Khi cấp cứu cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp, bác sĩ lưu ý điều gì?

Ngừng tuần hoàn hô hấp là gì?

Ngừng tuần hoàn hô hấp là tình trạng tim đột ngột ngừng bơm máu, khiến dòng máu không còn được đưa tới các cơ quan trong cơ thể. Khi đó, oxy không thể tới nuôi các mô, đặc biệt là não. Nếu không được cấp cứu ngay lập tức, tình trạng này có thể dẫn đến tử vong với tỷ lệ rất cao (ước tính khoảng 90%) hoặc để lại tổn thương thần kinh nặng nề, như di chứng não không hồi phục.

Các tai nạn như đuối nước, điện giật, sốc phản vệ,… có thể dẫn đến ngừng tuần hoàn hô hấp. (Ảnh: TL)

Mục đích của việc cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp

Mục đích cao nhất của việc cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp là duy trì nhịp thở, quá trình vận hành của nhịp tim, ngăn nguy cơ não ngừng hoạt động với biến chứng gây tổn thương các bộ phận khác trong cơ thể. Do đó, nguyên tắc cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cần diễn ra nhanh chóng và đúng cách.

Dấu hiệu nhận biết nạn nhân bị ngừng tuần hoàn hô hấp và cách sơ cứu ngoại viện

Ngừng tuần hoàn hô hấp có thể xảy ra đột ngột mà không có dấu hiệu cảnh báo. Thế nhưng đôi khi cũng có thể xuất hiện dấu hiệu cảnh báo sớm như đau tức ngực, đánh trống ngực, khó thở, hồi hộp, mặt xanh tái,…

Những biểu hiện rõ ràng của tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp có thể bao gồm:

Rơi vào tình trạng mất ý thức đột ngột, nạn nhân không có phản ứng khi được lay gọi. Ngưng thở hay ngáp. Không thấy mạch lớn đập: Mạch cảnh ở cổ và bẹn (Kiểm tra dấu hiệu mất mạch cảnh trong khoảng 10 giây với người lớn, mất mạch cảnh hay mạch bẹn ở trẻ nhỏ và mạch cánh tay ở nhũ nhi).

Ngừng tuần hoàn hô hấp có thể xảy ra ở những người không mắc bệnh tim mạch và ở mọi lứa tuổi.

Khi rơi vào trạng thái ngừng tuần hoàn, nạn nhân sẽ đối diện với nguy cơ thiếu máu mang oxy tới cơ quan. Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hoặc biến chứng tổn thương não vĩnh viễn trong thời gian ngắn, chỉ vài phút. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm và cấp cứu nhanh chóng, đúng cách thì nạn nhân vẫn có thể thoát được những mối nguy này.

Theo Ths.Bs Nguyễn Đình Thuyên (Khoa hồi sức tích cực - Bệnh viện E) cho biết: "Khi phát hiện một nạn nhân, trước hết cần phải kiểm tra xem môi trường xung quanh có an toàn không khi tiếp cận nạn nhân. Nếu môi trường xung quanh không an toàn, hãy di chuyển nạn nhân đến một vị trí an toàn, đồng thời chú ý đến sự an toàn của chính người thực hiện sơ cứu.

Ths.Bs Nguyễn Đình Thuyên (Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện E).

Trước khi chạm vào nạn nhân, mọi người lưu ý phải đeo găng tay cao su hoặc bọc tay của mình bằng túi ni-lông tránh tiếp xúc với máu hoặc chất nôn (nếu có). Bên cạnh đó, cần nhớ phải sử dụng khẩu trang để thực hiện hô hấp nhân tạo (nếu có). Sau khi chạm vào nạn nhân phải rửa tay cẩn thận".

Cách sơ cứu ngoại viện cho nạn nhân ngừng tuần hoàn hô hấp.

Ngừng tuần hoàn hô hấp là tình trạng cấp bách, chỉ trong vài phút có thể cướp đi sinh mạng người bệnh. Chính vì vậy, việc nắm vững những nguyên tắc sơ cứu cơ bản và phản ứng kịp thời là chìa khóa để tăng cơ hội sống. Mỗi người dân, không chỉ đội ngũ y tế, cần trang bị cho mình kiến thức đúng đắn để khi sự cố bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể trợ giúp cho người thân và cả cộng đồng.

