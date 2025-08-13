Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Kỹ thuật 'lửa nghỉ' chính xác đối với từng loại thực phẩm, giúp món ăn ngon 'xuất thần'

Thứ tư, 08:13 13/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - "Trong nghệ thuật nấu món kho, kiên nhẫn không chỉ là đức tính mà là nguyên liệu quan trọng nhất. Bếp lửa cần nghỉ ngơi cũng như tâm hồn ta cần tĩnh lặng - chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng 'không làm gì cả' ấy, phép màu lại âm thầm diễn ra'. Đầu bếp Thái Ngọc Tâm cho biết.

Theo đó, có 3 giai đoạn của "lửa nghỉ" giúp món ăn trở nên ngon hơn.

Ba giai đoạn thần kỳ của "lửa nghỉ"

Quá trình "lửa nghỉ" xảy ra qua 3 giai đoạn khoa học thú vị:

Giai đoạn "co giãn nhiệt": Khi tắt bếp, nhiệt độ giảm dần từ ~100°C xuống ~85°C. Trong khoảng 3-5 phút đầu, các sợi protein trong thịt/cá bắt đầu co lại, tạo hàng nghìn "kênh vi mô" - như những đường hầm siêu nhỏ cho nước sốt thấm vào. Trong khi đó, các phân tử dầu/mỡ trên bề mặt đang "đóng rắn" nhẹ, tạo một lớp màng mỏng giữ hương vị.

Giai đoạn "cân bằng thẩm thấu": Từ phút thứ 5-8, xảy ra hiện tượng "cân bằng thẩm thấu" - nồng độ gia vị bên ngoài cao hơn sẽ di chuyển vào bên trong thực phẩm (nơi nồng độ thấp hơn). Các phân tử gia vị theo những "kênh vi mô" di chuyển sâu vào bên trong - điều không thể xảy ra khi đang sôi vì áp suất bên trong đang đẩy ra ngoài.

Giai đoạn "tái cấu trúc hương vị": Từ phút thứ 8-10, các hợp chất hương vị bên trong thực phẩm phản ứng với gia vị mới thấm vào, tạo ra những hợp chất hương vị phức tạp hơn. Điều này giải thích vì sao món kho có "lửa nghỉ" luôn có độ sâu hương vị vượt trội - thứ mà các đầu bếp gọi là "hậu vị" - cảm giác ngon kéo dài trong miệng.

Kỹ thuật 'lửa nghỉ' chính xác đối với từng loại thực phẩm, giúp món ăn ngon 'xuất thần'- Ảnh 1.

Kỹ thuật 'lửa nghỉ' giúp món ăn ngon 'xuất thần'.

Kỹ thuật "lửa nghỉ" chuẩn xác cho từng loại món kho

Không phải cứ tắt bếp bừa là được! Các đầu bếp chuyên nghiệp áp dụng kỹ thuật "lửa nghỉ" theo công thức chính xác cho từng loại nguyên liệu:

Đối với thịt lợn:

Thời điểm tắt bếp: Sau khi đã kho sôi ở lửa vừa trong 20 phút.

Thời gian nghỉ: 10-12 phút (đậy kín nắp).

Tiếp tục kho: Thêm 15-20 phút ở lửa nhỏ.

Hiệu quả: Thịt mềm mà không nát, màu nâu đỏ tự nhiên không cần nước màu.

Đối với các loại cá kho

Thời điểm tắt bếp: Sau khi nước kho sôi lăn tăn được 10 phút.

Thời gian nghỉ: 7-8 phút (đậy kín nắp).

Tiếp tục kho: Thêm 5-7 phút ở lửa nhỏ liu riu.

Hiệu quả: Cá thấm gia vị mà vẫn nguyên miếng, không bị vỡ nát.

Đối với các loại trứng kho

Thời điểm tắt bếp: Sau khi nước kho sôi được 15 phút.

Thời gian nghỉ: Đặc biệt dài - 15-20 phút (đậy kín nắp).

Tiếp tục kho: Chỉ cần đun sôi lại 2-3 phút rồi tắt bếp.

Đối với các loại đậu

Thời điểm tắt bếp: Ngay khi nước kho vừa sôi được 5 phút.

Thời gian nghỉ: 10 phút (đậy kín nắp).

Tiếp tục kho: 7-10 phút ở lửa rất nhỏ.

Hiệu quả: Đậu hút nước kho mà không bị vỡ, giữ được hình dạng.

Vì sao các món kho phải &quot;nghỉ lửa&quot; mới ngon?Vì sao các món kho phải 'nghỉ lửa' mới ngon?

GĐXH - Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao món thịt kho của các cụ ta ngày xưa - nấu trên bếp than âm ỉ - luôn thấm đều và ngon hơn món kho nấu trên bếp gas/bếp từ hiện đại?

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Đặc sản đắt hơn tôm, ghẹ, thuộc dạng quý hiếm ở Quảng Ninh: Bộ phận nào cũng nấu được, vị 'kén người ăn'

Đặc sản đắt hơn tôm, ghẹ, thuộc dạng quý hiếm ở Quảng Ninh: Bộ phận nào cũng nấu được, vị 'kén người ăn'

Ăn - 50 phút trước

Từ hình dáng khác lạ đến hương vị khó quên, đặc sản này đã trở thành một “đại sứ ẩm thực” nổi tiếng của Hạ Long và cả Quảng Ninh

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH – Giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, bánh đúc nộm - thức quà dân dã giải nhiệt ở Hà Nội lại được nhiều người lựa chọn. Một món ăn đơn sơ, mát lành với hương vị rất đặc biệt.

