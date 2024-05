Thị trường bất động sản đầu năm 2024, phân khúc nào đang bán chạy nhất?

Theo báo cáo mới nhất về thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng công bố, riêng trong quý I/2024 có 10 dự án nhà ở thương mại hoàn thành, cung cấp khoảng 4.706 căn, số lượng dự án này hiện bằng 34,48% so với quý cuối cùng của năm ngoái và bằng 71,43 % so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó miền Bắc có 3 dự án, miền Trung có 4 dự án, miền Nam có 3 dự án.

Cùng với đó, tương lai hiện có 38 dự án đủ điều kiện bán nhà ở với quy mô khoảng 5.527 căn. Riêng trong quý I/2024 có 984 dự án đang triển khai với quy mô khoảng 421.353 căn. Trong đó miền Bắc có khoảng 406 dự án với quy mô khoảng 236.873 căn, miền Trung có 360 dự án với quy mô khoảng 91.022 căn, miền Nam có 218 dự án với quy mô khoảng 93.458 căn.

Cũng theo Bộ Xây dựng, riêng quý I/2024 có 21 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất được hoàn thành với quy mô khoảng 2.332 nền. Trong quý cũng có 519 dự án triển khai với quy mô 79.276 nền. Ngoài ra trong quý I cũng có 12 dự án được cấp phép mới, có quy mô khoảng 925 nền.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng công bố, trong quý I/2024 lượng tồn kho bất động sản tại các dự án chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền. Cụ thể lượng bất động sản tồn kho tại các dự án là 23.029 căn, trong đó chung cư có 3.706 căn, nhà ở riêng lẻ có 8.468 căn, đất nền có 10.855 nền.