn thương đa cơ quan, biến chứng hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) kèm rối loạn nhịp tim, các bác sĩ đã lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu chuyên sâu với mức độ hồi sức cao nhất.

Người bệnh được áp dụng đồng thời nhiều kỹ thuật hiện đại như hạ thân nhiệt chỉ huy, lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ, thở máy theo chiến lược ARDSnet, thăm dò huyết động xâm lấn PiCCO, duy trì thuốc vận mạch kiểm soát huyết áp, điều chỉnh dịch điện giải, sử dụng kháng sinh và hỗ trợ dinh dưỡng tích cực.

Phục hồi ngoạn mục sau 48 giờ điều trị tích cực

Sau 24 giờ áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy, người bệnh được nâng thân nhiệt theo đúng phác đồ điều trị. Khi dừng thuốc an thần, ý thức bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não ghi nhận chỉ có rất ít tổn thương não do thiếu oxy, một kết quả khả quan so với tình trạng ngừng tuần hoàn kéo dài trước đó.

Trong 24 giờ tiếp theo, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân tỉnh táo, chức năng các cơ quan dần phục hồi, tình trạng suy đa tạng cải thiện, được ngừng thuốc vận mạch, ngừng lọc máu và rút ống nội khí quản để chuyển sang thở oxy qua kính mũi.

Qua đánh giá lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận ý thức người bệnh phục hồi tốt và đặc biệt không để lại di chứng thần kinh.

Xác định nguyên nhân ngừng tim do rối loạn nhịp

Sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch, người bệnh tiếp tục được hội chẩn với các chuyên gia Trung tâm Tim mạch để tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngừng tuần hoàn đột ngột.

Kết quả cho thấy nguyên nhân ngừng tim là do rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Để phòng ngừa nguy cơ tái phát, người bệnh đã được cấy máy phá rung tự động (ICD).

Đây là thiết bị có khả năng phát hiện và xử trí các cơn rối loạn nhịp tim nguy hiểm, giúp ngăn ngừa ngừng tuần hoàn tái phát và giảm nguy cơ đột tử.

Trường hợp này một lần nữa cho thấy tình trạng ngừng tim đột ngột có thể xảy ra ngay cả ở những người trẻ tuổi, không có tiền sử bệnh lý rõ ràng. Việc được cấp cứu kịp thời, hồi sinh tim phổi đúng cách và tiếp cận các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống người bệnh cũng như hạn chế tối đa di chứng lâu dài.

Thanh niên 24 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ ngừng tuần hoàn, nhiều lần cận kề cửa tử - Ảnh 2.Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

GĐXH - Một nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn tại siêu thị ở Hà Nội tối 25/2 đã được cứu sống bởi một điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.


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