Loại quả được ví như 'nhân sâm xanh', giúp hỗ trợ phòng loãng xương hiệu quả, chế biến được nhiều món ngon

Loại quả được ví như 'nhân sâm xanh', giúp hỗ trợ phòng loãng xương hiệu quả, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 17 giờ trước

GĐXH - Chúng giúp cải thiện quá trình trao đổi chất tại khớp xương, tăng cường độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương.

5 món ăn dễ chế biến, mẹ tôi thường nấu cho gia đình vào mùa thu khiến cả nhà đều trầm trồ ăn hết sạch

5 món ăn dễ chế biến, mẹ tôi thường nấu cho gia đình vào mùa thu khiến cả nhà đều trầm trồ ăn hết sạch

Ăn - 21 giờ trước

5 món ăn này đều dễ chế biến, nguyên liệu dễ mua và dinh dưỡng cân bằng, giúp bạn bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe.

Hai món canh giúp 'thải độc phổi', ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè này

Hai món canh giúp 'thải độc phổi', ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè này

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Trong thời đại mà chất lượng không khí ngày càng bị đe dọa bởi khói bụi, ô nhiễm, thậm chí cả khói dầu trong bếp – lá phổi của chúng ta cần được bảo vệ hơn bao giờ hết.

Các món chay ngon, dễ làm lại tốt cho sức khỏe, nhiều gia đình cứ tháng 7 âm lại dâng cúng và ăn thường xuyên

Các món chay ngon, dễ làm lại tốt cho sức khỏe, nhiều gia đình cứ tháng 7 âm lại dâng cúng và ăn thường xuyên

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Mỗi năm, cứ chuẩn bị đến tháng 7 âm lịch, lòng người lại cùng hướng về ngày lễ lớn: Lễ Vu Lan báo hiếu. Vào ngày này, gia đình Việt thường làm mâm cơm chay cúng tại bàn thờ tổ tiên, cúng chúng sinh hay còn gọi là cúng cô hồn.

Món ăn 'gây sốc' của Việt Nam: Xếp vào hàng kinh dị nhưng người địa phương coi là ngon nhất

Món ăn 'gây sốc' của Việt Nam: Xếp vào hàng kinh dị nhưng người địa phương coi là ngon nhất

Ăn - 1 ngày trước

Nghe tên thôi đã khiến nhiều người "nổi da gà", nhưng với người dân Tây Bắc, đây lại là đặc sản lâu đời, ai thử một lần là nhớ mãi.

Loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, kiểm soát đường huyết hiệu quả, dễ dàng trong chế biến

Loại củ rẻ bèo ở chợ Việt lại là vị thuốc quý, kiểm soát đường huyết hiệu quả, dễ dàng trong chế biến

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Dù có cái tên dân dã, nhưng những lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe không hề kém cạnh các loại dược liệu quý giá.

Đậu đen đang giá rẻ bèo có nhiều ở chợ Việt, làm nước uống giải nhiệt, thải độc và giảm cân theo cách sau cực tốt cho ngày hè

Đậu đen đang giá rẻ bèo có nhiều ở chợ Việt, làm nước uống giải nhiệt, thải độc và giảm cân theo cách sau cực tốt cho ngày hè

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Loại hạt này được dùng làm nước giải khát ngày hè mát bổ, được bán nhiều ở chợ Việt với giá rẻ bèo. Đây là bí quyết làm đồ uống đơn giản từ loại hạt này.

5 món ngon nên ăn vào những ngày đầu mùa Thu để bổ phổi, giải nhiệt

5 món ngon nên ăn vào những ngày đầu mùa Thu để bổ phổi, giải nhiệt

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia, trước và sau đầu mùa thu, thời tiết vẫn còn oi bức. Chế độ ăn uống cần chú trọng dưỡng âm, làm bổ phổi để chăm sóc sức khỏe. Những món dưới đây giúp bồi bổ âm, làm ấm phổi và giải khát.

Xem nhiều

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

Loại lá cực nhiều ở nước ta là thuốc ‘đại bổ’, thêm vào khi nướng thịt thịt càng ngon hơn hẳn, ai cũng mê

Ăn

GĐXH – Không chỉ mang hương vị đặc trưng cho các món ăn, loại lá này cực nhiều ở nước ta là thuốc “đại bổ”. Khi nướng thịt, bạn cho thêm loại lá này càng thêm vị hấp dẫn đặc biệt, ai cũng mê.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'

Ăn
Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

Đầu bếp bày cách làm món tôm chiên xù giòn căng, tôm không bị cong sau khi chiên, ngọt và chắc thịt, ngon như hàng quán xịn

Ăn
Loại rau được Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng đột quỵ cực tốt, đi chợ thấy nên mua ngay

Loại rau được Mỹ đánh giá ít thuốc trừ sâu bậc nhất, phòng đột quỵ cực tốt, đi chợ thấy nên mua ngay

Ẩm thực 360
Thứ rau tốt như 'vitamin đa vi chất' cho phụ nữ, giá chỉ vài nghìn có đầy ở chợ, đem làm các món ngon này bổ đủ đường

Thứ rau tốt như 'vitamin đa vi chất' cho phụ nữ, giá chỉ vài nghìn có đầy ở chợ, đem làm các món ngon này bổ đủ đường

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top