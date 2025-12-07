Thế đất có long mạch xấu cần tránh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Long mạch là gì?

Long mạch là một thuật ngữ trong phong thủy, được hiểu là mạch của đất, là nơi khí hội tụ. Các dòng mạch này được hội tụ đầy đủ những yếu tố thuộc về vượng khí của đất trời, mang đến những điều tốt lành cho con người.

Hiểu một cách đơn giản hơn thì long mạch là vị trí đẹp nhất của một mảnh đất, là điểm giao giữa những thế đất tốt gồm Huyền vũ, Bạch hổ, Thanh long và Chu tước.

Các thế đất thuộc long mạch

Trong phong thuỷ, long mạch gồm 4 thế đất chính gồm: Thế đất huyền vũ: Đại diện cho hướng Bắc, mùa đông, màu đen và khí âm, đây cũng là thế đất cao nhất trong long mạch.

Thế đất thanh long: Biểu tượng cho hướng Đông, mùa xuân, màu xanh và khí dương. Trong khí tượng học, thế đất này thể hiện cho chòm sao thần nông.

Thế đất bạch hổ: Tượng trưng cho hướng Tây, mùa thu, màu trắng tinh và khí âm.

Thế đất chu tước: Tượng trưng cho hướng Nam, mùa hè nóng, màu đỏ rực và khí dương được xác định theo dọc kim đồng hồ. Đây không chỉ là địa thế mà còn là biểu tượng của nguồn nước.

Cách xem thế đất thuộc long mạch chính xác nhất

Theo phong thuỷ, khi mua, bán hay có nhu cầu xây dựng nhà ở, cần quan tâm đến yếu tố vận khí của mảnh đất. Bởi đất được xem là cội nguồn sinh sôi và phát triển của vạn vật. Để xác định được mảnh đất có thuộc long mạch hay không, cần xem xét những yếu tố sau:

Phong thuỷ đất đai: Theo nhãn quan, những mảnh đất long mạch thường có sự sinh sôi nảy mầm tốt, cỏ mọc xanh tươi tốt lành, tránh lựa chọn những mảnh đất có màu nâu sẫm hoặc cằn cỗi, nhiều sỏi đá.

Phong thuỷ nhà ở: Lựa chọn mẫu nhà có thiết kế thông thoáng, khi bước vào mang đến cảm giác dễ chịu, thoải mái. Tránh những ngôi nhà có thiết kế bí bách, u tối, về lâu dài sẽ gây tụ khí ảnh hưởng đến sức khoẻ gia đình.

Do đó, cách xác định long mạch khi lựa chọn mảnh đất tốt và ngôi nhà thông thoáng sẽ giúp gia đình thu hút được vượng khí và tại lộc cũng như sự phát triển về đường công danh sự nghiệp của các thành viên trong gia đình.

Các loại long mạch tốt (cát long)

Phong thủy cho biết, thế đất long mạch được người xưa xác định dựa vào hình dáng nhấp nhô của những ngọn núi để chia thành 9 loại long mạch, cụ thể:

Hồi long: Long mạch có hình dáng uốn lượn như rồng, phần đầu quay về hướng Tổ Sơn.

Xuất dương long: Là biểu tượng con thú đang vươn mình lao ra khỏi khu rừng.

Giáng long: Là long mạch có hình dáng uy nghi, được ví như con rồng ở trên trời giáng xuống.

Sinh long: Là thế đất có nhiều nhánh mang dáng dấp của con rết đang vươn chân.

Phi long: Là thế đất có hình dáng rồng uốn lượn thân mình trên không trung, cũng được ví như phượng hoàng sải cánh.

Ngọa long: Là thế đất vững vàng, được xem như biểu tượng voi đứng, hổ ngồi.

Ẩn long: Thế đất có hình dáng dài, nhấp nhô, ẩn hiện và không rõ ràng.

Đằng long: Long mạch rõ ràng, hình thế cao to, được ví như hình dáng con rồng bay thẳng lên trời cao.

Việc chú ý tránh những thế đất có long mạch xấu, nhà có phong thủy xấu sẽ giúp bạn chủ động hạn chế được những xui rủi có thể xảy ra trong tương lai.

Lãnh quần long: Long mạch có hình thể tụ tập, tạo thành hình dáng quây quần bên nhau như bầy chim. Khi xây nhà trên các khu vực này chứng tỏ nhà có phong thủy tốt đem lại tài lộc cho gia chủ

Những loại long mạch xấu cần tránh

Dạng dắt trâu: Phong thủy cho hay, đây là long mạch tán tài, tán khí. Hướng nước sông chảy từ hai bên nhà và hội tụ ở vị trí trước cửa sổ rồi chảy đi, điều đó được xem là địa hình ác tướng trong long mạch.

Dạng chữ bát: Theo hình chữ bát, đây là biểu biểu của dòng sông chảy đâm thẳng vào chính sau đó phân tán ra hai bên, điều này cho thấy vượng khí khó tụ lại trong nhà, gây thất thoát, được xem là hướng không tốt trong long mạch.

Dạng cung ngược: Vị trí ngôi nhà nằm hướng vòng cung cung của con sông hoặc đường đi, được đánh giá không tốt trong phong thuỷ nhà ở.

Dạng chảy ngược: Nhà ở vị trí này sẽ đối diện với hình cung ngược, đây được xem là vị trí hung tướng, không nên lựa chọn để "an cư lập nghiệp".

