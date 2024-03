Thay đổi thực đơn gia đình bằng món canh chua cá thác lác thơm ngon nức mũi, ngửi thôi đã thèm

Nguyên liệu:

- Thịt cá thác lác 300 gr

- Rau nhúc 200 gr

- Bông súng 200 gr

- Đậu bắp 5 trái

- Thơm 1/2 trái(dứa)

- Cà chua 2 trái

- Hành lá cắt nhỏ 2 nhánh

- Rau thơm 1 ít( ngò tàu/ ngò om/ húng quế)

- Giá đỗ 10 gr

- Tỏi băm 4 tép

- Ớt cắt nhỏ 1 trái

- Hành tím băm 1 củ

- Me chua 2 muỗng canh

- Đường phèn 2 muỗng canh

- Nước mắm 1 muỗng canh

- Dầu ăn 4 muỗng canh

- Gia vị thông dụng 1 ít( muối/ hạt nêm/ tiêu)

Cách làm:

- Thịt cá thác lác mua về bạn cho vào tô sau đó cho thêm, 1,2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường phèn, 2 muỗng cà phê tiêu xay, 1/4 muỗng canh nước mắm, 2 nhánh hành lá cắt nhuyễn, 1 muỗng cà phê hành tím băm, 1/2 muỗng cà phê ớt băm nhuyễn.

- Sau đó bạn dùng muỗng vừa tán, vừa trộn cho chả cá thấm đều gia vị, tiếp theo dùng màng bọc thực phẩm bọc tô chả cá lại, ướp 15 phút.

- Bông súng bạn mua về tước bỏ phần vỏ bên ngoài, sau đó rửa sạch lại vài lần với nước, rồi cắt khúc khoảng 2 lóng tay., Rau nhúc nhặt lấy phần non sau đó rửa sạch để ráo, giá đỗ bạn rửa sạch để ráo, các loại rau thơm bạn rửa sạch và cắt nhỏ.

- Đậu bắp bạn rửa sạch, cắt bỏ đầu rồi cắt chéo khoảng 2 lóng tay. Cà chua bạn rửa sach cắt múi cau làm 4 miếng. Thơm mua về bạn gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt nhỏ.

- Bạn làm nóng chảo cho vào khoảng 4 muỗng canh dầu ăn, sau đó cho 4 tép tỏi tỏi băm vào phi thơm, sau đó bạn vớt tỏi ra khỏi chảo dầu.

- Bạn mang bao tay nhựa, lấy 1 ít cá thác lác ấn dẹp, sau đó cho vào chảo dầu đã chiên tỏi trước đó, chiên vàng 2 mặt trên lửa nhỏ, bạn chiên lần lượt hết 1/2 phần cá.

- Cuối cùng bạn cắt nhỏ chả cá thành miếng vừa ăn nhé!

- Bạn bắc lên bếp 1 lít nước sôi rồi bạn cho thơm cắt nhỏ, 1.5 muỗng canh đường phèn vào, tiếp theo cho 2 muỗng canh me chua vào vá lỗ cho vào nồi nước sôi để nước me tan ra xác me thì bỏ nhé!

- Tiếp theo bạn cho 2 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối vào, khi nước sôi mạnh bạn vo tròn 1/2 phần cá thác lác đã ướp gia vị vào và nấu 5 phút.

- Sau đó bạn cho đậu bắp, cà chua, bông súng, rau nhúc vào nấu khoảng 2 phút rồi cho chả cá chiên, giá dỗ vào, thêm 1 muỗng canh nước mắm, bạn nêm nếm lại cho vừa ăn theo khẩu vị gia đình mình.

- Cuối cùng bạn cho phần rau thơm cắt nhỏ và 1 quả ớt cắt nhỏ vào rồi tắt bếp nhé!

- Cho canh cá thác thác nấu canh chua ra tô, thêm ít tỏi phi vào và thưởng thức nhé!

Nước canh chau đậm đà, chua ngọt vừa ăn, cá thác thác dai không tanh, rau nhúc, bông súng vừa chín tới. Món ăn sẽ ngon hơn nếu ăn kèm với cơm nóng nha!